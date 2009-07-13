Acer Veriton; AspireRevo tasarımlı yeni nettop lanse ediliyor

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AspireRevo modeliyle Nvidia'nın ION platformunu temel alan dünyanın ilk nettop sistemini kullanıma sunan Acer, aynı tasarımı temel alan fakat teknik özellikleriyle farklılaşan yeni bir nettop modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın Veriton serisi altında hazırladığı yeni nettop, Intel platformunu temel alıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisiyle geliyor. Intel'in "off the roadmap" çözümlerinden birisi olan GN40 yonga seti üzerine inşa edilen sistem mevcut Intel çözümlerinden (945 ailesi) daha yüksek grafik performansı vaat ediyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik işlem birimiyle gelen yeni sistem, bu sayede yüksek tanımlıl videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Özellikle oturma odalarını temel alan, aynı zamanda kompakt tasarımı ile ofislerde kullanılması da hedeflenen sistemin en üst konfigürasyonunda 2048MB bellek ve 160GB sabit disk gibi detaylara yer verilirken, HDMI konnektörünün yeni modelin tüm varyasyonlarında standart özellik olarak sunulduğu belirtiliyor.

Windows XP, XP Pro veya Windows Vista Home Premium işletim sistemleriyle alınabileceği belirtilen nettop yurt dışında 210 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

