Acer yeni nesil netbook modelini gösterdi: Aspire One 532h

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Bir süre önce Dell'i geride bırakarak HP'den sonra dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Acer, Aspire One serisinin elde ettiği yüksek satış başarısıyla netbook segmentinde zirvede yer almayı sürdürüyor. Firma yaptığı açıklama ile Pine Trail kod adını taşıyan yeni nesil Atom platformunu kullandığı Aspire One 532h isimli yeni netbook modelini duyurdu. Bir üst segmentteki dizüstü bilgisayarları andıran şık tasarımıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni netbook, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisi ve işlemciye entegre olarak GMA 3150 grafik birimiyle geliyor.

10-inç boyutunda LED-lit ekran kullanan ve 6 hücreli piliyle 10 saate yakın çalışma süresi sunan Acer Aspire One 532h, tam boyutlu klavyenin %93'ü karşılayan tuş takımıyla kullanıcılarına rahat bir kullanım deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. Aynı zamanda çoklu dokunmatik desteği sunağı genişletilmiş touch-pad alanıyla da dikkat çeken yeni nesil netbook,1GB bellek ve 160GB sabit disk kapasitesi ile geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n Wi-Fi desteği ile donatılan yeni model, diğer pek çok netbook'ta olduğu gibi entegre internet kamerası, ethernet ve VGA çıkışı gibi detaylara da sahip.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik ettiği Acer Aspire One 532h'nin önümüzdeki günlerde 300$ seviyesinden başlayan fiyatlarıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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