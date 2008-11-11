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Acer yeni nettop modelinde Atom yerine AMD veya VIA çözümlerini tercih edebilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yeni nettop modelinde Atom yerine AMD veya VIA çözümlerini tercih edebilir
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Kullanıma sunulan az sayıdaki model haricinde henüz varlığını hissettirebilmiş olmasa da nettop olarak tanımlanan maliyet giriş seviyesindeki, maliyet odaklı ve kompakt yapılı masaüstü bilgisayarların önümüzdeki yıl ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Gelen yeni bilgilere göre netbook modeli Aspire One ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Acer, gelecek yıl pazara sunacağı düşük güç tüketimli - düşük mlaiyetli yeni bir nettop modelinde Intel'in Atom platformu yerine AMD veya VIA çözümlerini tercih edebilir.

Henüz karar vermediği belirtilen firmanın Intel'in Atom platformuna ek olarak AMD ve VIA çözümlerini de gündemine almış durumda. Gelecek yıl içerisinde 12-13 milyon netbook satmayı planlayan firma, nettop modelleriyle de iddialı olmayı hedefliyor.

Hem profesyoneller hem de son kullanıcılar için hazırlayacağı nettop modellerinin üretimi için Quanta Computer, Wistron ve Micro-Star International (MSI) olmak üzere üç isimle görüşen firmanın hacimli üretim için tercih edeceği firmayı Aralık ayında belirlemesi bekleniyor.


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Başbuğ66 11 yıl
VIA kadar baş ağrıtıcı bir marka varmı acaba çok merak ediyorum. Intel gibi profesyonel değiller. Eski VIA anakartlar için sürücü ararsın. Web sitelerinde her chipset için sürücü bile bulamazsın. Onboard Via ethernet kartları için yine Via sitesine gidersin. Ama adam gibi bir sürücü bulamazsın. Farklı modelleri dener durursun. Bundan sonrada VIA nın iyi bir destek vereceğini sanmıyorum.
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01Mrt 11 yıl
kesinlikle katılıyorum amd atom platformundan daha iyi olacaktır...
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DraGonS 11 yıl
amd olsa gayet iyi olur çünkü platform da amd olur ve entegre grafik işlemcisi eminim intelin atom platformundaki entegre grafik işlemcisinden kat kat iyi olur. Buda multimedya uygulamarında önemli bir fark elde etmesine sebep olur acer'ın.
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max975 11 yıl
tabii iyi olur atom işlemçili olmak zorunda değil çeşit olur
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