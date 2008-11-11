Acer yeni nettop modelinde Atom yerine AMD veya VIA çözümlerini tercih edebilir

Tam Boyutta Gör

Kullanıma sunulan az sayıdaki model haricinde henüz varlığını hissettirebilmiş olmasa da nettop olarak tanımlanan maliyet giriş seviyesindeki, maliyet odaklı ve kompakt yapılı masaüstü bilgisayarların önümüzdeki yıl ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Gelen yeni bilgilere göre netbook modeli Aspire One ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Acer, gelecek yıl pazara sunacağı düşük güç tüketimli - düşük mlaiyetli yeni bir nettop modelinde Intel'in Atom platformu yerine AMD veya VIA çözümlerini tercih edebilir.

Henüz karar vermediği belirtilen firmanın Intel'in Atom platformuna ek olarak AMD ve VIA çözümlerini de gündemine almış durumda. Gelecek yıl içerisinde 12-13 milyon netbook satmayı planlayan firma, nettop modelleriyle de iddialı olmayı hedefliyor.

Hem profesyoneller hem de son kullanıcılar için hazırlayacağı nettop modellerinin üretimi için Quanta Computer, Wistron ve Micro-Star International (MSI) olmak üzere üç isimle görüşen firmanın hacimli üretim için tercih edeceği firmayı Aralık ayında belirlemesi bekleniyor.