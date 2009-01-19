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Acer'dan 23-inç boyutunda Full HD LCD monitör; H233H bmid

10 yıl
45,6b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan 23-inç boyutunda Full HD LCD monitör; H233H bmid
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Aspire One serisi netbook ailesinin 10-inç ekranlı yeni temsilcisini kullanıma sunmaya hazırlanan Acer, LCD monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın 23-inç boyutundaki H233H bmid kod adlı yeni monitörü Full HD desteği ile dikkat çekiyor.

Doğal çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan yeni monitörün tepki süresi 5ms olarak belirlenmiş. Karşıtlık oranı 40000:1 (ACM), parlaklık seviyesi ise 300 cd/m2 olan monitör, SensorTouch teknolojisiyle geliyor ve LED aydınlatmalı dokunmatik butonlarıyla öne çıkıyor.

Her biri 1.5 Watt gücünde dahili iki hoparlörü bulunan H233H bmid HDMI, DVI ve D-Sub arabirimlerini destekliyor. 16:9 görüntü formatını destekleyen, ayrıca 160 derecelik yatay ve dikey görüş açısına sahip olan monitörün yurt dışı satış fiyatı 230$ olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 5 yıl
Teknoloji ürünlerinden çok güzel hediyelikler çıkar...
Eş, dost, arkadaş ve sevgilinize Başka hediye fikirleri için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz... sevgilihediyem.com/... hediyegurmesi.com/... enuygunhediye.blogspot.com/... portreresim.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
süper olmuş bence de :-))
bu daha iyi değil mi?
arcelikyetkilisaticisi.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
bu monitörü ikiye böle biliyormuyuz ?
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@NTARES 9 yıl
bu monitörü en uzun burada buldum güzel fiyat bence. KDV dahil 468 TL.

buroteknik.com/...
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face1tr 10 yıl
biri parlak(P223W) diğeri mat(X223WQB) bu iki model arasında seçim yapmaya çalışıyorum. benzer fiyat aralığında başka bir marka - model önerilerinize de açığım.

teşlekkürler.

ama bu konu başlığındaki ürünü 400- 450 liraya alabilirsem ne mutlu bana, hiç durmam alırım..
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fz18 10 yıl
bende sizinle aynı durumdayım.pişman olmamak için ha bire araştırıyom.inşallah mutlu sona ulaşırız.
Orjinalden alıntı: face1tr

biri parlak(P223W) diğeri mat(X223WQB) bu iki model arasında seçim yapmaya çalışıyorum. benzer fiyat aralığında başka bir marka - model önerilerinize de açığım.

teşlekkürler.

ama bu konu başlığındaki ürünü 400- 450 liraya alabilirsem ne mutlu bana, hiç durmam alırım..

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Jesse James 10 yıl
Sayın YunusYENEROGLU_69_ ;
Tepki süreleri profesyonel oyuncular için çok önemlidir.LCD ekranlar arasında kıyaslama yapmak için dinamik kontrast,candela(cd) , dikey/yatay tarama hızları , giriş çeşitliliği ve sayısına bakmanızı öneririm.
Saygılarımla ;
Jesse James
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Deathßlue 10 yıl
Samsungdan Ç(alıntı)yapmışlar ödül aldığı kasanın aynısı 932 NW desem bilirsiniz yoksa banamı öyle geliyor
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cihantezman 10 yıl
yuhh fiyata bak:))) bizim burda 230 dolara 19 inç zor veriolar 23'inç + fuul hd birde bu makina.... gelirse 500-600 dolar arası olur kesin
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Arkadaslar tepki süresinin 2ms veya 5ms olması sizce cok etkilermi lcd yi.Yada söle sorim aradaki farkı nasıl ve hangi uygulamada anlarız.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tasarımı son derece güzel olmuş
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Inventor 10 yıl
yurt dışı fiyatına bak ya :) bizim burada üzerinde DVI ve HDMI girişi var bu video monitör diye özel vergi koyuyorlar. sonra oluyor sana 500 dolar :(
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resler 10 yıl
Fiyatlar dahada düşecek gibi görünüyor. Almanyadan bir arkadaşla konuştum bu gece. Bir çok yerde indirim kampanyaları yapılıyormuş ve kimse alışveriş yapmıyormuş. Uzun zamandır 24" ten küçük full HD monitör bekliyorum. Sanırım 3-5 ay sonra istediğime kavuşucam.
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