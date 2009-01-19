Acer'dan 23-inç boyutunda Full HD LCD monitör; H233H bmid

Tam Boyutta Gör

Aspire One serisi netbook ailesinin 10-inç ekranlı yeni temsilcisini kullanıma sunmaya hazırlanan Acer, LCD monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın 23-inç boyutundaki H233H bmid kod adlı yeni monitörü Full HD desteği ile dikkat çekiyor.

Doğal çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olan yeni monitörün tepki süresi 5ms olarak belirlenmiş. Karşıtlık oranı 40000:1 (ACM), parlaklık seviyesi ise 300 cd/m2 olan monitör, SensorTouch teknolojisiyle geliyor ve LED aydınlatmalı dokunmatik butonlarıyla öne çıkıyor.

Her biri 1.5 Watt gücünde dahili iki hoparlörü bulunan H233H bmid HDMI, DVI ve D-Sub arabirimlerini destekliyor. 16:9 görüntü formatını destekleyen, ayrıca 160 derecelik yatay ve dikey görüş açısına sahip olan monitörün yurt dışı satış fiyatı 230$ olarak belirlenmiş.