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Acer'dan AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: TravelMate 5542

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar modeli TravelMate 5542'yi satışa sunuyor. Profesyonel kullanıcılar için hazırlanan yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 15.6-inç LED backlit ekrana sahip. AMD'nin 2.2GHz'de çalışan Athlon II P340 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği ile geliyor. Ekran kartı olarak 3D grafik hızlandırma yeteneği sunan ve 1080p videoları oynatabilen Radeon HD 4250 IGP'si ile sunulan sistem, depolama sürücüsü olarak 250GB veya 320GB kapasiteli disklerle konfigüre edilebiliyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, Crystal Eye yerleşik internet kamerası, DVD yazıcı ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer veriliyor. Tasarım olarak Acer'ın güncel ürün gamındaki diğer modellerle büyük oranda benzer olan TravelMate 5542, Amerika'da 549 dolar seviyesinden başlayan satış fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.


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vidoko 9 yıl
ekran kartı 5000 serisi olabilirdi..
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KadirCanCelik 9 yıl
Orta denebilecek bir ürün.

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pea. 9 yıl
profesyonel kullanıcılık nesi var bu ürünün anlamadım?
normal alt seviye bi laptop alt tarafı.550 dolar da fazla bence
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