Acer'dan kompakt tasarımlı masaüstü bilgisayar; Veriton X270

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, kompakt tasarımlı yeni bir masaüstü bilgisayarını daha kullanıma sunuyor. Firmanın Veriton X270 ismini taşıyan yeni sistemi, Intel platformunu kullanıyor ve Core 2 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Acer'ın "çok çekirdekli güç ve kompakt tasarımda yüksek veri güvenliği" açıklamasıyla duyurduğu yeni sisteme, Nvidia'nın nForce 630i yonga setini kullanan anakart yataklık ediyor. Entegre grafik işlem birimine (GeForce 7100) sahip olan anakart ile 4GB'a kadar DDR2 bellek kullanılabiliyor.

Depolama için SATA diskleri kullanan kompakt tasarımlı Veriton X270 ile 500GB'a kadar sabit disk tercihinde bulunabileceği ifade ediliyor. DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisinden bağımsız olarak harici ekran kartı (düşük profilli) kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan sistemde ayrıca Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses gibi detaylar da yer alıyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista Business'ın eşlik ettiği Veriton X270 ile Office Professional 2007 paketinin deneme sürümü de müşterilere hediye edilecek.

Kompakt tasarımı ve teknik detayları ile özellikle çok bilgisayarlı kurumlar için hazırlanan Veriton X270, Amerika'da 399$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulmuş durumda.