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Acer'dan kompakt tasarımlı masaüstü bilgisayar; Veriton X270

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan kompakt tasarımlı masaüstü bilgisayar; Veriton X270
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, kompakt tasarımlı yeni bir masaüstü bilgisayarını daha kullanıma sunuyor. Firmanın Veriton X270 ismini taşıyan yeni sistemi, Intel platformunu kullanıyor ve Core 2 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Acer'ın "çok çekirdekli güç ve kompakt tasarımda yüksek veri güvenliği" açıklamasıyla duyurduğu yeni sisteme, Nvidia'nın nForce 630i yonga setini kullanan anakart yataklık ediyor. Entegre grafik işlem birimine (GeForce 7100) sahip olan anakart ile 4GB'a kadar DDR2 bellek kullanılabiliyor.

Depolama için SATA diskleri kullanan kompakt tasarımlı Veriton X270 ile 500GB'a kadar sabit disk tercihinde bulunabileceği ifade ediliyor. DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisinden bağımsız olarak harici ekran kartı (düşük profilli) kullanmak isteyenler için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan sistemde ayrıca Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses gibi detaylar da yer alıyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista Business'ın eşlik ettiği Veriton X270 ile Office Professional 2007 paketinin deneme sürümü de müşterilere hediye edilecek.

Kompakt tasarımı ve teknik detayları ile özellikle çok bilgisayarlı kurumlar için hazırlanan Veriton X270, Amerika'da 399$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulmuş durumda.


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winnerS 10 yıl
fiyatı gayet uygun ama tabi türkiye de kaça satılır o ayrı mevzu
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max975 10 yıl
görüntü olarak çok şık...
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St Batuhan 10 yıl
yan tarafında bir monitör olsaydı bir de x) ben klavyeyi basta kumanda sandım resim yükleme esnasında :D ilginc bir yaklasım x)
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sertacaygun 10 yıl
Nettop'lara göre en iyi seçim bu olacaktır.
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dellino 10 yıl
Ofis Pc leri için güzel bir alternatif.
7100 yerine 8200 yongası olsaydı daha iyi olurdu.
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