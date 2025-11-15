Copilot+ PC sertifikalı Galaxy Book 5 Edge 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G özellikleri ile neler sunuyor?
Galaxy Book 5 Edge 5G, 61.2 Wh bataryaya sahip ve süper hızlı şarj özellikli 65 W USB-C güç adaptörüyle birlikte geliyor. 1.66 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, tek USB 3.2 portu, iki adet USB 4.0 portu, HDMI 2.1 portu (4K@60Hz), microSD kart okuyucu sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G (sub-6GHz) bulunuyor.
Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G, tek konfigürasyonla (16GB RAM 512GB depolama) geliyor ve 1.247 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.
Samsung Galaxy Book5 Edge 5G teknik özellikleri
- Ekran: 15.6 inç, 1920x1080 (FHD), Parlama önleyici, IPS
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon X
- Grafik: Qualcomm Adreno GPU
- NPU: Qualcomm Hexagon
- Bellek: 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 512GB (eUFS)
- Kablosuz ağ: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G Sub6
- Bağlantı noktaları: HDMI 2.1, 1x USB 3.2, 2x USB 4.0, MicroSD kart okuyucu
- Batarya: 61.2 Wh, 65W USB-C adaptörü
- Multimedya: 2x 1.5W Stereo hoparlör, Dolby Atmos, 2M kamera
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Boyut ve ağırlık: 356.6 x 229.8 x 15.5 mm, 1.66 kg