Copilot+ PC sertifikalı Galaxy Book 5 Edge 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Book 5 serisini mevcut standart Pro ve 360 ​​sürümlerinden farklı yeni bir modelle genişletti. Yeni Galaxy Book 5 Edge 5G, dahili 5G bağlantısıyla geliyor; bu da onu serinin SIM kart aracılığıyla mobil veri erişimi sunabilen tek modeli yapıyor.

Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy Book 5 Edge 5G, 15.6 inç Full HD çözünürlük sağlayan, parlama önleyici IPS ekrana sahip. Qualcomm'un 3.0 GHz’e kadar saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon X işlemcisinden güç alan bilgisayar, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB eUFS depolama alanıyla geliyor. Qualcomm Hexagon NPU, saniyede 45 trilyon işlem (TOPS) desteğiyle gelişmiş cihaz içi yapay zeka görevlerine olanak tanıyor.

Galaxy Book 5 Edge 5G, 61.2 Wh bataryaya sahip ve süper hızlı şarj özellikli 65 W USB-C güç adaptörüyle birlikte geliyor. 1.66 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, tek USB 3.2 portu, iki adet USB 4.0 portu, HDMI 2.1 portu (4K@60Hz), microSD kart okuyucu sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G (sub-6GHz) bulunuyor.

Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G, tek konfigürasyonla (16GB RAM 512GB depolama) geliyor ve 1.247 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Samsung Galaxy Book5 Edge 5G teknik özellikleri

Ekran : 15.6 inç, 1920x1080 (FHD), Parlama önleyici, IPS

: 15.6 inç, 1920x1080 (FHD), Parlama önleyici, IPS İşlemci : Qualcomm Snapdragon X

: Qualcomm Snapdragon X Grafik : Qualcomm Adreno GPU

: Qualcomm Adreno GPU NPU : Qualcomm Hexagon

: Qualcomm Hexagon Bellek : 16GB RAM (LPDDR5x)

: 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 512GB (eUFS)

: 512GB (eUFS) Kablosuz ağ : WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G Sub6

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G Sub6 Bağlantı noktaları: HDMI 2.1, 1x USB 3.2, 2x USB 4.0, MicroSD kart okuyucu

HDMI 2.1, 1x USB 3.2, 2x USB 4.0, MicroSD kart okuyucu Batarya : 61.2 Wh, 65W USB-C adaptörü

: 61.2 Wh, 65W USB-C adaptörü Multimedya : 2x 1.5W Stereo hoparlör, Dolby Atmos, 2M kamera

: 2x 1.5W Stereo hoparlör, Dolby Atmos, 2M kamera İşletim sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Boyut ve ağırlık: 356.6 x 229.8 x 15.5 mm, 1.66 kg

