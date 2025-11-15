Giriş
    Copilot+ PC sertifikalı Galaxy Book 5 Edge 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Samsung, Galaxy Book5 Edge 5G'yi tanıttı. Dizüstü bilgisayar, Qualcomm'un Snapdragon X işlemcisini Adreno GPU ve Hexagon NPU ile birleştirerek gelişmiş cihaz içi yapay zeka performansı sağlıyor.

    Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G Copilot+ PC Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Book 5 serisini mevcut standart Pro ve 360 ​​sürümlerinden farklı yeni bir modelle genişletti. Yeni Galaxy Book 5 Edge 5G, dahili 5G bağlantısıyla geliyor; bu da onu serinin SIM kart aracılığıyla mobil veri erişimi sunabilen tek modeli yapıyor.

    Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G laptop özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Book 5 Edge 5G, 15.6 inç Full HD çözünürlük sağlayan, parlama önleyici IPS ekrana sahip. Qualcomm'un 3.0 GHz’e kadar saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon X işlemcisinden güç alan bilgisayar, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB eUFS depolama alanıyla geliyor. Qualcomm Hexagon NPU, saniyede 45 trilyon işlem (TOPS) desteğiyle gelişmiş cihaz içi yapay zeka görevlerine olanak tanıyor.

    Galaxy Book 5 Edge 5G, 61.2 Wh bataryaya sahip ve süper hızlı şarj özellikli 65 W USB-C güç adaptörüyle birlikte geliyor. 1.66 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, tek USB 3.2 portu, iki adet USB 4.0 portu, HDMI 2.1 portu (4K@60Hz), microSD kart okuyucu sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G (sub-6GHz) bulunuyor.

    Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G, tek konfigürasyonla (16GB RAM 512GB depolama) geliyor ve 1.247 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Samsung Galaxy Book5 Edge 5G teknik özellikleri

    Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 15.6 inç, 1920x1080 (FHD), Parlama önleyici, IPS
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon X
    • Grafik: Qualcomm Adreno GPU
    • NPU: Qualcomm Hexagon
    • Bellek: 16GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 512GB (eUFS)
    • Kablosuz ağ: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G Sub6
    • Bağlantı noktaları: HDMI 2.1, 1x USB 3.2, 2x USB 4.0, MicroSD kart okuyucu
    • Batarya: 61.2 Wh, 65W USB-C adaptörü
    • Multimedya: 2x 1.5W Stereo hoparlör, Dolby Atmos, 2M kamera
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • Boyut ve ağırlık: 356.6 x 229.8 x 15.5 mm, 1.66 kg
