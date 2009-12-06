Acer'dan oyuncular için Full HD destekli 120Hz monitör: GD245HQ

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Üçüncü çeyrek performansıyla Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer, farklı segmentler için hazırladığı yeni modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle bir kez daha gündeme gelen ve hızla yaygınlaşmaya başlayan 3D teknolojisi için hazırlıklarına başlayan isimlerden birisi de Acer. Firma yaptığı açıklama ile oyuncular için geliştirdiği, 120Hz destekli Full HD LCD monitörünü duyurdu. Bilindiği üzere Nvidia'nın 3DVision teknolojisi, ileri düzey görsel deneyim için 120Hz tazeleme hızına sahip monitör kullanılmasını şart koşuyor. 3DVision teknolojisi için hazırlanan 120Hz destekli bazı modeller pazarda olsa bile bu monitörlerin önemli bir kısmında 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünün desteklenmediği biliniyor.

Acer ise hazırladığı yeni monitörüyle hem 3DVision teknolojisinin gelişmiş görsel deneyimden faydalanmayı hem de ofis çalışmaları ve diğer uygulamaları Full HD çözünürlükte çalıştırmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. GD245HQ kod adını taşıyan 23.5-inç büyüklüğündeki yeni monitör, TN panel kullanıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olan ve 120Hz desteği sunan yeni monitör, 80'000:1 dinamik karşıtlık oranına, 300 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 2ms tepki süresine sahip. 176°/176° yatay ve dikey görüş açılarına sahip olan geniş ekran LCD monitör tasarım özellikleriyle de dikkat çekiyor. 5.8 Kg ağırlığında olan ve normal kullanım modunda 38.2 Watt güç çektiği belirtilen GD245HQ'de D-Sub, DVI ve HDMI (opsiyonel) olmak üzere üç farklı bağlantı ara birimine destek veriliyor.

Acer oyuncular için hazırladığı GD245HQ modelini Şubat ayı içerisinde 400 Avro civarında bir fiyat ile Avrupa'da satışa sunmayı planlıyor.