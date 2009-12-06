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Acer'dan oyuncular için Full HD destekli 120Hz monitör: GD245HQ

9 yıl
24,2b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan oyuncular için Full HD destekli 120Hz monitör: GD245HQ
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Üçüncü çeyrek performansıyla Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer, farklı segmentler için hazırladığı yeni modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle bir kez daha gündeme gelen ve hızla yaygınlaşmaya başlayan 3D teknolojisi için hazırlıklarına başlayan isimlerden birisi de Acer. Firma yaptığı açıklama ile oyuncular için geliştirdiği, 120Hz destekli Full HD LCD monitörünü duyurdu. Bilindiği üzere Nvidia'nın 3DVision teknolojisi, ileri düzey görsel deneyim için 120Hz tazeleme hızına sahip monitör kullanılmasını şart koşuyor. 3DVision teknolojisi için hazırlanan 120Hz destekli bazı modeller pazarda olsa bile bu monitörlerin önemli bir kısmında 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünün desteklenmediği biliniyor.

Acer ise hazırladığı yeni monitörüyle hem 3DVision teknolojisinin gelişmiş görsel deneyimden faydalanmayı hem de ofis çalışmaları ve diğer uygulamaları Full HD çözünürlükte çalıştırmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. GD245HQ kod adını taşıyan 23.5-inç büyüklüğündeki yeni monitör, TN panel kullanıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olan ve 120Hz desteği sunan yeni monitör, 80'000:1 dinamik karşıtlık oranına, 300 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 2ms tepki süresine sahip. 176°/176° yatay ve dikey görüş açılarına sahip olan geniş ekran LCD monitör tasarım özellikleriyle de dikkat çekiyor. 5.8 Kg ağırlığında olan ve normal kullanım modunda 38.2 Watt güç çektiği belirtilen GD245HQ'de D-Sub, DVI ve HDMI (opsiyonel) olmak üzere üç farklı bağlantı ara birimine destek veriliyor.

Acer oyuncular için hazırladığı GD245HQ modelini Şubat ayı içerisinde 400 Avro civarında bir fiyat ile Avrupa'da satışa sunmayı planlıyor.


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mahfuzalbayrak 8 yıl
3d vision için 120 fps gerektiğini sanmıyorum. çünkü gerçekleştirilen 3 boyutlaştıma (bkz: ne dedim ben şimdi) işlemi ekrandaki anlık bir kare için gerçekleştiriliyor. e zaten ekranda her zaman bir görüntü karesi bulunuyor değil mi? zaten 120 fps yi de herzaman elde etmek pek mümkün değil gibi geliyor bana :D nerde öyle baba yiğit sistem (olsa da nerde bizde o para, o cep, o ense, o göbek)
neyse, eğer oyun tutkunu değilseniz zaten sizi ilgilendirmez bu haber ama eğer bir oyun tutkunu iseniz sizi çok yakından ilgilendiriyor. tabiri paralı enseli göbekli iseniz hemencik bir tane alın, bi de gözlük yakışıklısından. sonra açılsın pistler, yansın lastikler :D
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captanico 8 yıl

mahfuzalbayrak

3d vision için 120 fps gerektiğini sanmıyorum. çünkü gerçekleştirilen 3 boyutlaştıma (bkz: ne dedim ben şimdi) işlemi ekrandaki anlık bir kare için gerçekleştiriliyor. e zaten ekranda her zaman bir görüntü karesi bulunuyor değil mi? zaten 120 fps yi de herzaman elde etmek pek mümkün değil gibi geliyor bana :D nerde öyle baba yiğit sistem (olsa da nerde bizde o para, o cep, o ense, o göbek)
neyse, eğer oyun tutkunu değilseniz zaten sizi ilgilendirmez bu haber ama eğer bir oyun tutkunu iseniz sizi çok yakından ilgilendiriyor. tabiri paralı enseli göbekli iseniz hemencik bir tane alın, bi de gözlük yakışıklısından. sonra açılsın pistler, yansın lastikler :D

olması gereken 120 fps degil 120 hz tazelemeyi saglaması.ayrıca 3d vision icin 120 hz sart.yoksa 3 boyutlu goruntu alman imkansız.su an kullanıyorum ufak bir de incelem koymustum istersen bakabilirsin.samsung 2232 bw monitor ile de karsılastırma yapmaya calısmıstım.http://forum.donanimhaber.com/m_39460040/tm.htm
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elmasuyum 9 yıl
Bu gün Vatan'da bizzat 3D oyun gözlüğüyle denedim. Muhteşem!!! Ama fiyatı KDV bizden uygulamasıyla (3d gözlük içinde) 1200 küsür Liraya geliyor. Tazeleme hızı da 120 HZ.
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DestZ 9 yıl
vatan'ın hangi şubesinde test etme şansınız oldu.Bende bu monitörü düşünüyorum da
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nirvanha 9 yıl
Birkaç aydır bu Acer monitörlere kafayı takmış bulunmaktayım.Normalde Acer'e antipatim olmasına rağmen ,sanki bu monitörler diğer markalara göre daha akıcı ve parlak gelmeye başladı bana.Takipteyim , eğer bu monitörün yanında birde 3d gözlük verilirse alınabilir olabilir.Yoksa tek başına çok pahalı yav.Bir de gözlüğe 500 tl ver..OOO..Bende Geforge 256 döneminden kalma Asus gözlük var bu monitörlerde kullanabilmenin bir yolu yakmu yav :D
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Elektroterm 9 yıl
3D görüntü izlendiğinde sol görüntü için 60Hz tazeleme ve sağ görüntü içinde 60Hz olmak üzere toplam 120Hz.
Ancak normal görüntülerde eğer ekran kartı destekliyorsa 120Hz Vertikal tazeleme yapabiliyorlar. (İnternet üzerinden kullanıcı klavuzlarını incelemiştim)
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SVSTRGMR 9 yıl
çok pahalı
amoledleri beklerim daha iyi ama
120hz olması gerçekten iyi
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NemesisR3 9 yıl
bence çok iyi bir ürün, umarım yakında 120Hz bir standart haline gelir.
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Sharparrow 9 yıl
120Hz de moda oldu.. 3D vision'un gelip geçici bir teknoloji olacağını düşünüyorum.. Bunun gibi örnek çok.. Hem bu 3D modası TNT ekran kartlarından beridir var ki .. kim hortlattı bu 3D olayını :))
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disorderpunk 9 yıl
arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum , bu 3dvision 120 monitorler 2 x 60 olarak diil mi? Yani gerçek 120hz mi? Bu lcd lerle ilgili bir yazı okuduğumu hatırlıyorum ama bulamadım linki. Bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim.
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moffaka 9 yıl
Oyuncu derken "paralı oyuncu" diye değiştirmeli.. 120fps 1920x1080 verecek kaç tane kart var? Üstelikte bu kadar güçlü oyunlar varken..
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Tora 9 yıl
Tek kelime ile muhteşem bir monitör olmuş.
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Statistik 9 yıl
sanki sadece 3D olayı için insanlar 120hz monitorleri bekliyor, hayır hiç doğru değil, 120hzde 3d olmadan da inanılmaz akıcı görüntü veriyor. bir de sanki 1680x1050 oyunlar için yeterli değilmiş gibi gösteriliyor. bu da doğru değil çünkü bu monitörler için 120 fps almanız lazım bu da bazı oyunlarda çok zor, hele 1920x1080 olunca çok daha zor oluyor, o yüzden bence 22" 1680x1050 daha iyi 120hz ve 3d için
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