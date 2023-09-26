Düzenleme kapsamında 9500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar

- 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar
- 9500 TL dizüstü bilgisayar tavsiyesi 💯
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9.500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar
Öncelikle belirtmek gerekiyor ki telefonlarda da olduğu gibi dizüstünde de 9.500 TL bandında "alınabilecek" çok fazla seçenek bulunmuyor. Elbette onlarca farklı cihaz var ancak belirli bir kullanım standardı isteniyorsa seçenekler hayli daralıyor. Bu bağlamda düzenleme kapsamında vergisiz dizüstü bilgisayar indiriminden yararlanabileceğiniz modelleri bir araya getirdik. Ancak unutmayın; Bu cihazlar giriş seviyesinde yer alıyor, dolayısıyla gençler için bunlar en iyi dizüstü bilgisayarlar değil. 9500 TL laptop arayanlar için Lenovo Ideapad 3, HP Laptop 15s ve Acer Aspire 3 ön plana çıkıyor.İşte 9500 TL dizüstü bilgisayar önerileri:
|Marka/Model 💻
|Fiyat 🏷️
|Lenovo Ideapad 3
|8.989 TL
|Dell Vostro 3400
|9.499 TL
|Acer Aspire 3
|8.999 TL
|Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
|8.999 TL
|HP Laptop 15s 6G0H5EA
|9.499 TL
|HP Laptop 15 7P6K2EA
|9.499 TL
|Lenovo V15 G2 Alc
|9.199 TL
|Asus X515EA-BQ868
|7.699 TL
|Acer Aspire 3 A315-510P
|7.999 TL
|HP 15-FC0003NT
|9.350 TL
|Acer Aspire 3 A315-24P
|7.999 TL
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