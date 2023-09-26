Düzenleme kapsamında 9500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz dizüstü bilgisayar ve telefon düzenlemesini açıkladı. Düzenleme kapsamında örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen dizüstü bilgisayarlar için teknolojik cihaz desteği adı altında 5.500 TL'ye kadar indirim uygulanacak. Düzenleme sonrasında ise insanlar 9500 TL dizüstü bilgisayar aramaya başladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar hangileri?

İşte 9500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar 4 sa. önce eklendi

9.500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki telefonlarda da olduğu gibi dizüstünde de 9.500 TL bandında "alınabilecek" çok fazla seçenek bulunmuyor. Elbette onlarca farklı cihaz var ancak belirli bir kullanım standardı isteniyorsa seçenekler hayli daralıyor. Bu bağlamda düzenleme kapsamında vergisiz dizüstü bilgisayar indiriminden yararlanabileceğiniz modelleri bir araya getirdik. Ancak unutmayın; Bu cihazlar giriş seviyesinde yer alıyor, dolayısıyla gençler için bunlar en iyi dizüstü bilgisayarlar değil. 9500 TL laptop arayanlar için Lenovo Ideapad 3, HP Laptop 15s ve Acer Aspire 3 ön plana çıkıyor.İşte 9500 TL dizüstü bilgisayar önerileri:

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İşte 9500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar