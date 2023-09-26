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    Düzenleme kapsamında 9500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından öğrencilere  bilgisayar alımı için destek paketini açıkladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar hangileri?
    İşte 9500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz dizüstü bilgisayar ve telefon düzenlemesini açıkladı. Düzenleme kapsamında örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen dizüstü bilgisayarlar için teknolojik cihaz desteği adı altında 5.500 TL'ye kadar indirim uygulanacak. Düzenleme sonrasında ise insanlar 9500 TL dizüstü bilgisayar aramaya başladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar hangileri?

    9.500 TL’ye alınabilecek en iyi dizüstü bilgisayarlar

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki telefonlarda da olduğu gibi dizüstünde de 9.500 TL bandında "alınabilecek" çok fazla seçenek bulunmuyor. Elbette onlarca farklı cihaz var ancak belirli bir kullanım standardı isteniyorsa seçenekler hayli daralıyor. Bu bağlamda düzenleme kapsamında vergisiz dizüstü bilgisayar indiriminden yararlanabileceğiniz modelleri bir araya getirdik. Ancak unutmayın; Bu cihazlar giriş seviyesinde yer alıyor, dolayısıyla gençler için bunlar en iyi dizüstü bilgisayarlar değil. 9500 TL laptop arayanlar için Lenovo Ideapad 3, HP Laptop 15s ve Acer Aspire 3 ön plana çıkıyor.İşte 9500 TL dizüstü bilgisayar önerileri:

    9500 TL dizüstü bilgisayar tavsiyesi 💯
    Marka/Model 💻 Fiyat 🏷️
    Lenovo Ideapad 3 8.989 TL
    Dell Vostro 3400 9.499 TL
    Acer Aspire 3  8.999 TL
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 8.999 TL
    HP Laptop 15s 6G0H5EA 9.499 TL
    HP Laptop 15 7P6K2EA  9.499 TL
    Lenovo V15 G2 Alc 9.199 TL
    Asus X515EA-BQ868 7.699 TL
    Acer Aspire 3 A315-510P 7.999 TL
    HP 15-FC0003NT 9.350 TL
    Acer Aspire 3 A315-24P 7.999 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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