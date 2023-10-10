PC satışları “dibi gördü” ancak durum değişmek üzere

Tam Boyutta Gör Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, dünya çapındaki PC sevkiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 64,3 milyon adede gerilediğini açıkladı. Bu, küresel PC pazarı için art arda sekiz çeyrektir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Ancak bu eğilim önümüzdeki çeyrekten itibaren değişebilir.

Verileri yorumlayan Gartner Analist Direktörü Mikako Kitagawa’ya göre PC pazarı halihazırda dibe vurmuş durumda. Kitagawa, yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: “Eğitim pazarından gelen mevsimsel talep üçüncü çeyrekte sevkiyatları artırdı, ancak kurumsal PC talebi zayıf kaldı ve bir miktar büyümeyi dengeledi. Satıcılar da PC envanterini azaltma yönünde tutarlı bir ilerleme kaydetti ve tatil satışları çökmediği sürece envanterin 2023 sonuna kadar normale dönmesi bekleniyor.”

Bu alıntının sonundaki yorumlar ilginç. Özellikle enflasyon oranı ve insanların karşı karşıya kaldığı yaşam maliyeti baskıları göz önüne alındığında.

Apple en büyük kaybeden

Öte yandan tüm PC satıcıları arasında sadece HP sevkiyatlarda bir büyüme gördü ve bu da yüzde 6,4 gibi oldukça mütevazı bir orandı. Şaşırtıcı bir şekilde Apple, yüzde 24,2'lik bir düşüşle sevkiyatlarda en büyük düşüşü gördü. Bu oldukça şaşırtıcı çünkü Apple'ın sevkiyatları bu yıl yükselirken rakiplerinde düşüşler görülüyordu. Pazar payı bakımından Lenovo, yüzde 25,1 ile lider olurken Apple ise yüzde 11,7 olan pazar payını yüzde 9,7'ye düşürdü.

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Öte yandan uzmanlara göre en kötü günler geride bırakılmış olabilir. Ticari bilgisayar pazarı, Windows 11 yükseltmelerinin de etkisiyle bir sonraki yenileme döngüsüne hazır gibi görünüyor. Pandemi sırasında satın alınan PC'ler de aynı şekilde yenileme döngüsüne giriyor ve dolayısıyla tüketici tarafında taleplerin toplanmaya başlayacağı düşünülüyor. Gartner, 2024 yılında iş ve tüketici segmentlerinde öngörülen büyüme ile dünya çapında PC pazarında yüzde 4,9'luk bir büyüme görmeyi bekliyor.

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