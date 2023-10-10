PC satışları “dibi gördü” ancak durum değişmek üzere

Verileri yorumlayan Gartner Analist Direktörü Mikako Kitagawa’ya göre PC pazarı halihazırda dibe vurmuş durumda. Kitagawa, yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: “Eğitim pazarından gelen mevsimsel talep üçüncü çeyrekte sevkiyatları artırdı, ancak kurumsal PC talebi zayıf kaldı ve bir miktar büyümeyi dengeledi. Satıcılar da PC envanterini azaltma yönünde tutarlı bir ilerleme kaydetti ve tatil satışları çökmediği sürece envanterin 2023 sonuna kadar normale dönmesi bekleniyor.”
Bu alıntının sonundaki yorumlar ilginç. Özellikle enflasyon oranı ve insanların karşı karşıya kaldığı yaşam maliyeti baskıları göz önüne alındığında.
Apple en büyük kaybeden
Öte yandan uzmanlara göre en kötü günler geride bırakılmış olabilir. Ticari bilgisayar pazarı, Windows 11 yükseltmelerinin de etkisiyle bir sonraki yenileme döngüsüne hazır gibi görünüyor. Pandemi sırasında satın alınan PC'ler de aynı şekilde yenileme döngüsüne giriyor ve dolayısıyla tüketici tarafında taleplerin toplanmaya başlayacağı düşünülüyor. Gartner, 2024 yılında iş ve tüketici segmentlerinde öngörülen büyüme ile dünya çapında PC pazarında yüzde 4,9'luk bir büyüme görmeyi bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.