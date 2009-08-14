Acer'dan oyunculara özel yeni monitör; G243HQ

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Acer oyuncular için hazırladığı G243HQ kod adlı yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın 23.6-inç boyutundaki yeni monitörü tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla öne çıkmayı başarıyor. TN panel kullanan yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü (Full HD) ve 16:9 görüntü formatına destek veriyor. Tepki süresi 2ms olarak açıklanan 23.6-inç boyutundaki yeni monitörde parlaklık seviyesi 300 cd/m², dinamik karşıtlık ornaı ise 80.000:1 olarak belirlenmiş. VGA, DVI ve HDMI ara birimleriyle uyumlu olan monitör HDCP protokolünü de destekliyor.

Oyuncular için hazırlanan ve TN panel kullanıyor olmasıyla öne çıkan Acer G243HQ'nun Avrupa'da 299 Avro'luk fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.