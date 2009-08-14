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Acer'dan oyunculara özel yeni monitör; G243HQ

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan oyunculara özel yeni monitör; G243HQ
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Acer oyuncular için hazırladığı G243HQ kod adlı yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın 23.6-inç boyutundaki yeni monitörü tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla öne çıkmayı başarıyor. TN panel kullanan yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü (Full HD) ve 16:9 görüntü formatına destek veriyor. Tepki süresi 2ms olarak açıklanan 23.6-inç boyutundaki yeni monitörde parlaklık seviyesi 300 cd/m², dinamik karşıtlık ornaı ise 80.000:1 olarak belirlenmiş. VGA, DVI ve HDMI ara birimleriyle uyumlu olan monitör HDCP protokolünü de destekliyor.

Oyuncular için hazırlanan ve TN panel kullanıyor olmasıyla öne çıkan Acer G243HQ'nun Avrupa'da 299 Avro'luk fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.


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oorhunturan 10 yıl
Fiyatına ve şekline göre kalite akması lazım bu monitörden.. bir de Acer'ın bir kasası vardı. Çok hoştu. Keşke kasayı içi boş şekilde satsalar..
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M-A-R-S 10 yıl
arkadaşlar turkiyede neden monitorler pahalı..ben yurtdışından sipariş versem sizce kargoda sorun yaşarmıyım..
bu adresteki web sitesi bakıp bilgilendirebilir misniz?

cdiscount.com/...

cdiscount.com/...
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4L1 10 yıl
parlak ekran monitörde uzun süre oyun oynama yetisini gösteren gözleri alkışlamak gerekir hangi akla mantıklara yaptıklarınıda söyliyim gösteriş.
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chamicals2 10 yıl
bunu yanına birde PREDATOR kasası koyacaksın offff
bilen var mı acaba PREDATOR kasası ayrı satılır mı içi boş olarak
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Themat34 10 yıl
@past perfect
ben de geçen gün gördüm vatanda...
çok mu geziyoruz acaba tekno marketleri :/
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mgedik06 10 yıl
özelliklerine göre fiyat iyi
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murettep 10 yıl
bende 23" acer var full hd monitör full hd filmler dehşet oluyor.
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body_ci 10 yıl
Parlak ekran olması lazım bunun belirtilmemiş.
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neyim 10 yıl
full hd abi ya boru mu :) 1920x1080 ççözünürlükte film izleyin bakalım tabi filmde full hd olacak bakın siz nasıl görüyorsunuz nesneleri,insanları,doğayı..:) yanınızda gibi hissediyorsunuz :)..hadi filmleri geçtik oyunlara ne demeli.bu pixelde bide oyun oynayın.tabi hayvan gibi makineniz olması lazım bu çözünürlükte oynamanız için.
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artenis 10 yıl
PREDATOR un lcd si sanki\ niye 1200 degil \\
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pastperfect 10 yıl
bunun 24 inç boyutundaolanını görmüştüm vatan bilgisayarda çok keskin bir görüntüsü vardı acababu nasıl olacak
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