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Acer'dan oyunculara yönelik Q9000 işlemcili yeni dizüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan oyunculara yönelik Q9000 işlemcili yeni dizüstü bilgisayar
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Intel'in duyurusu henüz çok yeni yapılan dört çekirdekli mobil işlemcisi Core 2 Quad Q9000 tabanlı ilk dizüstü bilgisayar haberi Acer'dan geldi ve firma Aspire serisi dizüstü bilgisayar ailesinin yeni temsilcisi olan Aspire 8930G-7665 modelini duyurdu. Centrino 2 platformunu temel alana ve teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarın "Desktop Replacement" segmentinde iddialı olması bekleniyor.

Dizüstü bilgisayarda kullanılan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, 2GHz'de çalışıyor ve 12MB seviye 2 bellek ile geliyor. 1066MHz FSB hızını destekleyen Q9000 modelinin ısıl güç tasarımı ise 45 watt olarak belirlenmiş. Acer'ın mobil oyuncuları hedef alarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar tercih edilen merkezi işlem biriminin yanı sıra diğer detaylarıyla da merak uyandırmayı başarıyor.

Acer'ın 18.4" ekrana sahip olan yeni dizüstü bigisayarı Full HD desteğine de sahip. Yani kullanıcılar 1080p çözünürlüğündeki videolarını Aspire 8930G-7665 sorunsuzca izleyebilecekler. Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 9700M GT (512MB GDDR3 bellekli) çözümüne yer verilen dizüstü bilgisayar, 4GB bellek ve 500GB kapasiteli 7200 devir/dakika hızında sabit disk ile birlikte geliyor.

Çoklu ortam odaklı kısayol tuşlarıyla da dikkar çeken dizüstü bilgisayar, 802.11a/g/n WiFi desteğine de sahip. Optik sürücü olarak Blu-ray'e yer verilen sistemde ayrıca çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylar da unutulmamış. Dolby Home Theater ses özelliğine ve dahili internet kamerasına da sahip olan Aspire 8930G-7665, Windows Home Premium (64bit) işletim sistemiye birlikte 1800$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip.


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scelimx 9 yıl
Arkadaşlar bu bilgisayar günlerdir aklımda. Harita öğrencisiyim ve çizimler benim hayatım olacak (netcad vb pro.) bunun yanında sıkı bir bilgisayar kurcalayıcısıyım internette ordan oraya sürekli ve hızlı bi şekilde gezinirim kısacası bu bilgisayarın ne kendini nede beni kasmaması gerekiyor. sanırım bu bilgisayar kolay kolay kasmaz yanılıyor muyum?
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max975 10 yıl
Harika bir görüntüsü var..
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Doruk.. 10 yıl
dediğiniz ekran kartları olsa , fiyatı 5000 ytl falan olur ki alan olur mu bilemem.. şu haliyle beni çok cezbetti
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ugacomtr 10 yıl
hepsini bi kenara at kac kilodur.....
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StreamRolleR 10 yıl
niye ole dedin kardeş sen 9700 üne bakma 512 yeter işte ama tabi full hd oynatmaz keşke beyaz olsaydı..
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Efendi_ 10 yıl
O ekran kartı ile nasıl oyunculara yönelik oluyor anlamak güç. Birazcık bilgisayardan anlamasak yutturacaklar. Günümüz modern oyunlarının ihtiyaç duyduğu hesaplama gücünden haberdarlar mı acaba? Tamam, prehistorik veya dune 2 oynayacaksan kesinlikle oyun canavarı.
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XivA 10 yıl
M4850 varken 9700 falan iş yaptırmaz.
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aozer0085 10 yıl
en az mobil 4850 lazım buna...
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tcebeci 10 yıl
Türkiye de tahminim 3000 YTL olur.
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Faivelley 10 yıl
9700M GT düşük kaçmış
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: tcebeci

Türkiye de tahminim 3000 YTL olur.


3000 olsa yine iyi bu 4000den aşağı olmaz
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