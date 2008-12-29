Acer'dan oyunculara yönelik Q9000 işlemcili yeni dizüstü bilgisayar

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Intel'in duyurusu henüz çok yeni yapılan dört çekirdekli mobil işlemcisi Core 2 Quad Q9000 tabanlı ilk dizüstü bilgisayar haberi Acer'dan geldi ve firma Aspire serisi dizüstü bilgisayar ailesinin yeni temsilcisi olan Aspire 8930G-7665 modelini duyurdu. Centrino 2 platformunu temel alana ve teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarın "Desktop Replacement" segmentinde iddialı olması bekleniyor.

Dizüstü bilgisayarda kullanılan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, 2GHz'de çalışıyor ve 12MB seviye 2 bellek ile geliyor. 1066MHz FSB hızını destekleyen Q9000 modelinin ısıl güç tasarımı ise 45 watt olarak belirlenmiş. Acer'ın mobil oyuncuları hedef alarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar tercih edilen merkezi işlem biriminin yanı sıra diğer detaylarıyla da merak uyandırmayı başarıyor.

Acer'ın 18.4" ekrana sahip olan yeni dizüstü bigisayarı Full HD desteğine de sahip. Yani kullanıcılar 1080p çözünürlüğündeki videolarını Aspire 8930G-7665 sorunsuzca izleyebilecekler. Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 9700M GT (512MB GDDR3 bellekli) çözümüne yer verilen dizüstü bilgisayar, 4GB bellek ve 500GB kapasiteli 7200 devir/dakika hızında sabit disk ile birlikte geliyor.

Çoklu ortam odaklı kısayol tuşlarıyla da dikkar çeken dizüstü bilgisayar, 802.11a/g/n WiFi desteğine de sahip. Optik sürücü olarak Blu-ray'e yer verilen sistemde ayrıca çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylar da unutulmamış. Dolby Home Theater ses özelliğine ve dahili internet kamerasına da sahip olan Aspire 8930G-7665, Windows Home Premium (64bit) işletim sistemiye birlikte 1800$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip.