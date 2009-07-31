Acer'dan yeni oyuncu bilgisayarı; Core i7 tabanlı Predator yolda

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer oyuncular için hazırladığı Predator serisi yüksek performanslı masaüstü bilgisayar ailesini güncelledi. Özellikle kasa tasarımıyla öne çıkan dolayısıyla Alienware'in sistemlerine rakip olduğu belirtilen Predator serisinin son üyesi ASG7710-A41 kod adıyla anılıyor ve Intel Core i7 platformunu temel alıyor.

3.06GHz'de çalışan Core i7 950 işlemcisinden güç alan sisteme Intel'in X58 anakartı yataklık ediyor. 6GB bellek ile donatılan sistemin grafik yükünü ise SLI modunda çalışan iki adet GeForce GTS 250 üstleniyor. 1TB kapasiteli sabit diske ve Blu-ray sürücüye sahip olan yeni Predator'e çevre birimi olaraksa Logitech G15 klavye ve G9 fare eşlik ediyor.

Windows Vista Home Premium 64bit işletim sistemiyle gelen yeni Predator modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatının 2715$ olduğu belirtiliyor.