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Acer'dan yeni oyuncu bilgisayarı; Core i7 tabanlı Predator yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan yeni oyuncu bilgisayarı; Core i7 tabanlı Predator yolda
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer oyuncular için hazırladığı Predator serisi yüksek performanslı masaüstü bilgisayar ailesini güncelledi. Özellikle kasa tasarımıyla öne çıkan dolayısıyla Alienware'in sistemlerine rakip olduğu belirtilen Predator serisinin son üyesi ASG7710-A41 kod adıyla anılıyor ve Intel Core i7 platformunu temel alıyor.

3.06GHz'de çalışan Core i7 950 işlemcisinden güç alan sisteme Intel'in X58 anakartı yataklık ediyor. 6GB bellek ile donatılan sistemin grafik yükünü ise SLI modunda çalışan iki adet GeForce GTS 250 üstleniyor. 1TB kapasiteli sabit diske ve Blu-ray sürücüye sahip olan yeni Predator'e çevre birimi olaraksa Logitech G15 klavye ve G9 fare eşlik ediyor.

Windows Vista Home Premium 64bit işletim sistemiyle gelen yeni Predator modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatının 2715$ olduğu belirtiliyor.


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sertacaygun 10 yıl
Hazır sistemlerin tek artısı sadece kasa güzelliği olmuştur. O da tek tük üretici için geçerli. Mulaka verdiğiniz parayı haketmeyen bileşenler bir yerde çıkıyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kasa monutor tmmda bide klavye maus yaptırsalar güzel olacakk..
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Aktif Çamur 10 yıl
Bu özelliklere o para verilmez ama kasa dehşet
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CaSsErDoDo 10 yıl
gts250 demek=9800gtx/9800gtx+ oda = 8800gts512 mb demek 8800gts in sli modu ne demek? 9800gx2 demek değilmidir?
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yc#1 10 yıl
Yalnız kasa tasarımı dehşet olmuş. Transformers setinden fırlamış sanki.
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K.Kahriman 10 yıl
hiç yoktan gtx260 synergy koysalardı
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Albatros83 10 yıl
Mesaj Yanlış kısma oldu. Son 2 mesajın Silinmesini ilgili arkadaşlardan rica ediyorum.
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eneshatipoglu 10 yıl
bu kadar sacma bı sıstem olamaz daha dorusu dengesız gts 250 neya en azından gtx 275 koy dengelesın parcalar bırbırını ve 2700 dolar.ben bu paraya bu sıstemın ıkı katı ozellıkle bılgısyar toplarım
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Albatros83 10 yıl
Arkadaşların da belirttiği gibi bi de çökmeler olmasa. Ama bunca güzel özelleştirmelerden sonra yine de mozilla
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CaReTTa_99 10 yıl
Albatros83

Arkadaşların da belirttiği gibi bi de çökmeler olmasa. Ama bunca güzel özelleştirmelerden sonra yine de mozilla





Çok ama çok alakasız bi sistem olmuş...
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husNUKE 10 yıl
fiyat ve özellikler çok alakasız olmuş, bu sistemlerde neden işlemciye bu kadar önem veriyorlar anlamış değilim, i7 950 yerine 920 kullanıp, 2x gtx250 yerine 2x gtx275 yada bir tane gtx295 koyabilirler
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Like a Sir 10 yıl
"istemin grafik yükünü ise SLI modunda çalışan iki adet GeForce GTS 250 üstleniyor"
bence 2700 dolara rezalet...
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razorc 10 yıl
süperr.....
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