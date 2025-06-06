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    Anlık Bildirim

    Alien: Romulus'un devam filmi şekilleniyor; Çekim tarihi belli oldu

    Geçtiğimiz yıl vizyona giren Alien: Romulus'ın devam filmi için beklenen açıklama geldi. Çekimlerine yakında başlanacak olan film hakkında dikkat çekici pek çok iddia var.

    Alien: Romullus Tam Boyutta Gör
    Alien serisi, geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile sinemalara geri döndü. Korku tarafına ağırlık vererek seriyi köklerine döndüren Romulus, öyle övgülere boğulmadı belki ama genel olarak olumlu yorumlar aldı. Diğer yandan gişede de 350 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında başarılı oldu. Bu da bir devam filminin önünü açtı.

    Yine Fede Alvarez tarafından çekilecek olan bu devam filmi, artık sete çıkmaya epey yaklaşmış durumda. Nitekim gelen son haberler çekimlere bu yıl bitmeden başlanacağını gösteriyor. Fede Alvarez, bu hafta katıldığı bir podcast'te, çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını açıkladı.

    Alien: Romulus'un Devam Filminde Predator da Yer Alabilir

    Alien: Romulus'ta Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın canlandırdığı karakterler, devam filminin de merkezinde yer alacak. Bunun ötesinde film hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Ancak son haftalarda ortaya çıkan söylentiler, yeni Alien filminde birkaç büyük sürprizin izleyicileri bekliyor olabileceğini gösteriyor. Çünkü bu filmde Alien'ın yanı sıra Predator'u da görebileceğimiz söyleniyor. Daha önce bir crossover filminde karşı karşıya gelen bu iki ikonik canavar, Alien: Romulus'un devam filminde bir kez daha buluşabilir.

    Öte yandan Sigourney Weaver'ın orijinal seride hayat verdiği Ripley karakterinin de bu filmde genç hâliyle karşımıza çıkacabileceği konuşuluyor. Ancak bu şimdilik bir söylentiden ibaret.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 7 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 10 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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