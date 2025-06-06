Alien: Romulus'un devam filmi şekilleniyor; Çekim tarihi belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Alien serisi, geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile sinemalara geri döndü. Korku tarafına ağırlık vererek seriyi köklerine döndüren Romulus, öyle övgülere boğulmadı belki ama genel olarak olumlu yorumlar aldı. Diğer yandan gişede de 350 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında başarılı oldu. Bu da bir devam filminin önünü açtı.

Yine Fede Alvarez tarafından çekilecek olan bu devam filmi, artık sete çıkmaya epey yaklaşmış durumda. Nitekim gelen son haberler çekimlere bu yıl bitmeden başlanacağını gösteriyor. Fede Alvarez, bu hafta katıldığı bir podcast'te, çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını açıkladı.

Alien: Earth dizisinden beklenen fragman geldi 1 gün önce eklendi

Alien: Romulus'un Devam Filminde Predator da Yer Alabilir

Alien: Romulus'ta Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın canlandırdığı karakterler, devam filminin de merkezinde yer alacak. Bunun ötesinde film hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Ancak son haftalarda ortaya çıkan söylentiler, yeni Alien filminde birkaç büyük sürprizin izleyicileri bekliyor olabileceğini gösteriyor. Çünkü bu filmde Alien'ın yanı sıra Predator'u da görebileceğimiz söyleniyor. Daha önce bir crossover filminde karşı karşıya gelen bu iki ikonik canavar, Alien: Romulus'un devam filminde bir kez daha buluşabilir.

Öte yandan Sigourney Weaver'ın orijinal seride hayat verdiği Ripley karakterinin de bu filmde genç hâliyle karşımıza çıkacabileceği konuşuluyor. Ancak bu şimdilik bir söylentiden ibaret.

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Yeni Alien filminin çekim tarihi belli oldu

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