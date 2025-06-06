Alien: Romulus'un devam filmi şekilleniyor; Çekim tarihi belli oldu

Yine Fede Alvarez tarafından çekilecek olan bu devam filmi, artık sete çıkmaya epey yaklaşmış durumda. Nitekim gelen son haberler çekimlere bu yıl bitmeden başlanacağını gösteriyor. Fede Alvarez, bu hafta katıldığı bir podcast'te, çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını açıkladı.
Alien: Romulus'un Devam Filminde Predator da Yer Alabilir
Alien: Romulus'ta Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın canlandırdığı karakterler, devam filminin de merkezinde yer alacak. Bunun ötesinde film hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Ancak son haftalarda ortaya çıkan söylentiler, yeni Alien filminde birkaç büyük sürprizin izleyicileri bekliyor olabileceğini gösteriyor. Çünkü bu filmde Alien'ın yanı sıra Predator'u da görebileceğimiz söyleniyor. Daha önce bir crossover filminde karşı karşıya gelen bu iki ikonik canavar, Alien: Romulus'un devam filminde bir kez daha buluşabilir.
Öte yandan Sigourney Weaver'ın orijinal seride hayat verdiği Ripley karakterinin de bu filmde genç hâliyle karşımıza çıkacabileceği konuşuluyor. Ancak bu şimdilik bir söylentiden ibaret.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.