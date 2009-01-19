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Acer'ın 10-inç ekranlı Aspire One modeli görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın 10-inç ekranlı Aspire One modeli görüntülendi
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Aspire One modeliyle geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yüksek satış rakamlarına ulaşarak netbook dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olmayı başaran Aceri, ürün gamını yeni netbook modelleriyle genişletmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Firmanın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı 10" ekranlı yeni Aspire One modelinin yeni görüntüleri gün ışığına çıktı.

Acer'ın Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom işlemcisinden güç alan 10" ekranlı yeni netbook modelinde 1GB sistem belleğine ve 160GB'lık sabit diske yer verilmiş. Kablolusuz iletişim için Bluetooth ve WiFi teknolojileriyle desteklenen mini-bilgisayarda ayrıca SDHC bellek kartı slotu ve çok dokunuşlu kontrole olanak tanıyan tocuhpad bulunuyor.

Acer'ın 1024x600 çözünürlüğünde 10" ekranlı yeni netbook modeli ayrıca tasarım anlamındaki seriye özel detaylarıyla da dikkat çekiyor. İşletim sistemi olarak Windows XP ile satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Acer'ın 10-inç ekranlı Aspire One modeli görüntülendi
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Acer'ın 10-inç ekranlı Aspire One modeli görüntülendi
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Acer'ın 10-inç ekranlı Aspire One modeli görüntülendi
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fx57 10 yıl
@c4timer, evet multi-touch touchpad
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ugacomtr 10 yıl
kalın gibime geldi nettop. hddsi tatminkar. boyutlar taşınacak düzeyde. chat + office icin bence ideal. tam kız ögrencilere verilecek laptop. haber icin tşk
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c4timer 10 yıl
bence erkek öğrencilere de yakışır hocam =)

@fx57
Hocam çok dokunuşlu touchpad dediğiniz olgu multitouch mıdır? Multitouch'sa eğer o touchpadin boyutları multitouch için çok küçük değil mi?
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