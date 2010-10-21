ADSL Operatörünü Değiştirmek TurkNet ile Çok Kolay!

Yeni yürürlüğe giren ADSL taşıma için izlenmesi gereken süreci kullanıcıları adına kendi yöneten TurkNet, operatör değişikliğini kolaylaştırırken, yüzde 63?e varan indirimlerle sunduğu ADSL paketleriyle abonelerine hızlı ve ucuz internet keyfi yaşatıyor.





Türkiye?nin en büyük bağımsız yeni nesil telekom operatörlerinden biri olan TurkNet, telekom sektöründe yeni başlayan ADSL taşıma uygulamasından yararlanmak isteyen kullanıcılara operatör değişikliği konusunda önemli kolaylıklar sağlıyor. TurkNet, kullanıcıların şahsi iptal başvurusu ile vakit kaybetmelerini önlemek için taşıma sürecini kendi yönetiyor. Böylece kullanıcılar, yerlerinden bile kıpırdamaksızın, yalnızca 0212 444 88 66 no?lu TurkNet çağrı merkezini arayarak operatör değişikliği yapabiliyorlar. GSM numara taşınabilirliğinde yaşanan kolaylığı ADSL operatör değişikliğine de yansıtan TurkNet, kullanıcılarına herhangi bir internet kesintisi yaşamadan bir operatörden diğerine hızlıca geçerek hızlı internet ve avantajlı ADSL kampanyalarından yararlanma imkanı sunuyor.

TurkNet, ADSL abonelerine modem hediyeli ve hediyesiz olmak üzere iki kampanya seçeneği sunuyor. Modem hediyeli kampanyada 6 ay, modem hediyesiz kampanyada ise 1 yıl süreyle indirimli ADSL hizmeti veriliyor. 1 Mb hızında ve 4 GB kotalı 26,99 TL?lik ADSL paketini 12 ay boyunca ayda 9,99 TL?ye sunan TurkNet, bu oranlarla abonelerine yüzde 63 indirim yapmış oluyor.

TurkNet?in sunduğu indirimli ADSL tarifesi şöyle:

Hız Kota Tarife İndirimli Tarife 1 Mb 4 GB 26,99 TL 9,99 TL 8 MB?e kadar 4 GB 29 TL 9,99 TL 8 MB?e kadar 6 GB 39 TL 14,99 TL 8 Mb?e kadar Kotasız 49 TL 24,99 TL 1 Mb Sınırsız 45,99 TL 34,99 TL 2 Mb Sınırsız 63,99 TL 44,99 TL 4 Mb Sınırsız 82,99 TL 54,99 TL 8 Mb Sınırsız 99 TL 64,99 TL

TurkNet kampanyaları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kampanyaya katılmak için http://adsl.turk.net adresi ziyaret edilebilir ya da 0212 444 88 66 numaralı telefon aranabilir.

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