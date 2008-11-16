Aerocool M40 HTPC Kasa video inceleme

Haber Editörü
Aerocool'un kübik yapıdaki, çift katlı HTPC kasasını inceliyoruz.
HTPC konseptini bilgisayar ile ilgilenen herkes az çok duymuştur. Yüksek çözünürlüklü televizyonların fiyatlarının da uygun seviyelere düşmesinden sonra ülkemizde de HTPC'ler daha sık bır şekilde kullanılmaya başlandı.
Bu videomuzda Aerocool'un alıştığımız HTPC konseptinden biraz daha farklı yapıdaki M40'ını inceliyoruz.
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anakart boyutu : 30.5cm x 21.0cm
kasa boyutu : 34.8cm x 29.5cm x 23.3 cm
bu mantığa göre sığdırırım ama bilir kişi açıklaması olursa süper olur.
pclabs.com.tr/...
Yapmayın lütfen Htpc kasa devri bitiyor da ne demek? tam aksine yeni başlıyor moffaka nın söylediklerine ekleme yapıyım; Hd destekli bir LCD Tv sahibiyseniz 60 Ytl den blueray film ve blueray oynatıcı satın alacaksınız yada aynı kalitede fimi 2-8 gigabyta sığdırabilen Mkv formatlı filmleri internetten indirip seyredeceksiniz High Definition Videoların sıkıştırılmış hali MKV formatlı filmleri başka nasıl izlemeyi düşünüyorsunuz ? harici mkv player varmı Türkiyede?
Türkiyede satın alınabilir fiyata sadece m 40 gibi çirkin görünümlü uzaktan kumandasız ve lcd ekransız modeller olmasa ve bu linktekihttp://www.3rsys.com/english/products/view.asp?navi=case&idx_num=81 model gibi kasalar türkiyeye getirilse patlama bile yaşanabilir. linkteki Ht 3000 modelini Antalyada Pcargestore bi dönem getirtmiş şu an yok 150 dolar gibi bir fiyatı var ama görünüm ve özelliklerine göre ucuz. bunun gibi şık ve uzaktan kumandalı tam bir Home Theatre P.C kasası maalesef ülkemizde 500 Ytl ile 1500 Ytl arasında satılıyor. 2 aydır Htpc kasa arıyorum sistem kuracam ama doğru dürüst kasa yok
Ne yazıkki Türkiyede Htpc konusuna tüketicilerde ithalatçılarda hakettiği ilgiyi göstermiyor ama örneğin ingilterede avforums.com forum da sadece htpc ile ilgili binlerce sayfalık birikim var
acikcasi ben izleyemedim. içerik hakkındaki yorumum böyle oldu kusura bakmayin.
Hayır PS3'üm var ama daha üstündeki browser'a flash desteği 2 ay önce geldi, bu tip işler için konsollar daha emekleme çağında. Torrent vs. uygulamaları ve disk kapasitesi konularını hiç açmıyorum bile.
dün izledim bende.htpc lerin ömrünün sonlarına geldigine, bende katılmıyorum