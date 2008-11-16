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Aerocool M40 HTPC Kasa video inceleme

10 yıl
107,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Aerocool'un kübik yapıdaki, çift katlı HTPC kasasını inceliyoruz.

HTPC konseptini bilgisayar ile ilgilenen herkes az çok duymuştur. Yüksek çözünürlüklü televizyonların fiyatlarının da uygun seviyelere düşmesinden sonra ülkemizde de HTPC'ler daha sık bır şekilde kullanılmaya başlandı.

Bu videomuzda Aerocool'un alıştığımız HTPC konseptinden biraz daha farklı yapıdaki M40'ını inceliyoruz.


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Özgür Güneş 8 yıl
bide anakart ım gb ud3p atx sizce olurmu?
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Özgür Güneş 8 yıl
sizce bu kasa oyuncu pc si olurmu mesela 4850 ekran kartı phenom II 925 4 GB DDR2 1066 gibi bana sanki olur gibi geldi bir sürü fanı var ama sıkışık kararsız kaldım
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infernoooo 9 yıl
AEROCOOL M40 Küp HTPC Siyah Kasa nın içine GIGABYTE ga-ma770 ds3 anakart takmayı düşünüyorum ama olabilecek en büyük anakartlardan biri bu. kasa açıklamasında atx takılır diyen siteler var sadece micro yada mini takılır diyen var. olay tam muallak
anakart boyutu : 30.5cm x 21.0cm
kasa boyutu : 34.8cm x 29.5cm x 23.3 cm
bu mantığa göre sığdırırım ama bilir kişi açıklaması olursa süper olur.
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okean 9 yıl
M40'a tam boy ATX anakart takamazsınız sadece micro-ATX anakartlar sığar. ATX takılabilen yatık tip kasa arıyorsanız şöyle bir model var ama henüz hiçbir yerde satışta görmedim:
pclabs.com.tr/...
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barsoy 10 yıl
kasa yüksekliğini ben 23cm olarak biliyorum, siz 30cm demişsiniz? kullanan bir arkadaş yazabilirmi, benim tv altlığım 28cm olduğundan yüksekliği benim için önemli.
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_...Echoes..._ 10 yıl


Yapmayın lütfen Htpc kasa devri bitiyor da ne demek? tam aksine yeni başlıyor moffaka nın söylediklerine ekleme yapıyım; Hd destekli bir LCD Tv sahibiyseniz 60 Ytl den blueray film ve blueray oynatıcı satın alacaksınız yada aynı kalitede fimi 2-8 gigabyta sığdırabilen Mkv formatlı filmleri internetten indirip seyredeceksiniz High Definition Videoların sıkıştırılmış hali MKV formatlı filmleri başka nasıl izlemeyi düşünüyorsunuz ? harici mkv player varmı Türkiyede?
Türkiyede satın alınabilir fiyata sadece m 40 gibi çirkin görünümlü uzaktan kumandasız ve lcd ekransız modeller olmasa ve bu linktekihttp://www.3rsys.com/english/products/view.asp?navi=case&idx_num=81 model gibi kasalar türkiyeye getirilse patlama bile yaşanabilir. linkteki Ht 3000 modelini Antalyada Pcargestore bi dönem getirtmiş şu an yok 150 dolar gibi bir fiyatı var ama görünüm ve özelliklerine göre ucuz. bunun gibi şık ve uzaktan kumandalı tam bir Home Theatre P.C kasası maalesef ülkemizde 500 Ytl ile 1500 Ytl arasında satılıyor. 2 aydır Htpc kasa arıyorum sistem kuracam ama doğru dürüst kasa yok
Ne yazıkki Türkiyede Htpc konusuna tüketicilerde ithalatçılarda hakettiği ilgiyi göstermiyor ama örneğin ingilterede avforums.com forum da sadece htpc ile ilgili binlerce sayfalık birikim var
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secgin80 10 yıl
bu htpc kasaların normal pc kaslarından farkı ne?
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okean 10 yıl
Farkı boyutu. Salon PC'si de deniyor. Standart kasalar ev ortamında biraz sırıttığı için bu tip biraz daha müzik seti gibi LCD TV altına gidecek türden kasalar arayanlar kullanıyor.
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serhatok 10 yıl
yaklaşık 1 aydır bu kasayı kullanıyorum herhangi bir sıkıntım yok keşke daha önce video eklenseydide çok araştırma yapmadan alsaydım çünkü bu kasayı almak için çok araştırma yaptım
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rnky 10 yıl
Niçin site eskisine oranla çok daha yavaş??? Anlamış değilim...
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McCarty 10 yıl
Video'da sorun sanırım bende izleyemedim. Sürekli reklam geliyor anlamak mumkun degil ya lütfen Sayin Yöneticiler bari video'lara reklam yerlestirmeyin. hadi yerleştirdiniz ufak boyutlu kısa reklamlar olsun. bu kadar uzun reklamda olmaz ki.

acikcasi ben izleyemedim. içerik hakkındaki yorumum böyle oldu kusura bakmayin.
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lals 10 yıl
reklamlardan sıra gelirse izliyecez
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okean 10 yıl
95$'lık bir kasa ile ülkemizde 1 milyar seviyesinden satılan Playstation3'ün nasıl bir karşılaştırması yapılabilir doğrusu pek anlamış değilim.

Hayır PS3'üm var ama daha üstündeki browser'a flash desteği 2 ay önce geldi, bu tip işler için konsollar daha emekleme çağında. Torrent vs. uygulamaları ve disk kapasitesi konularını hiç açmıyorum bile.
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CuCuK 10 yıl

Orjinalden alıntı: okean

95$'lık bir kasa ile ülkemizde 1 milyar seviyesinden satılan Playstation3'ün nasıl bir karşılaştırması yapılabilir doğrusu pek anlamış değilim.

Hayır PS3'üm var ama daha üstündeki browser'a flash desteği 2 ay önce geldi, bu tip işler için konsollar daha emekleme çağında. Torrent vs. uygulamaları ve disk kapasitesi konularını hiç açmıyorum bile.



dün izledim bende.htpc lerin ömrünün sonlarına geldigine, bende katılmıyorum

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