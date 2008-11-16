Aerocool M40 HTPC Kasa video inceleme

Aerocool'un kübik yapıdaki, çift katlı HTPC kasasını inceliyoruz.

HTPC konseptini bilgisayar ile ilgilenen herkes az çok duymuştur. Yüksek çözünürlüklü televizyonların fiyatlarının da uygun seviyelere düşmesinden sonra ülkemizde de HTPC'ler daha sık bır şekilde kullanılmaya başlandı.

Bu videomuzda Aerocool'un alıştığımız HTPC konseptinden biraz daha farklı yapıdaki M40'ını inceliyoruz.