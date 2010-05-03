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Aigo'dan Nvidia Tegra 2 platformlu tablet: Aigo N700

Aigo, N700 adını verdiğiNvidia Tegra 2 platformlu tabletini duyurdu
9 yıl
9,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Aigo firması tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken tabletini duyurdu. Aigo'nun N700 adını verdiği kırmızı renkli tasarıma sahip olan tabletinde 7 inç'lik çoklu dokunmatik desteği ve 800x600 çözünürlük sunan ekran kullanıyor. NVIDIA Tegra 2 platformuna sahip olan tablette 1 Ghz işlem hızına sahip Cortex A9 işlemcilerin kullanılacağı belirtildi. Aigo'nun 7 inç'lik tabletinde sistem belleği 512 MB, dahili hafıza ise 4GB/8GB/16GB ve 32 GB olarak belirlendi. Tasarımı ve özellikleriyle oldukça etkileyici görünün tablette 1.3 mp kamera, HDMI çıkışı, MicroSD girişi (maksimum 32GB), USB girişi, SIM kart girişi, 3G, WiFi, bluetooth 2.1, sanal 3D özellikli hoparlörler diğer bileşenler arasında yer alıyor.1080p video oynatabilme özelliğini de bünyesinde barındırın tablette Android 2.1 işletim sistemi yer alıyor.

Teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Aigo'nun tableti, iPad'in en iyi alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Aigo'nun üstün özelliklerle donatılan 7 inç'lik tableti N700 hakkında fiyat ve piyasaya çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor


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hikmetg 9 yıl
Aynen wintel tekeli yavaş yavaş kırılıyor. Bana göre Microsoft Windows 7 ARM edition çıkartması gerekir.
Çıkarttığı anda ortalık fena karışır :)
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jay jay justified 9 yıl
Tegra ile çok iyi bir seviyede değildi bildiğim kadarıyla nVidia mobil platformda fakat Tegra 2 ile olması gereken seviyeye geldi sanırım. Özellikle Snapdragon gibi modellerin hızına yetişti barındırdığı işlemciyle.

Bu tür çözümler yaygınlaşmalı. Özellikle hepsi birarada tarzındaki cihazlarda böyle ergonomik çözümler olmazsa olmaz. Madem tablet alacağım, mümkün olduğunca kapsamlı bir cihaz almayı yeğlerim. USB ve HDMI mühim bence. Gayet alınası bir cihaza benziyor. Geliştirmeye açık bir işletim sistemi de olunca daha da güzel olmuş.
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darkaura 9 yıl
Wintel hegomonyasi gitgide zayifliyor. hadi hayirlisi.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Android 2.1 işletim sistemi kullanılıyor Aigo tablette
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gun 9 yıl
İşletim sistemi hakkında bişi denmemiş ama sanırım Android'dir doğru mu ?
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Batuist 9 yıl
oldukça şık görünüyor.. yalnız kamerayı daha iyi yapabilirlerdi... öyle bir alete yakışmamış.. tegra platformu kullanan bir cihazın ayrıyeten HD video kayıt yapması beklenirdi...
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