Aigo'dan Nvidia Tegra 2 platformlu tablet: Aigo N700

Aigo firması tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken tabletini duyurdu. Aigo'nun N700 adını verdiği kırmızı renkli tasarıma sahip olan tabletinde 7 inç'lik çoklu dokunmatik desteği ve 800x600 çözünürlük sunan ekran kullanıyor. NVIDIA Tegra 2 platformuna sahip olan tablette 1 Ghz işlem hızına sahip Cortex A9 işlemcilerin kullanılacağı belirtildi. Aigo'nun 7 inç'lik tabletinde sistem belleği 512 MB, dahili hafıza ise 4GB/8GB/16GB ve 32 GB olarak belirlendi. Tasarımı ve özellikleriyle oldukça etkileyici görünün tablette 1.3 mp kamera, HDMI çıkışı, MicroSD girişi (maksimum 32GB), USB girişi, SIM kart girişi, 3G, WiFi, bluetooth 2.1, sanal 3D özellikli hoparlörler diğer bileşenler arasında yer alıyor.1080p video oynatabilme özelliğini de bünyesinde barındırın tablette Android 2.1 işletim sistemi yer alıyor.

Teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Aigo'nun tableti, iPad'in en iyi alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Aigo'nun üstün özelliklerle donatılan 7 inç'lik tableti N700 hakkında fiyat ve piyasaya çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor