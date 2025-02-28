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    Adobe Photoshop uygulaması iPhone’a geldi! Üstelik ücretsiz kullanılabiliyor

    Adobe’nin yeni Photoshop iPhone uygulaması tam teşekküllü versiyon olarak güncellenerek yayına girdi. Katmanlar, Firefly AI ve daha fazlası ile Photoshop iOS versiyonunun sundukları bu videomuzda...

    Adobe, iPhone kullanıcıları için tam teşekküllü bir Photoshop uygulaması yayınladı! Bu uygulama, profesyonel fotoğraf ve grafik düzenleme işlerini artık mobil cihazlarda yapabilmenizi sağlıyor. Peki, bu yeni Photoshop uygulaması neler sunuyor? Bu videoda detaylara birlikte bakıyoruz...

    Ana Özellikler Katman Desteği: Masaüstü sürümündeki gibi katmanlarla çalışabilir, projelerinizi daha esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Maskeleme ve Seçim Araçları: Hızlı Seçim Fırçası ve Lasso Aracı gibi gelişmiş seçeneklerle kesme ve düzenleme işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

    Firefly Yapay Zeka Entegrasyonu: Adobe’nin üretken yapay zeka teknolojisi Firefly ile arka plan oluşturma ve görselleri hızla düzenleme imkanı sunuyor. Creative Cloud Senkronizasyonu: Projelerinizi masaüstü ve mobil cihazlar arasında sorunsuzca senkronize edebilirsiniz.

    Ücretsiz ve Abonelik Seçenekleri: Temel özellikler ücretsizken, gelişmiş araçlara erişim için aylık veya yıllık abonelik gerekiyor. Nasıl Kullanılır? Proje Başlatma: Boş bir belge oluşturabilir veya kamera rulosundan, Adobe Stock’tan ya da AI ile oluşturulmuş görsellerle başlayabilirsiniz.

    Fotoğraf Düzenleme: Katmanlar, maskeleme ve harmanlama modlarıyla görsellerinizi profesyonelce düzenleyebilirsiniz.

    Çıktı Alma: Projelerinizi PNG, JPEG veya PSD formatlarında dışa aktarabilirsiniz.

    Yeni Olan Nedir?

    Bu uygulama, daha önce iOS’ta bulunan Photoshop Express gibi basitleştirilmiş sürümlerden farklı olarak, masaüstü sürümüne oldukça yakın bir deneyim sunuyor. Özellikle katman desteği, Firefly AI ve Creative Cloud entegrasyonu ile mobil cihazlarda profesyonel düzenleme yapmak artık mümkün!

    Türkiye’de Durum

    Şu an için bu uygulama Türkiye App Store’unda mevcut değil. Ancak Amerika’dan indirilerek kullanılabiliyor. Türkiye’de fiyat politikasının farklı olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Bu videoda, Adobe Photoshop’un iPhone uygulamasının detaylarını, temel kullanım mantığını ve yeni özelliklerini anlatıyoruz. Mobil cihazlarda profesyonel düzenleme yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir rehber! Videoyu izleyin, yorumlarınızı paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın!

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