BİM marketlerde Philips ürün geçidi var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, para sayma makinelerinden oyuncu ekipmanlarına ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

7 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

7 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait elektrikli ev aletleri yer alıyor. 6 kızartma ayarı ve çıkarılabilir kırıntı tepsisi olan HD2510 ekmek kızartma makinesi 990TL iken 1.8 litre hazne ve 2200W ısıtma gücü olan HD9314 su ısıtıcısı 990TL.

1.2 litre demlik, 10 dakikada demleme özellikleri olan HD7430 filtre kahve makinesi 1990TL, 0.7 litre hazne ve 450W gücü olan HD1393 doğrayıcı 1450TL, 300ml su haznesi olan DST7011 Azur buharlı ütü 2090TL, PowerCyclone 5 ve Allergy H13 filtreleme sistemi olan FC9330 elektrikli süpürge de 5490TL fiyat etiketine sahip.

