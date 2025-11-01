BİM marketlerde Philips ürün geçidi var

7 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri
7 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait elektrikli ev aletleri yer alıyor. 6 kızartma ayarı ve çıkarılabilir kırıntı tepsisi olan HD2510 ekmek kızartma makinesi 990TL iken 1.8 litre hazne ve 2200W ısıtma gücü olan HD9314 su ısıtıcısı 990TL.
1.2 litre demlik, 10 dakikada demleme özellikleri olan HD7430 filtre kahve makinesi 1990TL, 0.7 litre hazne ve 450W gücü olan HD1393 doğrayıcı 1450TL, 300ml su haznesi olan DST7011 Azur buharlı ütü 2090TL, PowerCyclone 5 ve Allergy H13 filtreleme sistemi olan FC9330 elektrikli süpürge de 5490TL fiyat etiketine sahip.
