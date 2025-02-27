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    ATM'lerde yüzünüz görünmezse para yok!

    Türkiye’de dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem! ATM’lerde yüz tanıma, bankalarda çipli kimlik zorunluluğu ve telefon aboneliklerine sınırlama geliyor. Detaylar videomuzda!

    Türkiye’de bilişim suçları ve dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım atıldı! 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılan yeni düzenlemeler, bankacılık işlemleri ve telefon aboneliklerine sıkı denetimler getiriyor. Peki, bu değişiklikler neleri kapsıyor? ATM’lerde Yeni Dönem: Artık ATM’lerden işlem yapabilmek için güvenlik kamerası tarafından yüzünüzün net bir şekilde tespit edilmesi gerekecek. Maskeli veya yüzü kapalı kişiler para çekemeyecek. Ayrıca, ATM kayıtları en az 2 yıl saklanacak. Bu sayede, dolandırıcılık vakalarında geriye dönük incelemeler yapılabilecek.

    Banka Hesaplarına Çipli Kimlik Zorunluluğu: Bankalar, çipli kimlik doğrulaması yapmadan hesap açamayacak. Bu düzenleme, sahte kimliklerle açılan hesapların önüne geçmeyi amaçlıyor. Telefon Aboneliklerine Sınırlama: Vatandaşlar en fazla 3, yabancılar ise 1 mobil hat kullanabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanılan hatların bağlantısı kesilecek.

    Geçmişte yaşanan ATM dolandırıcılıkları, sahte kimlikle açılan hesaplar ve sahte hatlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, bu yeni düzenlemelerin neden önemli olduğunu gösteriyor. Örneğin, 2022 yılında İstanbul’da skimmer cihazlarıyla yapılan dolandırıcılıklar veya 2020 yılında sahte hatlar üzerinden yapılan “yakınınız kaza geçirdi” aldatmacaları, bu tür suçların ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Bu videoda, yeni düzenlemelerin detaylarını, geçmişte yaşanan çarpıcı örnekleri ve bu değişikliklerin neler getirebileceğini anlatıyoruz.

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