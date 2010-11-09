Airties'tan Ttnet'e 500.000 Adedin Üzerinde Kablosuz Modem

Türkiye’nin lider iletişim teknolojileri şirketi TTNET’in, kısa süre önce açtığı kablosuz modem ihalesi sonuçlandı. İhale sonucunda TTNET, en iyi teklifi veren AirTies’ı tercih etti. İhaleler kapsamında AirTies, önümüzdeki 6 ay içinde TTNET’e 500.000 adedin üzerinde kablosuz modem teslim edecek. Bu ihaleler ile birlikte, TTNET aracılığı ile son kullanıcıya ulaşan AirTies modem sayısı ise 3 milyon adedi aşmış olacak.

TTNET’in ADSL kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla son kullanıcıya kampanyalar yoluyla ulaştıracağı kablosuz modemler için açtığı ihaleler sonuçlandı. Tek portlu ve 4 portlu iki ayrı ürün grubu için gerçekleşen ihaleler sonucunda TTNET, AirTies’ın tek portlu RT-206 ürününden 450.000 adet, 4 portlu kablosuz modem için AirTies’ın RT-212 ürününden 75.000 adetlik alım gerçekleştirme kararı aldı. İhale şartnamesi gereği TTNET, belirlenen adetleri yüzde 50 oranında artırabilecek.

AirTies Servis Sağlayıcı Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rahşan Karan, konuyla ilgili değerlendirmesinde TTNET ile AirTies’ın işbirliğinin 2006 yılından bu yana devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu ihaleler ile birlikte TTNET aracılığı ile son kullanıcıya ulaşan AirTies modem sayısı 3 milyonu aşmış olacak. Türkiye’de 6,5 milyon ADSL abonesi olduğu düşünüldüğünde ulaşılan rakam AirTies için gerçekten gurur verici… AirTies ürünleri sahip oldukları teknik özellikler ile bu ihalelerde ön plana çıktı. TTNET’in titiz bir değerlendirme sürecinden sonra AirTies’tan 500.000 adedin üzerinde modem alımı yapmaya karar vermesi de bunun en büyük göstergelerinden biri… AirTies olarak TTNET’le çalışmalarımızda stratejik iş ortaklığı yaklaşımıyla çalışıyoruz. Bu nedenle işbirliğimiz 2006 yılından bu yana güçlenerek devam ediyor.”

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