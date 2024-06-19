Nvidia artık dünyanın en değerli markası, Microsoft’u kıl payı geçti

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Tam Boyutta Gör Yaklaşık iki yıldır devam eden üretken yapay zekâ trendi Nvidia’yı adeta uçurdu. On milyarlarca dolarlık devasa siparişler yatırımcıların Nvidia hisselerine hücum etmesine sebep oldu. Hisseler sürekli artıyor.

Nvidia artık en değerlisi

Üretken yapay zekâ fırtınasının başladığı günden bu yana 11 kat civarında artan Nvidia hisseleri, sadece bu yıl 3 kat arttı. Son 1 ayda ise yüzde 40 artan hisseler 135$ seviyesini geçti. Bu da Nvidia’nın Pazar değerini 3.33 trilyon dolara taşıdı.

Nvidia tarihte eşi benzeri görülmemiş yükseliş yaşıyor 1 hf. önce eklendi

Dünyanın en değerli şirketi Microsoft’un değeri ise 3.32 trilyon dolardı. Böylece Nvidia kıl payı rakibini geçerek tahtından indirdi. Firmanın henüz kayıp yaşaması beklenmiyor ancak Microsoft da yapay zekâ tarafına önemli yatırımlar yaptığı için hisseleri yükselişte. Bu bakımdan liderlik, iki firma arasında yıl boyunca gidip gelecek gibi duruyor.

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