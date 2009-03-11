Akıllı telefon pazarı kriz dinlemedi, işte Gartner'ın araştırma sonucu

ABD'de başlayan ve çığ gibi büyüyerek tüm dünyayı etkisi altına alan gobal ekonomik kriz, hemen hemen tüm sektörleri olumsuz etkilemeye devam ederken, pozitif sinyaller veren iş kolları da yok değil. Bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner akıllı telefon pazarına yönelik araştırmasının detaylarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğine yönelik pazar araştırmasının sonuçlarına göre akıllı telefon pazarında, global ekonomik krizin etkisini göstermeye başladığı Ekim-Kasım-Aralık döneminde de satışlar artmaya devam etti.

Açıklanan sonuçlara göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 38.1 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildiği belirtilirken, bir önceki yılın yani 2007'nin aynı dönemine göre satışlarda %3.7'lik artış gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan satışlardaki artışın Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia'nın pozisyonuna olumlu etki etmediği zira pazar payı itibariyle sektör lideri konumundaki Nokia'nın, RIM ve Apple'a karşı pazar payı kaybettiği belirtildi.

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Nokia ile ilgili açıklanan rakamlara göre, firma geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 15.6 milyon ünite cihaz satarak %40.8'lik pazar payına ulaşırken, bir önceki yılın aynı döneminde kontrol edilen %50.9'luk pay göz önüne alındığında düşüşün şiddeti çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Öte yandan Nokia'yı %19.5'lik pazar payı ile Blackberry'nin arkasındaki isim olan RIM'in, üçüncü sırayı ise 4.1 milyon iPhone satarak %10.7'lik pazar payına ulaşan Apple'ın kontrol ettiği belirtildi.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında ziyaretçilere Touch HD modelini tanıtan Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin %4.3'lük pazar payı ile 4, geçtiğimiz ay İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde çok sayıda yeni modelini görücüye çıkaran Güney Koreli elektronik devi Samsung'un ise %4.2'lik pazar payı ile 5. sırayı aldığı belirtildi. Önümüzdeki aylarda pazarın nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Nokia'nın N97 modeli, HTC'nin devasa ekranıyla dikkat çeken Touch HD modeli, Samsung cephesinde Omnia HD'si ve pek tabii LG Arena ve kablosuz şarj gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacak Palm Pre modelleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

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Nehrin öte yakasında ise Google'ın Android platformunu temel alan çok sayıda yeni modelin yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulması ayıca Windows Mobile 6.5 için üreticilerin son hazırlıklarını tamamlaması beklenirken, Toshiba, Asus ve daha pek çok ismin yüksek saat frekansına sahip özel işlemcilerle donatılan (Örneğin Qualcomm'un Snapdragon platformu) yeni çözümlerini pazara sunması bekleniyor. Tabii Nvidia'nın Tegra, Creative'in Zii ve Texas Instruments gibi firmaların da kendi özel platformu çözümleriyle akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye yönelik çeşitli girişimlerde bulunması bekleniyor.