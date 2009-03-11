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Akıllı telefon pazarı kriz dinlemedi, işte Gartner'ın araştırma sonucu

Gartner, akıllı telefon pazarının 4. çeyrek 2008 karnesini çıkardı. Kriz dinlemeyen pazarın satış performansı ve üreticiler ligindeki son durum!
10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ABD'de başlayan ve çığ gibi büyüyerek tüm dünyayı etkisi altına alan gobal ekonomik kriz, hemen hemen tüm sektörleri olumsuz etkilemeye devam ederken, pozitif sinyaller veren iş kolları da yok değil. Bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner akıllı telefon pazarına yönelik araştırmasının detaylarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğine yönelik pazar araştırmasının sonuçlarına göre akıllı telefon pazarında, global ekonomik krizin etkisini göstermeye başladığı Ekim-Kasım-Aralık döneminde de satışlar artmaya devam etti.

Açıklanan sonuçlara göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 38.1 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildiği belirtilirken, bir önceki yılın yani 2007'nin aynı dönemine göre satışlarda %3.7'lik artış gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan satışlardaki artışın Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia'nın pozisyonuna olumlu etki etmediği zira pazar payı itibariyle sektör lideri konumundaki Nokia'nın, RIM ve Apple'a karşı pazar payı kaybettiği belirtildi.

Akıllı telefon pazarı kriz dinlemedi, işte Gartner'ın araştırma sonucu
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Nokia ile ilgili açıklanan rakamlara göre, firma geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 15.6 milyon ünite cihaz satarak %40.8'lik pazar payına ulaşırken, bir önceki yılın aynı döneminde kontrol edilen %50.9'luk pay göz önüne alındığında düşüşün şiddeti çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Öte yandan Nokia'yı %19.5'lik pazar payı ile Blackberry'nin arkasındaki isim olan RIM'in, üçüncü sırayı ise 4.1 milyon iPhone satarak %10.7'lik pazar payına ulaşan Apple'ın kontrol ettiği belirtildi.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında ziyaretçilere Touch HD modelini tanıtan Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin %4.3'lük pazar payı ile 4, geçtiğimiz ay İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde çok sayıda yeni modelini görücüye çıkaran Güney Koreli elektronik devi Samsung'un ise %4.2'lik pazar payı ile 5. sırayı aldığı belirtildi. Önümüzdeki aylarda pazarın nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Nokia'nın N97 modeli, HTC'nin devasa ekranıyla dikkat çeken Touch HD modeli, Samsung cephesinde Omnia HD'si ve pek tabii LG Arena ve kablosuz şarj gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacak Palm Pre modelleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Akıllı telefon pazarı kriz dinlemedi, işte Gartner'ın araştırma sonucu
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Nehrin öte yakasında ise Google'ın Android platformunu temel alan çok sayıda yeni modelin yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulması ayıca Windows Mobile 6.5 için üreticilerin son hazırlıklarını tamamlaması beklenirken, Toshiba, Asus ve daha pek çok ismin yüksek saat frekansına sahip özel işlemcilerle donatılan (Örneğin Qualcomm'un Snapdragon platformu) yeni çözümlerini pazara sunması bekleniyor. Tabii Nvidia'nın Tegra, Creative'in Zii ve Texas Instruments gibi firmaların da kendi özel platformu çözümleriyle akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye yönelik çeşitli girişimlerde bulunması bekleniyor.


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sotoxs 9 yıl
umutech akıllıca bir tespit. ücretsiz görüntülü görüşme için teknik bir engel yok sanırım şu an değil mi?
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Eşref_37 9 yıl
Android büyük ses getircek ama ülkemizde daha bir sayfası bile yok uygulama indiremiyorsunuz bu durum düzelirse gerçekten patlama yapar diye düşünüyorum.
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Devil01 10 yıl
Yakında Nunlar da Toplama Olur...:)
Bi Yerden İşlemci Takarız, Diğer Yandan Hafıza Kartı Derken Bunlara Bilde Korsan XP Yükleriz Artık...:)
Ne Güzel Yap-Boz Gibi...
Teknoloji Geliştikçe Çocukluğuma Dönüyorum...
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ay61n 10 yıl
bu akilli telefonlar ve wi-fi noktalari yayginlastikca artik herkes internet uzerinden ucretsiz goruntulu konusabilecek cep telefonu sebekelerinin sonu hic iyi gorunmuyor gerci bu sorunada bisi bulup kendi lehlerine cevirirler
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electro_g 10 yıl
telefon akıllı,kullananda akıllı arkadaşım, içinde aktif bir hat olsun yeter, kontör olmasına gerek yok, wifi, bu sorunu çözüyor, birçok yerden cep telefonun üzerinden internete girip kişilere ulaşabilirsin, gps le, gideceğin yere, kimseye birşey sormadan gidebilirsin, vga çözünürlükte video çekebilir, yeterli kalitede fotoğraflar çekebilirsin, iyi düzeyde oyun oynayabilirsin (ngage) internete girip tv izleyebilirsin, windows mobile lı bir işletim sistemine sahipse daha aklına gelmeyen birçok şeyi de yapabilirsin...
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gallagher2001 10 yıl
sen soylenecek bisiy birakmamissin hocam , cok dogru tespit kutlarim ....
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asmorias 10 yıl
NeNeLer Artık kefen parası deil İphone parası biriktiriyor olacak



ilk recebin dedesi alır
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umutech 10 yıl
tamam telefon akıllıda biz akıllı mıyız acaba bunlara bu kadar para veriyoruz
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TexasRanger 10 yıl

Orjinalden alıntı: umutech

tamam telefon akıllıda biz akıllı mıyız acaba bunlara bu kadar para veriyoruz

ben 4 yıldır 6230i kullandığım için üstüme alınmıyorum ama güzel bir yaklaşım
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realbrutal 10 yıl

Orjinalden alıntı: umutech

tamam telefon akıllıda biz akıllı mıyız acaba bunlara bu kadar para veriyoruz





çok haklısın arkadaşım.akıllı telefon dedikleri 600den başlıyo(belki biraz daha ucuza vardır) 1700e kadar gidiyor.biz nedersek diyelim gene birileri para veriyor bu cihazlara ama hakkını vererek kullanıyorlarmı o tartışılır.
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Styric 9 yıl

umutech

tamam telefon akıllıda biz akıllı mıyız acaba bunlara bu kadar para veriyoruz


Helal olsun..
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