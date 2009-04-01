Akıllı telefonlarda çok çekirdekli GPU'lar ile konsol kalitesinde 3D performans

Küresel ekonomik krizin yarattığı durgunluğa bağlı olarak düşen satışlar nedeniyle hemen her segmentte gelir kaybı yaşıyan ve sene içi satış-performans beklentlilerini revize ederek aşağı çeken firmalar, alternatif çıkış yolları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Mevcut tablonun iç açıcı olmadığı gerçek ancak piyasa analizi yapan bağımsız araştırma kuruluşlarının ışık gördüğü endüstri kolları ve tüketici elektroniği segmentleri de yok değil. Gartner tarafından hazırlanan bir raporda geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kriz dinlemeyerek satışlarını arttırmayı başardığı belirtilen akıllı telefon pazarının, bu sene de rekabetçi olabileceği ve sert piyasa koşullarına rağmen, pozisyonunu kısmen koruyabileceği de zaman zaman raporlara yansıyor.

Tabii bu değerlendirmeler şimdilik öngörüden ibaret değil. Pek çok firmayı yutan, yüzbinlerce işsiz yaratan kriz ortamının çizeceği tablo, pazar koşullarını belirleyen ana parametre olacak. Akıllı telefon pazarıyla ilgili beklentilerin yüksek tutulmasında, yeni gelecek modellerin etkisi büyük. Firmalar gelişmiş özelliklere ve ileri çoklu ortam yeteneklerine sahip modeller üzerinde çalışıyor. Nokia, Samsung, LG, HTC ve Palm gibi sektöre yön veren veya söz sahibi olan üreticiler, kullanıma sunacakları yeni cihazlarla rakiplerini alt etmeyi ve segment bazı hedeflendirmede zirveyi ele geçirmeyi planlıyorlar. N97, Arena, Touch HD ve Pre gibi modellerle gündeme gelecek üreticiler, akıllı telefon pazarında yüksek satış amaçlıyorlar.

Köklü rakiplerine karşı akıllı telefon pazarının en yeni ismi olarak değerlendirilen ve ulaştığı yüksek satış başarısına paralel olarak elde ettiği ciddi pazar payı ile bir anda en iddialı isimlerinden biri olmayı da başaran Apple daha sık konuşulacak gibi görünüyor. Son günlerde sık sık speküle edildiği üzere iPhone 3G'nin yeni versiyonunu önümüzdeki yaz aylarında piyasa sürecek mi bilinmez ama olası yeni iPhone modellerinde de kullanılmasına kesin gözüyle bakılan yeni bir donanım, pazarda hayli ses getireceğe benziyor. Apple'ın ortakları ortakları arasında olduğu Imagination firması, özellikle taşınabilir cihazlar için hazırladığı PowerVR serisi grafik işlem birimlerinin yeni jenerasyonuyla çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Imagination firması özellikle akıllı telefonlarda kullanılmak üzere hazırladığı PowerVR SGX 5XT serisi grafik yongalarını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre hazırlanan yeni grafik işlemciler, çok çekirdekli tasarıma sahipler. Masaüstünde AMD-ATi ve Nvidia gibi isimlerin ne zaman çok çekirdekli GPU tasarımına geçeceği tartışıladursun, PowerVR SGX 5XT serisi GPU'lar çok çekirdekli tasarımlarıyla dikkat çekecek. En az çift çekirdekle gelmesi beklenen yeni GPU'ların, versiyonuna göre 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebileceği belirtiliyor. Yani ortakları arasında Apple'ın da olduğu Imagination firmasının dileyen cep telefonu üreticisi için 16 çekirdekli grafik işlemci çözümleri de sunabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

PowerVR SGX 5XT serisinin akıllı telefon pazarında özellikle 200MHz'de çalışan 4 çekirdekli versiyonu ile yaygınlaşabileceği belirtiliyor. Saniyede 133 milyon poligon olarak kaydedildiği belirtilen "render" performansına sahip olan ve yine saniyede 4 milyar piksel çizebileceği belirtilen yeni seri dahilinde hazırlanacak modele göre performans değerleri de ölçeklendirilebilecek. Zira gelen bilgilere göre hızın ve çekirdek sayısının arttırılmasıyla 200MHz'de çalışan dört çekirdekli GPU için verdiğimiz değerler 400MHz'de çalışan 8 çekirdekli versiyonda 4 kata yakın bir oranda artacak ve örneğin render performansı saniyede 532 milyon poligon seviyesine çıkabilecek.

Imagination cephesinden yapılan açıklamaya göre, çok çekirdekli tasarıma sahip PowerVR SGX 5XT serisinde her çekirdek yüksek shader ağırlığına sahip görsel efektlerde %40'a varan oranda daha yüksek verimlilik sunabilecek. Tüm bu gelişmelere ek olarak PowerVR SGX 5XT serisi yeni grafik işlemci ailesininbir diğer dikkat çekici özelliği olarak ta çok amaçlı GPU (GPGPU) işlem teknolojisini de destekliyor olması gösterilebilir. Bu sayede çok çekirdekli grafik işlem birimlerinin kullanılacaklar cihazdaki ana işlem birimine yardımcı olabileceği ve bir takım yükü üzerine alarak sistemi rahatlatabileceği belirtilirken bu teknolojinin kullanımına yönelik olarak geliştiricilerin hızlı bir şekilde adapte olabileceği de ifade ediliyor.

İkinci jenerasyonu Evrensel Ölçeklendirilebilir Shader Motoru'nun (USSE2) sunacağı yüksek programlanabilirlik çok-izlekli medya uygulamalarında iki kata yakın daha fazla kayar nokta performansı sağlanacağı belirtiliyor. Geliştirilmiş komut setiyle kapsamlı vektör operasyonlarına ek olarak gelişmiş geometri ve piksel işlemlerinin gerçekleştirilebileceği belirtilen PowerVR SGX 5XT serisi çok çekirdekli yeni nesil grafik işlem birimlerinin endüstri standardı olmuş masasüstü ve mobil uygulama arabirimleri (API) ile işletim sistemlerini uyumlu olacağı belirtilen GPU'ların, OpenGL 2.0 (OpenGL ES 2.0, OpenCL Embedded Profile) ve Microsoft Shader Model 3 (DirectX 9, 10.1) desteği de sunacakları da belirtiliyor.

İşletim sistem uyumluluğu açısından Linux, Symbian OS, Microsoft WinCE/Vista/XP ve RTOS gibi yaygın bir desteğe sahip olacak grafik işlemci ailesinin enerji verimliliğinde de iddialı olduğu ve mW başına düşen performansta yüksek başarım vaat edeceği bildirildi. Shader tabanlı mimarisi ile foto-gerçekçi grafikler vaat edeceği belirtilen PowerVR SGX 5XT serisinin USSE2 sayesinde tek hassasiyetli kayar nokta işlem yeteneğine sahip olduğu da açıklanan detaylar arasında. 65nm üretim teknolojisiyle modeline göre 2.6 mm2 - 32 mm2 alan kaplayacağı belirtilen yeni GPU ailesinin, modeline göre farklı segmentlerde ve cihazlarda kullanılması bekleniyor. Peki Imagination firması hangi segmentleri hedef alıyor.

Yayımlanan resmi dökümana göre, PowerVR SGX 5XT serisinin modeline göre değişmekle birlikte yeni nesil akıllı telefonlarda, Mobil Internet Cihazlarında (MID), taşınabilir medya oynatıcılarında, oyun konsollarında, kişisel navigasyon cihazlarında, HDTV'lerde, araç içi nasivgasyon, bilgi-eğlence uygulamaları ve gösterge panellerinde ve ulta-taşınabilir dizüstü bilgisayarlar ile netbook'larda kullanılması beklenibilir. Tabii hissedarları arasında Apple'ın olması nedeniyle, yeni nesil çok çekirdekli GPU ailesinin kullanılacağı ilk akıllı telefon modeli olarak akıllara iPhone gelmiyor değil. Zira mevcut iPhone modelinde yer alan PowerVR MBX grafik çipinin yeni versiyonda yerini SGX serisine bırakması da söz konusu olabilir.

http://www.imgtec.com/powervr/sgx_series5XT.asp