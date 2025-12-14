Giriş
    Akıllı telefonlarda 4GB RAM dönemi, 16GB RAM hayal oldu

    Sektör analizleri yeni yıl ile birlikte akıllı telefon pazarında RAM kıtlığının başlayacağını tahmin ediyor. Bugün beğenilmeyen 4GB RAM kapasitesi yarın en çok tercih edilen olacak.  

    Bellek Tam Boyutta Gör
    Var olduğu günden bu yana RAM kapasitesini istikrarlı bir şekilde arttıran ve bugün 16GB üzerinin konuşulduğu akıllı telefon pazarı sert kayaya çarptı. İlk kez akıllı telefon pazarında RAM kıtlığı yaşanıyor. 

    Akıllı telefonlarda 4GB RAM bulan şükredecek

    Yapay zekâ fırtınasının vurduğu en önemli sektörlerden birisi de bellek sektörü oldu. HBM tarzındaki belleklere duyulan devasa talep nedeniyle yonga üreticileri bantlarını bu tarafa kaydırınca RAM bellekler talebe yetişememeye başladı. Bazı RAM belleklerin fiyatının ekran kartları ile yarışmaya başladığı belirtiliyor. 

    Yaşanan gelişme akıllı telefon sektörünü de vurdu. Üreticiler artan maliyetler nedeniyle 2026 yılında zor bir sürecin içerisine girecek. Yapılan pazar araştırmasına göre Hindistan gibi fiyat hassasiyetinin olduğu ülkelerde 16GB RAM barındıran telefonlar gelecek yıl piyasadan silinecek. Sadece markaya özel bir kaç modelin olabileceği belirtiliyor. 

    RAM bellek maliyetlerinin artması 4GB gibi düşük kapasitelere talebi arttıracak. Ne var ki 4GB RAM barındıran telefonların da önceki yıllarda piyasaya çıkmış 4GB RAM bellekli telefonlara göre daha yüksek fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Piyasada 12GB RAM barındıran telefonlar yerine 6GB/8GB RAM bellekli, 8GB RAM barındıran telefonların yerine ise 4GB/6GB RAM bellekli modellerin yaygınlaşması bekleniyor.

    Kaynaklar mevcut telefonlarda da sıkıntılar yaşanacağını düşünüyor. Samsung’un Hindistan’da satılan mevcut Galaxy akıllı telefonlarında fiyat artışına gidebileceği iddiası daha önce gündeme gelmişti. IQOO gibi markaların da benzer stratejiler içerisine girebileceği belirtiliyor. 

