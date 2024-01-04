Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı ROG Phone modelleri ile varlık gösteren ASUS, yeni telefonları ROG Phone 8 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Daha önce sizlere akıllı telefonların özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de Asus ROG Phone 8 Pro'nun tasarımını gösteren bir dizi CAD görüntüsü ortaya çıktı.

Asus ROG Phone 8 Pro en net haliyle görüntülendi

Kaçıranlar için ROG Phone 8 serisinin 8 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Asus, selefinde olduğu gibi iki farklı model ile karşımıza çıkacak. Bunlar ROG Phone 8 ve 8 Pro.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülere baktığımızda ise, ROG Phone 8 Pro'nun selfie kamerası için delikli, düz bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Çerçevenin sağ bölümünde ise, güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Ayrıca hem sol hem de alt çerçevede USB-C bağlantı noktası, kamera bölümünde ise üçlü bir kurulum tercih edilmiş.

ROG Phone 8 Pro neler sunacak?

Daha önceki raporlara göre ROG Phone 8 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin HDR10 ve LTPO teknolojisinden destek alacağını belirtelim. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3 platformundan alacak modele, 24GB'a kadar RAM ve 1TB depolama seçenekleri eşlik edecek.

ROG Phone 8'in ön duyurusu yapıldı: 24GB RAM ve daha fazlası 3 hf. önce eklendi

ROG Phone 8 Pro'ya güç verecek sensörler halen netlik kazanmadı. Ancak kutusundan 65W şarj destekli 5.500mAh pil ve Android 14 ile çıkması bekleniyor. Ayrıca toz ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip olacak.

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Asus ROG Phone 8 Pro en net haliyle görüntülendi