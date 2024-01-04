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    Asus ROG Phone 8 Pro en net haliyle görüntülendi

    Asus'un merakla beklenen oyuncu telefonları Rog Phone 8 ve 8 Pro, için geri sayım resmen başladı. Son olarak ROG Phone 8 Pro en net haliyle görünütlendi. İşte tasarımı. 
    Asus ROG Phone 8 Pro en net haliyle görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı ROG Phone modelleri ile varlık gösteren ASUS, yeni telefonları ROG Phone 8 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Daha önce sizlere akıllı telefonların özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de Asus ROG Phone 8 Pro'nun tasarımını gösteren bir dizi CAD görüntüsü ortaya çıktı.

    Asus ROG Phone 8 Pro en net haliyle görüntülendi

    Kaçıranlar için ROG Phone 8 serisinin 8 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Asus, selefinde olduğu gibi iki farklı model ile karşımıza çıkacak. Bunlar ROG Phone 8 ve 8 Pro.

    Asus ROG Phone 8 Pro en net haliyle görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere baktığımızda ise, ROG Phone 8 Pro'nun selfie kamerası için delikli, düz bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Çerçevenin sağ bölümünde ise, güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Ayrıca hem sol hem de alt çerçevede USB-C bağlantı noktası, kamera bölümünde ise üçlü bir kurulum tercih edilmiş.

    ROG Phone 8 Pro neler sunacak?

    Daha önceki raporlara göre ROG Phone 8 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin HDR10 ve LTPO teknolojisinden destek alacağını belirtelim. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3 platformundan alacak modele, 24GB'a kadar RAM ve 1TB depolama seçenekleri eşlik edecek. 

    ROG Phone 8 Pro'ya güç verecek sensörler halen netlik kazanmadı. Ancak kutusundan 65W şarj destekli 5.500mAh pil ve Android 14 ile çıkması bekleniyor. Ayrıca toz ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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