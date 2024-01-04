Asus ROG Phone 8 Pro en net haliyle görüntülendi
Kaçıranlar için ROG Phone 8 serisinin 8 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Asus, selefinde olduğu gibi iki farklı model ile karşımıza çıkacak. Bunlar ROG Phone 8 ve 8 Pro.
ROG Phone 8 Pro neler sunacak?
Daha önceki raporlara göre ROG Phone 8 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin HDR10 ve LTPO teknolojisinden destek alacağını belirtelim. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3 platformundan alacak modele, 24GB'a kadar RAM ve 1TB depolama seçenekleri eşlik edecek.
ROG Phone 8 Pro'ya güç verecek sensörler halen netlik kazanmadı. Ancak kutusundan 65W şarj destekli 5.500mAh pil ve Android 14 ile çıkması bekleniyor. Ayrıca toz ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.