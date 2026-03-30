Vivo'dan 185Hz 2K ekranlı telefon geliyor

iQOO 15, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk telefonlardan biri olarak geçen Kasım ayında piyasaya sürüldü. 144Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sağlayan OLED ekran, 7.000mAh batarya, 3x periskop telefoto lens ve çeşitli yapay zeka özellikleriyle donatılmış güçlü bir akıllı telefondu. iQOO 15 henüz yeni satışa sunulmasına rağmen, halefi iQOO 16 hakkındaki söylentiler internette şimdiden ortaya çıktı.
iQOO 16, Samsung'un 185Hz ekranıyla geliyor
iQOO 16 modelinin Samsung'un 185Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan OLED panelini kullanacağı söyleniyor. Raporda Çinli ekran üreticilerinin de kendi 165Hz ve 185Hz panellerini üretmeye başlayacağı belirtiliyor.
OnePlus 16 çıtayı yükseltiyor
185 Hz etkileyici olsa da OnePlus, yeni telefonunda çıtayı daha da yükseltecek. OnePlus 16'nın 200 Hz üzeri yenileme hızı sağlayan ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu hızları oyun monitörlerinde ve dizüstü bilgisayarlarda görmeye alışkınız ancak henüz bir akıllı telefonda görmedik. 200 Hz veya daha yüksek yenileme hızıyla OnePlus 16, oyun telefonları listesinde kesinlikle zirveye yerleşecek.