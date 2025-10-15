iPhone 17 Pro modellerde renk değişimi: Şikayetler artıyor!

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni iPhone 17 Pro modelleri göz alıcı turuncu renkle geliyor. Kozmik turuncu, 17 Pro veya 17 Pro Max’i satın alan çoğu kullanıcının birincil tercihi oldu ancak sosyal medyadaki son paylaşımlar henüz renk seçimi yapmamış olanların kafalarını karıştırdı. Bazı kullanıcılar, cihazlarının beklenmedik şekilde, yavaş yavaş renk değiştirdiğini (canlı turuncudan rose gold renge döndüğünü) gösteren fotoğraflar paylaştı.

iPhone 17 Pro Max kozmik turuncu rose gold renge dönüyor

Bazı iPhone 17 Pro Max sahipleri, olası oksidasyon sorunları nedeniyle turuncu modellerin yavaş yavaş rose gold renge döndüğünü bildiriyor. Reddit'te paylaşılan fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla, renk geçişi en çok ilk aşınmanın görüldüğü yerler olan çerçeve ve kamera yuvasında belirginleşiyor.

Sorun, alüminyumla hava arasında zamanla renk değişimine neden olabilen doğal bir kimyasal reaksiyon olan oksidasyondan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Apple, üst seviye telefonlarında genellikle bu tür reaksiyonları önlemek için güçlü bir anodize sızdırmazlık katmanı uyguluyor. Ancak bu özel üretim partisinde, koruyucu kaplama düzgün bir şekilde kapatılmamış olabilir; bu da açıkta kalan alüminyumun reaksiyona girmesine ve tonunun değişmesine neden olmuş olabilir.

Apple, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde görülen renk değişimi sorununa ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Öte yandan bu, yeni Pro serisinde yaşanan tek sorun değil. Daha önce de kullanıcılar tarafından kamera bölümünde çizikler oluştuğu bildirilmiş, Apple “scratchgate” olarak geçen bu sorunu bezle silince geçebilecek, basit bir malzeme aktarımı olarak görmüştü. Apple’ın sonradan mağazalarında sessiz sedasız MagSafe standlarını değiştirdiği ortaya çıktı.

