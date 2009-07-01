Alienware 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü kullanıma sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Birkaç yıl önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın OptX AW2210 kod adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki yeni monitörü, hem son jenerasyon oyunlar hem de yüksek tanımlı videolar için ideal çözüm olarak tanımlanıyor.
Geniş ekran formunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen LCD monitör, 2ms tepki süresine, 80,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 300cd/m2 olarak belirlenen parlaklık seviyesine sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve çift HDMI konnektörü ile donatılan monitörde çift ses ve 4x USB 2.0 portu da bulunuyor.
Alinware'in 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörü yurt dışında 290$ seviyesinden satışa sunuluyor.
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vergi birincisi devleti ardından oy veren sucsuz akıl mahrumu ınsanları aydınlatma ardından dell e gelebılırsın.
Alın size Örnek
Dell 2209WA yurt dışı fiyatı ....279 usd ( Yurt dışı fiyat ).....bazen 240 usd düşüyor
accessories.us.dell.com/...
Dell 2209WA ....425 usd ( Türkiye Fiyatı )
dellbilgisayar.com/...
1 aydan fazla bekleyip %50-75 daha fazla ödüyorsunuz Dell Bayilerine lanet olsun
Hatta bazen 3 e 1 oranlar oluyor Dell bayileri 3 ün 1 ni bu şekilde uyguluyor
Dell E2009W.......................149 usd
accessories.us.dell.com/...
Dell E2009W.......................315 usd
dellbilgisayar.com/...