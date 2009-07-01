Alienware 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü kullanıma sunuyor

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Birkaç yıl önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın OptX AW2210 kod adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki yeni monitörü, hem son jenerasyon oyunlar hem de yüksek tanımlı videolar için ideal çözüm olarak tanımlanıyor.

Geniş ekran formunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen LCD monitör, 2ms tepki süresine, 80,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 300cd/m2 olarak belirlenen parlaklık seviyesine sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve çift HDMI konnektörü ile donatılan monitörde çift ses ve 4x USB 2.0 portu da bulunuyor.

Alinware'in 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörü yurt dışında 290$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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