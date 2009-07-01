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Alienware 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,1b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü kullanıma sunuyor
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Birkaç yıl önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware yeni monitörünü kullanıma sunuyor. Firmanın OptX AW2210 kod adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki yeni monitörü, hem son jenerasyon oyunlar hem de yüksek tanımlı videolar için ideal çözüm olarak tanımlanıyor.

Geniş ekran formunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen LCD monitör, 2ms tepki süresine, 80,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 300cd/m2 olarak belirlenen parlaklık seviyesine sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve çift HDMI konnektörü ile donatılan monitörde çift ses ve 4x USB 2.0 portu da bulunuyor.

Alinware'in 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörü yurt dışında 290$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Alienware 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü kullanıma sunuyor
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artenis 10 yıl
fırmalara degıl (onalrda suclu) 13.8 kuculmeyı saklayan allahsızlara lanet edelım once, sonra sıra dell e gelmeden neler war...saklı gızlı...
vergi birincisi devleti ardından oy veren sucsuz akıl mahrumu ınsanları aydınlatma ardından dell e gelebılırsın.
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selcuksert38 10 yıl
bence de tr fıyatı pahalı olur.özellikleri baya iyi görünse de ekranı 26"felan olsa işte o zaman süper olurdu.samsung un tv monıtorlerının bı adım önune gecmış olurdu...
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MISTIQuad 10 yıl
Gerçekten de güzele benziyor.Tepkime süresi de hızlıymış.Fiyatta uygun (tabi yurtdışı için)TR'de fiyatlar nasıl olur kim bilir..
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tanerturk17 10 yıl
panel tipi nedir acaba
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beeftech 10 yıl
refresh rate le ilgili bir bilgi göremedim. 120 hz veya üstü değilse bir anlamı yok. piyasada diğer özelliklerini karşılayan yığınla monitor var. nvidianın yeni 3d şeysi için iyi bir seçenek olabilir.
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tutulmazhicivli 10 yıl
işin içinde dell varsa gözümü kapatıp onaylarım..ayrıca fiyatı da çok iyi..bize böyle gösteriyorsunuz, baktığımızla kalıyoruz..neden acaba
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cumcumx 10 yıl
Evet güzele benziyo ..
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yenerbalcı 10 yıl
Bu monitörün fiyatı yurt dışında 290 usd ise Türkiyede 450-500 usd aşağı alamazsınız

Alın size Örnek

Dell 2209WA yurt dışı fiyatı ....279 usd ( Yurt dışı fiyat ).....bazen 240 usd düşüyor
accessories.us.dell.com/...
Dell 2209WA ....425 usd ( Türkiye Fiyatı )
dellbilgisayar.com/...

1 aydan fazla bekleyip %50-75 daha fazla ödüyorsunuz Dell Bayilerine lanet olsun

Hatta bazen 3 e 1 oranlar oluyor Dell bayileri 3 ün 1 ni bu şekilde uyguluyor

Dell E2009W.......................149 usd
accessories.us.dell.com/...
Dell E2009W.......................315 usd
dellbilgisayar.com/...
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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