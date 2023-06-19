Alienware, 27 inç 2K oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Alienware, 500Hz yenileme hızı sunan 830 dolar fiyat etiketli oyuncu monitörünün ardından F/P monitörünü tanıttı. Alienware AW2724DM oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Alienware AW2724DM oyuncu monitörü özellikleri

27” oyuncu monitörü Alienware AW2724DM, 180Hz yenileme hızı, 2560x14440 çözünürlük, 1ms tepki süresi sunan IPS panele sahip. Monitör, DCI-P3 renk alanı, %100 Rec. 709 renk gamı, 350 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast oranı sunuyor. HDR özellikleri açısından, monitör, daha iyi kontrast ve derinlik için dinamik aralığı iyileştiren DisplayHDR 400 True Black’i destekliyor. Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync teknolojilerini destekliyor.

Bağlantı noktaları açısından, monitör, 2 adet DisplayPort 1.4 portu, 2 adet HDMI 2.0 portu, USB-C portu ve 4 adet USB 3.2 Gen 1 portuna sahip. İki adet 5w hoparlöre sahip olan monitör, renk doğruluğunu bozmadan mavi ışığı azaltan Alienware ComfortView Plus özelliğiyle birlikte tek düğmeyle performans ayarlarını yapmanıza izin veren Alienware Game Shift, ses ayarlarını özelleştirmenize olanak tanıyan Alienware Sound Center ile geliyor. Monitörün VESA 100x100 uyumluluğu mevcut.

Alienware AW2724DM oyun monitörü fiyatı

Alienware AW2724DM 27” oyun monitörü, Avrupa’da 489 euro, Amerika’da 400 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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Alienware AW2724DM oyuncu monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri