WhatsApp'tan görüntülü görüşmeler için yeni özellik: Arka planlar ve filtreler geliyor

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Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü görüşmelerinizi daha da iyi hale getirecek bazı harika yeni özellikler yayınladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son güncellemeyle görüntülü görüşmeler için filtreler ve arka planlar getiriyor.

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Artık konuşurken her türlü yüz filtresini ve interaktif efektleri uygulayarak sohbetlerinizi renklendirebilirsiniz. Son güncellemeyle görüntülü görüşmeler için arka plan düzenleme aracı da geliyor. Dikkat dağıtan unsurları bulanıklaştırabilir veya WhatsApp'ın sunduğu varsayılan arka planlardan birini seçebilirsiniz.

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Amaç, sanal alanınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamak ve görüntülü görüşmelerinizi daha akıcı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek. WhatsApp birçok filtre ve arka plan seçeneği sunuyor. Bu özellikler, görüntülü görüşmelerinizi daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni özellik ruh halinize veya sohbetin havasına bazı harika görsel efektler eklemenize olanak tanıyor. WhatsApp ayrıca görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıların görünümünü yumuşatmak için dokunma özelliğini ve daha iyi görünürlük için loş ortamları aydınlatmaya yarayan düşük ışık özelliğini de duyurdu.

Görüntülü görüşme sırasında bu özellikleri kontrol etmek için kullanıcıların ekranlarının sağ üst köşesindeki efekt simgesine dokunmaları gerekiyor. Bu arayüz, çeşitli arka planlar ve filtreler arasında seçim yapmayı ve geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

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WhatsApp görüntülü görüşmelerine arka plan ve filtreler geliyor