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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'tan görüntülü görüşmeler için yeni özellik: Arka planlar ve filtreler geliyor

    WhatsApp'ın son güncellemesiyle görüntülü görüşmeler için filtreler ve arka planlar eklenerek kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici bir deneyim sunuluyor.
    WhatsApp görüntülü görüşmelerine arka plan ve filtreler geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü görüşmelerinizi daha da iyi hale getirecek bazı harika yeni özellikler yayınladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son güncellemeyle görüntülü görüşmeler için filtreler ve arka planlar getiriyor.

    WhatsApp, Google Meet ve Zoom'a yetişiyor

    Artık konuşurken her türlü yüz filtresini ve interaktif efektleri uygulayarak sohbetlerinizi renklendirebilirsiniz. Son güncellemeyle görüntülü görüşmeler için arka plan düzenleme aracı da geliyor. Dikkat dağıtan unsurları bulanıklaştırabilir veya WhatsApp'ın sunduğu varsayılan arka planlardan birini seçebilirsiniz.

    Amaç, sanal alanınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamak ve görüntülü görüşmelerinizi daha akıcı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek. WhatsApp birçok filtre ve arka plan seçeneği sunuyor. Bu özellikler, görüntülü görüşmelerinizi daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

    Yeni özellik ruh halinize veya sohbetin havasına bazı harika görsel efektler eklemenize olanak tanıyor. WhatsApp ayrıca görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıların görünümünü yumuşatmak için dokunma özelliğini ve daha iyi görünürlük için loş ortamları aydınlatmaya yarayan düşük ışık özelliğini de duyurdu.

    Görüntülü görüşme sırasında bu özellikleri kontrol etmek için kullanıcıların ekranlarının sağ üst köşesindeki efekt simgesine dokunmaları gerekiyor. Bu arayüz, çeşitli arka planlar ve filtreler arasında seçim yapmayı ve geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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