WhatsApp'tan görüntülü görüşmeler için yeni özellik: Arka planlar ve filtreler geliyor

WhatsApp, Google Meet ve Zoom'a yetişiyor
Artık konuşurken her türlü yüz filtresini ve interaktif efektleri uygulayarak sohbetlerinizi renklendirebilirsiniz. Son güncellemeyle görüntülü görüşmeler için arka plan düzenleme aracı da geliyor. Dikkat dağıtan unsurları bulanıklaştırabilir veya WhatsApp'ın sunduğu varsayılan arka planlardan birini seçebilirsiniz.
Amaç, sanal alanınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamak ve görüntülü görüşmelerinizi daha akıcı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek. WhatsApp birçok filtre ve arka plan seçeneği sunuyor. Bu özellikler, görüntülü görüşmelerinizi daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.
Yeni özellik ruh halinize veya sohbetin havasına bazı harika görsel efektler eklemenize olanak tanıyor. WhatsApp ayrıca görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıların görünümünü yumuşatmak için dokunma özelliğini ve daha iyi görünürlük için loş ortamları aydınlatmaya yarayan düşük ışık özelliğini de duyurdu.
Görüntülü görüşme sırasında bu özellikleri kontrol etmek için kullanıcıların ekranlarının sağ üst köşesindeki efekt simgesine dokunmaları gerekiyor. Bu arayüz, çeşitli arka planlar ve filtreler arasında seçim yapmayı ve geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.