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Alienware 3DVision destekli ilk monitörünü satışa sunuyor: OptX AW2310

9 yıl
17,1b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware 3DVision destekli ilk monitörünü satışa sunuyor: OptX AW2310
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Oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı sistemlerle tanınan ve çalışmalarına Dell çatısı altında devam eden Alienware, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında gösterdiği 3DVision destekli yeni monitörünü satışa sunuyor. Firmanın OptX AW2310 olarak isimlendirdiği 23-inç boyutundaki yeni monitör 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile Full HD uyumluluğu sergiliyor.

120Hz tazeleme hızıyla Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek veren yeni monitör, 3ms tepki süresiyle geliyor ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesi sunuyor. Dinamik karşıtlık oranı 80.000:1 olarak açıklanan monitörde görüntü aktarımı için HDMI ve DVI konnektörlerine yer verilirken, monitörün bağlantı özellikleri arasında dört adet USB 2.0 portu da yer alıyor.

Agresif çizgilere sahip dinamik tasarımıyla da dikkat çeken Alienware OptX AW2310, 499$ seviyesindeki yurt dışı satışa fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Alienware 3DVision destekli ilk monitörünü satışa sunuyor: OptX AW2310
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Alienware 3DVision destekli ilk monitörünü satışa sunuyor: OptX AW2310
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Doppelgangbanger 8 yıl
Alienware'in Arc-shaped monitörü vardı 48 inçlik. Ona ne oldu? Sitesinde falan göremedim hiç.
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DH Misafiri 8 yıl
en iyisi bence yurtdışından almak.
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nucLear 8 yıl
Bende bu 3d lerin ACERGD245HQ olanı ve nVidia 3d vision gözlük var. 3D oyun oynamak başka bi dünya o kadar söyleyeyim :)
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DH Misafiri 8 yıl
Alienware ürünlerini Radius Bilgisayar getiriyormuş ;
dellbilgisayar.com/...
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Ki-Adi 8 yıl

DH Misafiri

Alienware ürünlerini Radius Bilgisayar getiriyormuş ;



dellbilgisayar.com/...




Evet getiriyorda fiyat 699+kdv
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neron23 9 yıl
499$ yeni teknoloji olmasına rağmen çok uygun
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CodeMachine 9 yıl
Alın bi red/cyan gözlük birde crt monitör kör oluncaya kadar (mutemelem 2-3 saat) :) 3d keyfini (işkence aslında) yaşayın :D
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hapocod 9 yıl
süper gözüküyor
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TikaMasala 9 yıl
metaldrag sağdan soldan duyduğun çöp bilgilerle insanların kafasını karıştırma.
1PB o filmin ham hali, montajlanmamış hali yani. Yüzlerce saatlik görüntü ve CGI var onun içerisinde (SIKIŞTIRILMAMIŞ)
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metaldrag 9 yıl
film izlenmez 3D HDD sıkıntı yaşarsın film boyutları çok yüksek konu bile açılmıştı avatar 1PB diye
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metaldrag 9 yıl
fiyatın sana niye okadar ucuz oldunu anlatıyım yurtdışında tüm ürenler bize göre abartısız %50 daha uygundur türkiyeye gelince yok gümrüktü kayıt parası kdv + kendi karlarını koyuyolar son olarak doları TL çeviriyolar sen görüncede ayy çok pahalıymış diyosun
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Kumandan 9 yıl
Dolmuşa binmeyin arkadaşlar, 240-480 Hz monitörler yolda ;) Bunlar ellerinde kalan 120 Hz'lik panelleri çıkarma çabası. Henüz 3D geçmek için erken. Bekleyen derviş ...
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