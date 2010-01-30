Alienware 3DVision destekli ilk monitörünü satışa sunuyor: OptX AW2310

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Oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı sistemlerle tanınan ve çalışmalarına Dell çatısı altında devam eden Alienware, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında gösterdiği 3DVision destekli yeni monitörünü satışa sunuyor. Firmanın OptX AW2310 olarak isimlendirdiği 23-inç boyutundaki yeni monitör 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile Full HD uyumluluğu sergiliyor.

120Hz tazeleme hızıyla Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek veren yeni monitör, 3ms tepki süresiyle geliyor ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesi sunuyor. Dinamik karşıtlık oranı 80.000:1 olarak açıklanan monitörde görüntü aktarımı için HDMI ve DVI konnektörlerine yer verilirken, monitörün bağlantı özellikleri arasında dört adet USB 2.0 portu da yer alıyor.

Agresif çizgilere sahip dinamik tasarımıyla da dikkat çeken Alienware OptX AW2310, 499$ seviyesindeki yurt dışı satışa fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

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