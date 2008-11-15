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Alienware Area-51 750i; Orta segment oyuncuları için yeni bilgisayar

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware Area-51 750i; Orta segment oyuncuları için yeni bilgisayar
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Bir süre önce Dell çatısı altına giren yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware oyunculara yönelik olarka yeni bir sistem hazırladı. Firmanın Area-51 750i isimli yeni oyuncu bilgisayarı özellikle orta segmentteki oyuncuların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış. Alienware ile özdeşleşen özel kasayla birlikte gelen yeni sistemin temel konfigürasyonunda ekran kartı olarak GeForce 9800GT'ye yer verilmiş.

Yine baz sistemde Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2 Duo E8400 işlemcisinin Area-51 750i'ye güç verdiğini görüyoruz. 250GB'lık sabit disk ve 2GB sistem belleğe sahip olan Alienware'in en yeni bilgisayarı bütçe ve gereksinim duyulan donanılar doğrultusunda konfigüre edilebiliyor, sistemin temel konfigürasyonu 1049$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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By.DeaD 11 yıl
Buna benzer kasa mevcut bildiim kadarıyla :) Fakat alınmaz kendiniz toplayın OC'de yapın sora istediin gibi kullanın..
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metin 11 yıl
sadece kasa için alasım var şu mereti
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Trecc11 11 yıl
2gb dan fazla olabilirmiş bence
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max975 11 yıl

Orjinalden alıntı: metin

sadece kasa için alasım var şu mereti

aynen
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01Mrt 11 yıl
özellikler güzel... bu fiyata alınmaz o ayrı ... :D
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ERASERHEAD 11 yıl
vay gayet iyi bi sistem ama tabi bunda crysis nasıl oynanır o da merak konusu ben ce güzel oynanır sahsen ben crysis i 1680x1050 de 4x anti alisang le very hıgh da 27 fbs görüyorum sistemim intel core 2 duo e 8400 4.23 ghz o.c 4 gb ddr3 1333 ram takılı ocz reaper anakatım asus maxımum formula ekran kartıda sapphıre atı radeon hd 4870 oc siz kullanıyorum zaten kendi oc hızı yeterli ee bu sistem de very hıgh dayken 27 fbs almam gayet normal
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