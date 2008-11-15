Alienware Area-51 750i; Orta segment oyuncuları için yeni bilgisayar

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Bir süre önce Dell çatısı altına giren yüksek performanslı sistem üreticisi Alienware oyunculara yönelik olarka yeni bir sistem hazırladı. Firmanın Area-51 750i isimli yeni oyuncu bilgisayarı özellikle orta segmentteki oyuncuların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış. Alienware ile özdeşleşen özel kasayla birlikte gelen yeni sistemin temel konfigürasyonunda ekran kartı olarak GeForce 9800GT'ye yer verilmiş.

Yine baz sistemde Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2 Duo E8400 işlemcisinin Area-51 750i'ye güç verdiğini görüyoruz. 250GB'lık sabit disk ve 2GB sistem belleğe sahip olan Alienware'in en yeni bilgisayarı bütçe ve gereksinim duyulan donanılar doğrultusunda konfigüre edilebiliyor, sistemin temel konfigürasyonu 1049$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.