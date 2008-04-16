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Alienware'den Phenom 9850 Black Edition işlemcili oyuncu sistemi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,9b
1
55
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve performans segmentine yönelik olarak kullanıma sunulan yeni çözümleri vakit kaybetmeden sistemlerine dahil etmesi ile ünlü olan Alienware, Aurora kod adını verdiği oyuncu bilgisayarına yönelik olarak yeni bir işlemci güncellemesi yaptı. Firma AMD'nin an itibariyle alınabilecek en güçlü Phenom işlemcisi olan çarpan kilidi açık Phenom 9850 Black Edition modelini Aurora üzerinde kullanmaya başladı. AMD'nin 2.5GHz'de çalışan 2MB L2 ve 2MB L3 bellekli 9850 BE işlemcisi çarpan kilidinin açık olması sayesinde hız aşırtma konusunda da serinin diğer üyelerine nazaran çok daha iddialı. Nvidia GeForce 9600GT, 2GB bellek ve 250GB'lık depolama alanı sunan sabit diske sahip temel konfigürasyonu 1450$'a kullanıma sunulan Alienware Aurora'nın Crossfire modunda çalışan çift Radeon HD 3870 X2, 4GB bellek ve 500'lık sabit diske sahip olan üst modeli ise yaklaşık 2050$'a kullanıma sunuluyor.
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DH Misafiri 9 yıl
izmirde ucuz bi magazada fiyatını sordum 8500 tl civarında devasa monitörüyle beaber tam takım ama makine test için kullandım yok böyle bi makine neredeyse aklımdan geçeni yapacak :D
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aRiSe* 9 yıl
Hort


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mamad 11 yıl
Ustalar sisteme göre fiyat süper!!!


Ayrıca kasayı görünce içimden ağlamak geldi!!! O ne kadar derli toplu sistem öleee!!! Hem de çift vga olmasına rağmen!!!
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Cose Turche 11 yıl
bak ve iç geçir fiyatların dışarıda böyle olması normal firmaların hepsi indirime girdi bize hala yansıyacak....
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Ce5uR 11 yıl
Fiyat / Performans güzel olmuş denilebilir.
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doctorfizik 11 yıl
inanılmaz fiyat! bu fiyata nasıl satıyorlar bu sistemi?!?
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Uzaktan Kumandan 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

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yahu ne kadar derli toplu yapıyor adamlar, bizimkiler niye bu kadar harna çorman...


salata gibi...
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Awesome 11 yıl

Orjinalden alıntı: Uzaktan Kumandan


Orjinalden alıntı: fx57

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





yahu ne kadar derli toplu yapıyor adamlar, bizimkiler niye bu kadar harna çorman...


salata gibi...


adamlar kaliteye düzene önem veriyor hp bi kasa al içi darma dağan
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dennjS 11 yıl
Ne firma ama yapıştırmışlar hemen M3A-MVP Deluxe kartını.
Karta lafım yokta her yerde asus var yahu.DFI,Abit,Biostar,Gigabyte falan görelim artık.
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takidinho 11 yıl
quad cf sistem 2050 dolarsa gerçekten ii bir çozum bnce
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krmtrylcn 11 yıl

Orjinalden alıntı: takidinho

quad cf sistem 2050 dolarsa gerçekten ii bir çozum bnce





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Nehalem 11 yıl
Orjinalden alıntı: takidinho

quad cf sistem 2050 dolarsa gerçekten ii bir çozum bnce



aynısını sende toplayabilirsin ki.
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