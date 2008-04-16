Alienware'den Phenom 9850 Black Edition işlemcili oyuncu sistemi

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Donanım dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve performans segmentine yönelik olarak kullanıma sunulan yeni çözümleri vakit kaybetmeden sistemlerine dahil etmesi ile ünlü olan Alienware, Aurora kod adını verdiği oyuncu bilgisayarına yönelik olarak yeni bir işlemci güncellemesi yaptı. Firma AMD'nin an itibariyle alınabilecek en güçlü Phenom işlemcisi olan çarpan kilidi açık Phenom 9850 Black Edition modelini Aurora üzerinde kullanmaya başladı. AMD'nin 2.5GHz'de çalışan 2MB L2 ve 2MB L3 bellekli 9850 BE işlemcisi çarpan kilidinin açık olması sayesinde hız aşırtma konusunda da serinin diğer üyelerine nazaran çok daha iddialı. Nvidia GeForce 9600GT, 2GB bellek ve 250GB'lık depolama alanı sunan sabit diske sahip temel konfigürasyonu 1450$'a kullanıma sunulan Alienware Aurora'nın Crossfire modunda çalışan çift Radeon HD 3870 X2, 4GB bellek ve 500'lık sabit diske sahip olan üst modeli ise yaklaşık 2050$'a kullanıma sunuluyor.