Alphacool'dan G92 tabanlı ekran kartları için yeni su soğutma bloğu

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Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisi ile hazırladığı G92 gpu'sunu baz alan yüksek performanslı ekran kartlarına yönelik olarak sessiz ve verimli soğutucu alternatifi arayanlar için yeni bir blok haberi de Alphacool'dan geldi. Firmanın NexXxoS NVXP-G92 kod adını verdiği yeni su soğutma bloğu G92 tabanlı ekran kartları için yüksek soğutma performansı sunmak üzere hazırlandı. Bakır tabanlı yapısı ve organik cam ile kaplı üst kısmıyla dikkat çekici olan yeni blok, 175x91x25mm boyutlarında ve 704 gram ağırlığında. Nvidia tabanlı ekran kartları için hazırlanan blok pazarının iddialı çözümlerinden biri olmayı amaçlayan Alphacool NexXxoS NVXP-G92'nin yurt dışında 90 Avro'luk etiket fiyatı üzerinden kullanıcılara sunulduğu bildiriliyor.