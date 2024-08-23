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    Samsung, lastik gibi esneyebilen Micro LED ekran tanıttı

    Samsung’un ekran teknolojileri alanında boy göstere birimi Samsung Display, ezber bozan bir ekran geliştirdi. Firma, lastik gibi esneyebilen Micro LED ekranını tanıttı.
    Samsung, lastik gibi esneyebilen Micro LED ekran tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, teknoloji dünyasının en yenilikçi ve sıra dışı fikirlerine öncülük eden devlerinden biri olmaya devam ediyor. Yıllardır üzerinde çalıştığı esneyebilir ekran teknolojisi, son olarak IMID 2024 konferansında sergilendi. Bu yeni nesil esneyebilir ekran, 2017 yılında gördüğümüz ilk esnek OLED versiyonuna kıyasla önemli gelişmeler kaydetmiş gibi görünüyor.

    Samsung'tan esnek ekran gösterimi

    Samsung'un esneyebilir ekranı, Micro LED teknolojisine dayanıyor ve yüzde 25 oranında uzayabilme özelliğine sahip. Yani Micro LED ekran, orijinal halinin 1.25 katına kadar esneyebiliyor veya kauçuk lastik gibi bükülebiliyor ve ardından orijinal şekline geri dönebiliyor.

    Samsung, lastik gibi esneyebilen Micro LED ekran tanıttı Tam Boyutta Gör
    2017'de SID etkinliğinde sergilenen önceki versiyona kıyasla, bu yeni ekran çok daha keskin görünüyor. O dönem Samsung, esneyebilir ekranını Dynamic AMOLED teknolojisi üzerine inşa etmişti, ancak bu kez Micro LED teknolojisi tercih edilmiş. Yeni nesil esneyebilir Micro LED ekran, diğer tüm esneyebilir ekranlara kıyasla en yüksek çözünürlüğe sahip. Aktarılanlara göre panel, inç başına 120 piksel (PPI) yoğunluk sunabiliyor.
    Samsung, lastik gibi esneyebilen Micro LED ekran tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elbette bu değer ticari mobil ekranlarla karşılaştırıldığında pek etkileyici görünmüyor. Örneğin, Galaxy S24+ modeli 510 PPI’nin üzerinde bir yoğunluğa sahip. Bununla birlikte, bu esneyebilir Micro LED ekranın mobil cihazlar veya VR uygulamaları için kullanılması beklenmiyor. 120 PPI, bazı monitörler ve televizyonlar için yeterli olabilir.

     

    Ancak, tüm bu heyecan verici özelliklere rağmen, Samsung Display'in bu teknolojiyi yıllardır geliştirmesine rağmen hala pratik bir uygulaması bulunmuyor. Her ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da Samsung Electronics veya diğer markalar, bu teknolojiyi ticari ürünlere entegre etme konusunda aceleci görünmüyor. Bunun nedenlerinden biri, bu ekranların ticari ürünler için henüz fazla kırılgan olabileceği düşüncesi. Bir diğer sebep ise teknolojinin muhtemelen oldukça pahalı olması. Ayrıca, bu teknolojinin maliyetini haklı çıkaracak tüketici düzeyinde faydalı uygulamalar bulmak da zor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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