Samsung, lastik gibi esneyebilen Micro LED ekran tanıttı

Samsung'un esneyebilir ekranı, Micro LED teknolojisine dayanıyor ve yüzde 25 oranındauzayabilme özelliğine sahip. Yani Micro LED ekran, orijinal halinin 1.25 katına kadar esneyebiliyor veya kauçuk lastik gibi bükülebiliyor ve ardından orijinal şekline geri dönebiliyor.
Ancak, tüm bu heyecan verici özelliklere rağmen, Samsung Display'in bu teknolojiyi yıllardır geliştirmesine rağmen hala pratik bir uygulaması bulunmuyor. Her ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da Samsung Electronics veya diğer markalar, bu teknolojiyi ticari ürünlere entegre etme konusunda aceleci görünmüyor. Bunun nedenlerinden biri, bu ekranların ticari ürünler için henüz fazla kırılgan olabileceği düşüncesi. Bir diğer sebep ise teknolojinin muhtemelen oldukça pahalı olması. Ayrıca, bu teknolojinin maliyetini haklı çıkaracak tüketici düzeyinde faydalı uygulamalar bulmak da zor.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.