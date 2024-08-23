Samsung, lastik gibi esneyebilen Micro LED ekran tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung Display, teknoloji dünyasının en yenilikçi ve sıra dışı fikirlerine öncülük eden devlerinden biri olmaya devam ediyor. Yıllardır üzerinde çalıştığı esneyebilir ekran teknolojisi, son olarak IMID 2024 konferansında sergilendi. Bu yeni nesil esneyebilir ekran, 2017 yılında gördüğümüz ilk esnek OLED versiyonuna kıyasla önemli gelişmeler kaydetmiş gibi görünüyor.

Samsung'tan esnek ekran gösterimi

Samsung'un esneyebilir ekranı, Micro LED teknolojisine dayanıyor ve yüzde 25 oranında uzayabilme özelliğine sahip. Yani Micro LED ekran, orijinal halinin 1.25 katına kadar esneyebiliyor veya kauçuk lastik gibi bükülebiliyor ve ardından orijinal şekline geri dönebiliyor.

Tam Boyutta Gör 2017'de SID etkinliğinde sergilenen önceki versiyona kıyasla, bu yeni ekran çok daha keskin görünüyor. O dönem Samsung, esneyebilir ekranını Dynamic AMOLED teknolojisi üzerine inşa etmişti, ancak bu kez Micro LED teknolojisi tercih edilmiş. Yeni nesil esneyebilir Micro LED ekran, diğer tüm esneyebilir ekranlara kıyasla en yüksek çözünürlüğe sahip. Aktarılanlara göre panel, inç başına 120 piksel (PPI) yoğunluk sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Elbette bu değer ticari mobil ekranlarla karşılaştırıldığında pek etkileyici görünmüyor. Örneğin, Galaxy S24+ modeli 510 PPI’nin üzerinde bir yoğunluğa sahip. Bununla birlikte, bu esneyebilir Micro LED ekranın mobil cihazlar veya VR uygulamaları için kullanılması beklenmiyor. 120 PPI, bazı monitörler ve televizyonlar için yeterli olabilir.

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Ancak, tüm bu heyecan verici özelliklere rağmen, Samsung Display'in bu teknolojiyi yıllardır geliştirmesine rağmen hala pratik bir uygulaması bulunmuyor. Her ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da Samsung Electronics veya diğer markalar, bu teknolojiyi ticari ürünlere entegre etme konusunda aceleci görünmüyor. Bunun nedenlerinden biri, bu ekranların ticari ürünler için henüz fazla kırılgan olabileceği düşüncesi. Bir diğer sebep ise teknolojinin muhtemelen oldukça pahalı olması. Ayrıca, bu teknolojinin maliyetini haklı çıkaracak tüketici düzeyinde faydalı uygulamalar bulmak da zor.

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