2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör LG Display, yeni nesil 27 inç OLED ekranının seri üretimine başladığını resmen duyurdu. Bu panel, gelecekte piyasaya sürülecek oyuncu monitörlerinin temelini oluşturacak. Yeni ekranın QHD (2560x1440) çözünürlük sunduğunu belirtelim.

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Güney Koreli şirket tarafından yapılan basın açıklamasında OLED panelin 0.02 ms (GTG) tepki süresi ve 480 Hz ultra yüksek yenileme hızı öne çıkarıldı. Şu an piyasada bulunan OLED monitörlerin 0.03 ms'lik bir tepki süresine sahip olduğunu hatırlatalım.

Bu tür hızlı ekranlar özellikle Counter-Strike 2 gibi dinamik ve rekabetçi oyunları tercih eden oyuncular için büyük bir avantaj sağlıyor. LG, yeni panelde WRGB piksel yapısını optimize ederek metin okunabilirliğini artırmayı başardığını söylüyor.

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IFA 2024'te duyurular bekleniyor

Güney Koreli firma çerçeve genişliğini en aza indirerek ince çerçeveli bir tasarım yakalamış. Bunun da oyunculara daha da yüksek bir sürükleyicilik hissi sunduğu belirtiliyor. Görüntü kalitesini artıran META teknolojisini de es geçmeyelim.

META teknolojisi ekran parlaklığını artırırken aynı zamanda yansımaları azaltarak daha iyi bir görüntü kalitesi sağlıyor. Yeni OLED panele sahip ilk monitör modellerinin Eylül ayı başında IFA 2024'te duyurulması bekleniyor.

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LG, 27 inç 480 Hz oyuncu OLED ekranının seri üretimine başladı