LG, 27 inç 480 Hz oyuncu OLED ekranının seri üretimine başladı

Güney Koreli şirket tarafından yapılan basın açıklamasında OLED panelin 0.02 ms (GTG) tepki süresi ve 480 Hz ultra yüksek yenileme hızı öne çıkarıldı. Şu an piyasada bulunan OLED monitörlerin 0.03 ms'lik bir tepki süresine sahip olduğunu hatırlatalım.
Bu tür hızlı ekranlar özellikle Counter-Strike 2 gibi dinamik ve rekabetçi oyunları tercih eden oyuncular için büyük bir avantaj sağlıyor. LG, yeni panelde WRGB piksel yapısını optimize ederek metin okunabilirliğini artırmayı başardığını söylüyor.
IFA 2024'te duyurular bekleniyor
Güney Koreli firma çerçeve genişliğini en aza indirerek ince çerçeveli bir tasarım yakalamış. Bunun da oyunculara daha da yüksek bir sürükleyicilik hissi sunduğu belirtiliyor. Görüntü kalitesini artıran META teknolojisini de es geçmeyelim.
META teknolojisi ekran parlaklığını artırırken aynı zamanda yansımaları azaltarak daha iyi bir görüntü kalitesi sağlıyor. Yeni OLED panele sahip ilk monitör modellerinin Eylül ayı başında IFA 2024'te duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.