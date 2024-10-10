Adaptif (Uyarlanabilir) parlaklık ne demek, ne işe yarar?

- Adaptif parlaklık ne demek 🤔
- Adaptif parlaklık nasıl kapatılır 🔅
- Android'de adaptif parlaklık kapatma adımları (Samsung ve diğer modeller) ⬇️
- iPhone’da otomatik parlaklık kapatma adımları ⬇️
- Adaptif parlaklık çalışmıyor, ne yapmalıyım ✅
- Yorumlar
Telefonunuzun ekranı çok parlak geliyor ya da görmekte zorlanıyor musunuz? Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama göre ayarlayabilirsiniz ama bunu sürekli yapmak zorunda değilsiniz. Adaptif parlaklık özelliği, ekran parlaklığını sizin yerinize otomatik olarak ayarlar. Uyarlanabilir parlaklık, kullanışlı ve telefonun pil ömrünü uzatma konusunda faydalı bir özelliktir ancak bazen düzgün çalışmayabilir. Bu bağlamda adaptif parlaklık nasıl kapatılır bilmek önem arz eder. Adaptif parlaklık nedir? Android telefonda ve iPhone’da otomatik parlaklık kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.
Adaptif parlaklık ne demek 🤔
Uyarlanabilir parlaklık, ekranın parlaklığını otomatik olarak ortam parlaklığıyla eşleştirir. Gün içinde dışarıda olduğunuzda ekran daha parlak hale gelir, loş ışıklı ortamlarda yoğunluk azalır. Telefonunuz gözünüzün yorulmasını en aza indirmek ve pil ömrünü korumak için ışık seviyesini ayarlar.
Android, ortam ışığı sensörünü kullanarak tercihinize göre ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilir. Peki, adaptif parlaklık nasıl çalışır? Android akıllı telefonlar, ön kameranın yakınında ortam ışığı sensörleriyle donatılmıştır. Aslında basit bir fotodiyottur. Üzerine ışık geldiğinde bir akım üretilir ve akımın yoğunluğu işlemcinin ekranın parlaklığını ayarlamasına yardımcı olur. Işık yoğunluğu ne kadar yüksekse akım da o kadar yüksek olur. Yani uyarlanabilir parlaklığı açtığınızda Android yazılımı ortamınıza uyacak şekilde ekranın parlaklığını otomatik olarak artırır. Bunu telefonunuzun üst kısmını elinizle kapatarak kendiniz de test edebilirsiniz. Sensör çalışıyorsa, ekran parlaklığı düşecektir.
Adaptif parlaklık nasıl kapatılır 🔅
Android'de adaptif parlaklık kapatma adımları (Samsung ve diğer modeller) ⬇️
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Ekran’a dokunun.
- Adaptif parlaklık ayarını bulun.
- Kapalı konuma getirin.
iPhone’da otomatik parlaklık kapatma adımları ⬇️
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Erişilebilirlik’e dokunun.
- Ekran ve Metin Puntosu’na dokunun.
- En altta Otomatik Parlaklığı bulun.
- Kapalı konuma getirin.
Adaptif parlaklık çalışmıyor, ne yapmalıyım ✅
Adaptif parlaklık, makine öğrenimine dayandığından cihazınızın ayarları düzgün bir şekilde yapması zaman alır ve her zaman doğru ayarlanmaz. Parlaklığın uygun şekilde ayarlanmadığını veya rastgele değiştiğini, birkaç gün sonra da yeniden kalibre edilmediğini görürseniz, özelliği sıfırlamak sorununuzu çözecektir. Adaptif parlaklık çalışmıyorsa işte yapmanız gerekenler 👇🏻
- Ayarlar’ı açın.
- Uygulamalar’a girin.
- Cihaz Sağlık Hizmetleri’ne dokunun.
- Kullanım altındaki Depolama’ya dokunun.
- Sol altta Depolamayı Yönet’e dokunun.
- Adaptif parlaklığı sıfırla butonuna dokunun.
Adaptif parlaklık sayesinde, güneşli bir günde dışarı çıktığınızda veya telefonunuzu karanlık bir odada kullandığınızda ekran parlaklık seviyesini elle ayarlamanıza gerek kalmaz. Uyarlanabilir parlaklık, pil ömrünü de iyileştirmeye yardımcı olduğu için kullanışlı bir özelliktir. Android telefonlarda adaptif parlaklık, iPhone’larda otomatik parlaklığı kapatma nasıl yapılır burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.