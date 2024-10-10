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    Adaptif (Uyarlanabilir) parlaklık ne demek, ne işe yarar?

    Akıllı telefonların pil ömrünü artıran adaptif parlaklık nedir, ne işe yarar? Android ve iPhone'da otomatik parlaklık kapatma nasıl yapılır? İşte uyarlanabilir parlaklık hakkında tüm merak edilenler:

    Telefonunuzun ekranı çok parlak geliyor ya da görmekte zorlanıyor musunuz? Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama göre ayarlayabilirsiniz ama bunu sürekli yapmak zorunda değilsiniz. Adaptif parlaklık özelliği, ekran parlaklığını sizin yerinize otomatik olarak ayarlar. Uyarlanabilir parlaklık, kullanışlı ve telefonun pil ömrünü uzatma konusunda faydalı bir özelliktir ancak bazen düzgün çalışmayabilir. Bu bağlamda adaptif parlaklık nasıl kapatılır bilmek önem arz eder. Adaptif parlaklık nedir? Android telefonda ve iPhone’da otomatik parlaklık kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.

    Adaptif parlaklık ne demek 🤔

    uyarlanabilir parlaklık nedir Tam Boyutta Gör
    Adaptif parlaklık, Android telefonlarda bulunan ve ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayan bir özelliktir.

    Uyarlanabilir parlaklık, ekranın parlaklığını otomatik olarak ortam parlaklığıyla eşleştirir. Gün içinde dışarıda olduğunuzda ekran daha parlak hale gelir, loş ışıklı ortamlarda yoğunluk azalır. Telefonunuz gözünüzün yorulmasını en aza indirmek ve pil ömrünü korumak için ışık seviyesini ayarlar.

    Android, ortam ışığı sensörünü kullanarak tercihinize göre ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilir. Peki, adaptif parlaklık nasıl çalışır? Android akıllı telefonlar, ön kameranın yakınında ortam ışığı sensörleriyle donatılmıştır. Aslında basit bir fotodiyottur. Üzerine ışık geldiğinde bir akım üretilir ve akımın yoğunluğu işlemcinin ekranın parlaklığını ayarlamasına yardımcı olur. Işık yoğunluğu ne kadar yüksekse akım da o kadar yüksek olur. Yani uyarlanabilir parlaklığı açtığınızda Android yazılımı ortamınıza uyacak şekilde ekranın parlaklığını otomatik olarak artırır. Bunu telefonunuzun üst kısmını elinizle kapatarak kendiniz de test edebilirsiniz. Sensör çalışıyorsa, ekran parlaklığı düşecektir.

    Adaptif parlaklık nasıl kapatılır 🔅

    adaptif & otomatik parlaklık kapatma android & iphone Tam Boyutta Gör
    Işık sensörleri, Android telefonlarda ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Uyarlanabilir parlaklık kullanışlı bir özellik olmakla birlikte mükemmel çalışmaz. Bu noktada adaptif parlaklığı kapatmak mantıklı olacaktır. Peki, adaptif parlaklık nasıl kapatılır? İşte Android telefon ve iPhone’lar için otomatik parlaklık kapatma adımları:

    Android'de adaptif parlaklık kapatma adımları (Samsung ve diğer modeller) ⬇️

    adaptif parlaklığı kapatma android samsung Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ekran’a dokunun.
    3. Adaptif parlaklık ayarını bulun.
    4. Kapalı konuma getirin.

    iPhone’da otomatik parlaklık kapatma adımları ⬇️

    iphone otomatik parlaklığı kapatma Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Erişilebilirlik’e dokunun.
    3. Ekran ve Metin Puntosu’na dokunun.
    4. En altta Otomatik Parlaklığı bulun.
    5. Kapalı konuma getirin.

    Adaptif parlaklık çalışmıyor, ne yapmalıyım ✅

    Adaptif parlaklık, makine öğrenimine dayandığından cihazınızın ayarları düzgün bir şekilde yapması zaman alır ve her zaman doğru ayarlanmaz. Parlaklığın uygun şekilde ayarlanmadığını veya rastgele değiştiğini, birkaç gün sonra da yeniden kalibre edilmediğini görürseniz, özelliği sıfırlamak sorununuzu çözecektir. Adaptif parlaklık çalışmıyorsa işte yapmanız gerekenler 👇🏻

    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Uygulamalar’a girin.
    3. Cihaz Sağlık Hizmetleri’ne dokunun.
    4. Kullanım altındaki Depolama’ya dokunun.
    5. Sol altta Depolamayı Yönet’e dokunun.
    6. Adaptif parlaklığı sıfırla butonuna dokunun.

    Adaptif parlaklık sayesinde, güneşli bir günde dışarı çıktığınızda veya telefonunuzu karanlık bir odada kullandığınızda ekran parlaklık seviyesini elle ayarlamanıza gerek kalmaz. Uyarlanabilir parlaklık, pil ömrünü de iyileştirmeye yardımcı olduğu için kullanışlı bir özelliktir. Android telefonlarda adaptif parlaklık, iPhone’larda otomatik parlaklığı kapatma nasıl yapılır burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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