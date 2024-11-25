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    Anlık Bildirim

    MAX OLED teknolojisi tanıtıldı: Ekranlar daha parlak ve daha dayanıklı olacak

    Applied Materials, OLED ekran teknolojisinde çığır açacak bir adım attı. Şirketin geliştirdiği MAX OLED platformu daha parlak, daha dayanıklı ve daha verimli OLED ekranların önünü açıyor.
    MAX OLED teknolojisi tanıtıldı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Applied Materials adlı şirket, OLED ekranlarda önemli iyileştirmeler vaat eden MAX OLED teknolojisini tanıttı. Bu yenilik, OLED üretiminin ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini yeniden tanımlayarak akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar ve hatta AR/VR cihazları da dahil olmak üzere geniş bir cihaz yelpazesinde yüksek kaliteli ekranlar sunulmasını mümkün kılacak.

    MAX OLED teknolojisi, geleneksel OLED ekranlarla kıyasla son derece dikkat çekici iyileştirmelere sahip. Söz konusu sistem, mevcut OLED ekranlara göre 3 kat daha parlak, 2.5 kat daha yüksek çözünürlük sunan ve 5 kat daha uzun ömürlü ekranlar üretebilmesini sağlıyor. En dikkat çekici şey ise tüm bu gelişmelerin, %30 daha düşük enerji tüketimi ile elde ediliyor olması.

    MAX OLED teknolojisi tanıtıldı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    İlerlemenin temeli: Yeni nesil cam substratlar

    MAX OLED'deki temel ilerleme yeni nesil cam substratların kullanılmasında yatıyor. Gen 6'dan Gen 8'e geçiş üreticilerin daha büyük ve daha uygun maliyetli OLED paneller üretmesine olanak tanıyacak. Yeni teknoloji aynı zamanda üretim süreçlerini de optimize ederek daha düşük maliyetlerle üretim yapılmasınının önünü açıyor. Üretim sürecinde çevreye daha az zarar verilmesi de bir başka artısı.

    Samsung Display, Visionox ve Japan Display gibi sektörün öncü isimlerinin bu teknolojiyi benimsemeye başladığı belirtiliyor. Applied Materials, Samsung Display'e yeni üretim teknolojisini test etmek üzere bir Ar-Ge sistemi sağlayacağını duyurdu. Öte yandan Çinli TCL şirketinin de benzer bir teknoloji olan IJP OLED üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu da OLED ekran teknolojisindeki rekabetin arttığını gözler önüne seriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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