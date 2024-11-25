MAX OLED teknolojisi tanıtıldı: Ekranlar daha parlak ve daha dayanıklı olacak

MAX OLED teknolojisi, geleneksel OLED ekranlarla kıyasla son derece dikkat çekici iyileştirmelere sahip. Söz konusu sistem, mevcut OLED ekranlara göre 3 kat daha parlak, 2.5 kat daha yüksek çözünürlük sunan ve 5 kat daha uzun ömürlü ekranlar üretebilmesini sağlıyor. En dikkat çekici şey ise tüm bu gelişmelerin, %30 daha düşük enerji tüketimi ile elde ediliyor olması.
İlerlemenin temeli: Yeni nesil cam substratlar
MAX OLED'deki temel ilerleme yeni nesil cam substratların kullanılmasında yatıyor. Gen 6'dan Gen 8'e geçiş üreticilerin daha büyük ve daha uygun maliyetli OLED paneller üretmesine olanak tanıyacak. Yeni teknoloji aynı zamanda üretim süreçlerini de optimize ederek daha düşük maliyetlerle üretim yapılmasınının önünü açıyor. Üretim sürecinde çevreye daha az zarar verilmesi de bir başka artısı.
Samsung Display, Visionox ve Japan Display gibi sektörün öncü isimlerinin bu teknolojiyi benimsemeye başladığı belirtiliyor. Applied Materials, Samsung Display'e yeni üretim teknolojisini test etmek üzere bir Ar-Ge sistemi sağlayacağını duyurdu. Öte yandan Çinli TCL şirketinin de benzer bir teknoloji olan IJP OLED üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu da OLED ekran teknolojisindeki rekabetin arttığını gözler önüne seriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.