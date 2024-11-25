MAX OLED teknolojisi tanıtıldı: Ekranlar daha parlak ve daha dayanıklı olacak

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Applied Materials adlı şirket, OLED ekranlarda önemli iyileştirmeler vaat eden MAX OLED teknolojisini tanıttı. Bu yenilik, OLED üretiminin ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini yeniden tanımlayarak akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar ve hatta AR/VR cihazları da dahil olmak üzere geniş bir cihaz yelpazesinde yüksek kaliteli ekranlar sunulmasını mümkün kılacak.

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MAX OLED teknolojisi, geleneksel OLED ekranlarla kıyasla son derece dikkat çekici iyileştirmelere sahip. Söz konusu sistem, mevcut OLED ekranlara göre 3 kat daha parlak, 2.5 kat daha yüksek çözünürlük sunan ve 5 kat daha uzun ömürlü ekranlar üretebilmesini sağlıyor. En dikkat çekici şey ise tüm bu gelişmelerin, %30 daha düşük enerji tüketimi ile elde ediliyor olması.

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İlerlemenin temeli: Yeni nesil cam substratlar

MAX OLED'deki temel ilerleme yeni nesil cam substratların kullanılmasında yatıyor. Gen 6'dan Gen 8'e geçiş üreticilerin daha büyük ve daha uygun maliyetli OLED paneller üretmesine olanak tanıyacak. Yeni teknoloji aynı zamanda üretim süreçlerini de optimize ederek daha düşük maliyetlerle üretim yapılmasınının önünü açıyor. Üretim sürecinde çevreye daha az zarar verilmesi de bir başka artısı.

Samsung Display, Visionox ve Japan Display gibi sektörün öncü isimlerinin bu teknolojiyi benimsemeye başladığı belirtiliyor. Applied Materials, Samsung Display'e yeni üretim teknolojisini test etmek üzere bir Ar-Ge sistemi sağlayacağını duyurdu. Öte yandan Çinli TCL şirketinin de benzer bir teknoloji olan IJP OLED üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu da OLED ekran teknolojisindeki rekabetin arttığını gözler önüne seriyor.

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