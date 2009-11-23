AMD 12 çekirdekli işlemcilerini 2010'da duyuracak, işte detaylar!

Athlon ve Athlon X2 işlemcileriyle elde ettiği yüksek satış başarısından sonra Phenom jenerasyonuyla bu çıkışını sürdürmekte yer yer sıkıntılar yaşayan ve masaüstü işlemci pazarında pozisyon kaybetmeye başlayan AMD, Phenom II serisi ile yeniden toparlanma sinyalleri vermiş ve Athlon II serisi maliyet odaklı yeni işlemcileriyle pazar payını arttırmaya yönelik kilit modellerini pazara sunmuştu. Dengelerin çok hızlı değiştiği masaüstü işlemci pazarından farklı olarak Opteron ailesiyle sunucu sistemlerde daha güçlü bir pozisyona sahip olan AMD, 34. sürümü açıklanan TOP500 süperbilgisayar listesinin zirvesinde yer alarak, sunucu sistemlerdeki iddiasını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Haziran ayında duyurduğu Istanbul kod adlı 6 çekirdekli Opteron işlemci ailesiyle, işletmelerin güncel Opteron sistemlerinde ek yatırım maliyeti gerektirmeden sadece işlemci güncellemesiyle daha yüksek performans elde etmesini hedefleyen firma, sunucu sistemler için takip edeceği güncellenmiş yeni yol haritasını açıkladı.

Yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerine ve bulut-bilgi işlem sistemlerine talebin arttığı günümüzde AMD'nin Opteron işlemcileri için nasıl bir gelecek planladığı endüstri tarafından ciddi şekilde merak ediliyor. Zira işlem gücü açısından merkezi işlem birimleriyle kıyaslanamayacak kadar ileride olan yüksek performanslı GPU'ların sunucu sistemlerin geleceğinde ciddi rol oynayacağı açık. Hatırlanacağı üzere ATi Radeon HD 5870'in sahip olduğu potansiyel işlem gücünü IBM'in artık efsaneleşen süperbilgisayarlarından Deep Blue ile karşılaştıran ve 177x daha hızlı olduğunu açıklayan AMD'nin, yine GPU tabanlı bulut-bilgi işlem çözümleri için endüstri içerisindeki bazı firmalarla işbirliğine gittiği biliniyor. AMD ile birlikte Nvidia da GPU tabanlı sunuculara dikkat çekiyor ve Tesla serisi profesyonel grafik kartlarıyla güçlendirilmiş sunucuların CPU tabanlı çözümlere göre örneğin sismik hesaplamalarında (dalga yayılımı) 31x ve finansal işlemlerde (fiyat analizleri) ise 83x daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

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Kurulum ve bakım maliyetlerine ek olarak enerji verimliliği ve barındırma masrafları açısından da önemli avantajlara sahip olan GPU tabanlı sunucuların, uygulama desteğinin zayıf olmasından ötürü en azından önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaygınlaşması beklenmezken, Cisco gibi servis ve alt yapı sağlayıcılarının, GPU tabanlı web sunucuları için kolları sıvadığı biliniyor. AMD tarafından yayımlanan güncellenmiş Opteron yol haritasında da yukarıda özetlemeye çalıştığımız değişen eğilimler hakkında bazı önemli ipuçları veriyor. Zira yayımlanan yeni yol haritasıyla birlikte AMD, Fusion işlemci tasarımını masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan sonra sunucu sistemler için de telaffuz etmeye başladı. Sunucu pazarının değişime dikkat çeken AMD, 90'lı yıllarda ham işlem gücünün öne çıktığını, ancak yeni yüzyılla birlikte uzun dönem kullanım maliyetleri, verimlilik ve sanalaştırma özellikleri gibi yeni parametrelerin etkin rol üstlendiğini belirten firma, bu değişimler ışığında 2012 sonrası için heterojen yapıya geçeceğini açıkladı.

Uzun dönem planları arasında Fusion tasarımını temel alan yeni nesil sunucu işlemcilerinin önemli rol oynadığı AMD bu konu hakkında çok fazla bilgi paylaşmasa da önümüzdeki iki yıl için ne gibi yenilikler planladığını, hangi segmentlerde ne tür çözümler hazırladığını endüstri ile paylaştı. Giriş seviyesindeki tek işlemcili sunucu sistemler için 4 çekirdekli Budapest ve yine 4 çekirdekli olan ancak platform yeniliği getiren Suzuka işlemcilerine sahip olan AMD, çift işlemci desteğine sahip orta segment sunucular içinse 4 çekirdekli Shangai ve 6 çekirdekli Istanbul işlemcilerini sunuyor. Dört ve üzeri işlemci desteğine sahip yüksek performanslı sunucular için yine 4 çekirdekli Shangai ve 6 çekirdekli Istanbul işlemcilerini sağlayan ancak yeni geliştirilen sunucu çipsetleriyle ek özellikler de vaat eden AMD, Budapest serisi haricinde mevcut ürün gamındaki tüm sunucu işlemcilerini 45nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor. Yayımlanan yeni yol haritası ise var olan bu hiyerarşik yapı için AMD'nin radikal değişiklikler planladığını gösteriyor.

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AMD'nin yeni yol haritasındaki en önemli güncelleme olarak Magny Cours işlemci ailesi gösterilebilir. Maranello platformu kapsamında lanse edilecek yeni işlemci ailesi, mevcut işlemciler gibi yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve çok çekirdekli yapı ile özellikle yüksek performanslı sunucular için AMD'nin yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor. 8 ve 12 çekirdekli modellere sahip olması beklenen seri kapsamındaki işlemciler tahmin edebileceğiniz üzere doğal tasarımlı olmayacaklar. MCM yani çok yongalı modül formunda hazırlanacağı söylenen yeni işlemcilerde modeline göre dört veya altı çekirdekli çift işlemci zarı (Lisbon) tek bir çatı altında bir araya getirilecek. 12MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak işlemcilerin aynı zamanda dört kanal RDDR3 desteği sunacağı ve 4x HT3 (6.4GT/sn) kanalı üzerinden yüksek bant genişliği ile Cool Speed ve C1E güç durumu gibi verimliliğe dönük güncellemelere sahip olacağı AMD tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Yüksek performanslı sunucular için geliştirilen Magny Cours işlemcileriyle birlikte AMD, Lisbon ailesini de yine 2010 içerisinde lanse etmeyi planlıyor. Doğal yapıda 4 ve 6 çekirdekli iki farklı varyasyonu olacak Lisbon ailesi, çiftinin kullanıldığı Magny Cours serisi için sözü edilen özelliklerin tamamına sahip olacak. Ancak çift işlemci zarına sahip olan Magny Cours modellerinden farklı olarak dört yerine çift kanal RDDR3 bellek desteği ve yine dört yerine çift HT-3 kanal kullanımına destek verecekler. Tercihe bağlı olarak tek işlemcili giriş seviyesi veya çift işlemcili orta segment sunucularda kullanılması beklenen Lisbon işlemcileri, San Marino (standart ve enerji verimli modeller) ve Adeliade (ultra düşük güç tüketimli) platformlarının bir parçası olması ve yine Magny Cours işlemcilerinde olduğu gibi SR56x0 veya SP5100 çipsetleriyle kullanılması bekleniyor. Bu arada önemli bir not olarak yeni işlemcileriyle birlikte AMD, Opteron tabanlı sunucularda DDR3 bellek kullanımını yaygınlaştırmayı da hedefliyor.

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Önümüzdeki yıl için 4 - 6 çekirdkeli Lisbon ve 8 - 12 çekirdekli Magny Cours işlemcilerini planlayan AMD, asıl sürprizlerini ise 2011 için saklıyor. Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011 de duyurmayı planlayan firma, masaüstü ve dizüstü platformlarıyla birlikte sunucu işlemcilerinde de güncellemeye gidecek. Henüz teknik detayları açıklanmış olmasa da 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Interlagos ve Valencia kod adlı yeni nesil Opteron işlemcileri, Bulldozer mimarisini temel alacaklar. Modüler yapıdaki yeni mimari ile izlek çatışmasını ciddi şekilde düşürmeyi hedefleyen AMD, tek bir ünitedeki iki işlemci çekirdeği ile iki eş zamanlı izleğin işlenebileceğini, paralel izlek yeteneğiyle iki izleğin iki ayrı ve paylaşımsız çekirdek üzerinde darboğaz sıkıntısı yaşanmadan çalıştırılabileceğini belirtti. AMD ayrıca yeni mimari ile esnek yapıdaki kayar nokta ünitesinin iki çekirdek arasında her döngü için atamalı veya paylaşımlı olarak kullanılabileceğini de dikkat çekiyor.

Bulldozer mimarisiyle birlikte bağımsız tam sayı ve kayar nokta programlayıcılarının verimli uygulama yaklaşımıyla ölçeklenebilirliği arttıracağını belirten AMD, yeni yol haritaısna ait detaylarla birlikte sonunda güncel ürün gamındaki Opteron işlemcileri Intel çözümleriyle karşılatırmaktan da geri kalmıyor. Firmanın iddiasına göre geliştişrilmiş entegre bellek mimarisi ile sanallaştırma, veri tabanı ve yüksek performanslı bilgi-işlem uygulamalarında daha yüksek bant genişliği sağlayabiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse 2010 için 8 - 12 çekidekli Magny Cours ve 4 - 6 çekirdekli Lisbon işlemcilerini planlayan AMD, 2011 de ise yeni nesil Bulldozer mimarinin güçlendireceği Interlagos ve Valencia işlemcilerini duyurmayı 2012 ve sonrası içinse Fusion tasarımını baz alacak yeni bir platform yapısına geçmeyi hedefliyor.