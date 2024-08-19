AMD, 4,9 milyar dolara kritik bir satın alım gerçekleştirdi

AMD'den stratejik satın alım
ZT Systems, dünya çapındaki büyük ölçekli bulut bilişim şirketlerine AI ve genel amaçlı hesaplama altyapısı sağlama konusunda geniş bir deneyime sahip. AMD, bu satın alımla ZT Systems'in sistem tasarımı ve raf ölçekli çözümler konusundaki uzmanlığını kendi silikon ve yazılım yetenekleriyle birleştirerek, bulut ve kurumsal müşterilere optimize edilmiş AI altyapısı sunmayı amaçlıyor.
AMD, ZT Systems satın alımının yüzde 75'ini nakit, geri kalanını ise hisse senedi olarak ödemeyi planlıyor. Şirketin ikinci çeyrek itibariyle 5,34 milyar dolar nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunuyor. Yapay zeka için bilgi işlem gereksinimleri, teknoloji şirketlerinin gerekli miktarda veri işleme beygir gücüne ulaşmak için binlerce çipi kümeler halinde bir araya getirmesini gerektiriyor. Çok sayıda çipin bir araya getirilmesi, tüm sunucu sistemlerinin yapısının giderek daha önemli hale gelmesi anlamına geliyor ve AMD'nin ZT Systems'ı satın almasının nedeni de bu.
AMD patronu Lisa Su, ZT Systems sayesinde AMD’nin en yeni grafik çözümleri Microsoft gibi bulut bilişim devlerinin ihtiyaç duyduğu ölçekte çok daha hızlı bir şekilde test edilip kullanıma alınabilecek. Su, aynı zamanda AMD'nin Super Micro Computer gibi şirketlerle rekabet etmek gibi bir planı olmadığı için anlaşma tamamlandığında sunucu üretim işini bırakıp satmayı planladığını söyledi.
ZT Systems'ın yaklaşık 2.500 çalışanı bulunuyor ve AMD bu çalışanların yaklaşık 1.000'ini elinde tutmayı planlıyor. Su, ZT Systems'in şu anda yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Yöneticiler anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasını ve üretim işinin satılması için 12 ila 18 ay daha geçmesini bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.