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    Anlık Bildirim

    AMD, 4,9 milyar dolara kritik bir satın alım gerçekleştirdi

    AMD, Nvidia ile olan rekabetinde elini güçlendirmek için sunucu üreticisi ZT Systems'ı satın aldığını açıkladı. AMD, yaptığı açıklamada satın alımın 4,9 milyar dolar tutarında olduğunu belirtti.
    AMD, 4,9 milyar dolara kritik bir satın alım gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    AMD yapay zeka (AI) altyapısı konusunda önde gelen firmalardan olan ZT Systems'i 4,9 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın aldığını duyurdu. Bu stratejik satın alma, AMD'nin veri merkezlerinde AI çözümleri sunma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

    AMD'den stratejik satın alım

    ZT Systems, dünya çapındaki büyük ölçekli bulut bilişim şirketlerine AI ve genel amaçlı hesaplama altyapısı sağlama konusunda geniş bir deneyime sahip. AMD, bu satın alımla ZT Systems'in sistem tasarımı ve raf ölçekli çözümler konusundaki uzmanlığını kendi silikon ve yazılım yetenekleriyle birleştirerek, bulut ve kurumsal müşterilere optimize edilmiş AI altyapısı sunmayı amaçlıyor.

    AMD, ZT Systems satın alımının yüzde 75'ini nakit, geri kalanını ise hisse senedi olarak ödemeyi planlıyor. Şirketin ikinci çeyrek itibariyle 5,34 milyar dolar nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunuyor. Yapay zeka için bilgi işlem gereksinimleri, teknoloji şirketlerinin gerekli miktarda veri işleme beygir gücüne ulaşmak için binlerce çipi kümeler halinde bir araya getirmesini gerektiriyor. Çok sayıda çipin bir araya getirilmesi, tüm sunucu sistemlerinin yapısının giderek daha önemli hale gelmesi anlamına geliyor ve AMD'nin ZT Systems'ı satın almasının nedeni de bu.

    AMD patronu Lisa Su, ZT Systems sayesinde AMD’nin en yeni grafik çözümleri Microsoft gibi bulut bilişim devlerinin ihtiyaç duyduğu ölçekte çok daha hızlı bir şekilde test edilip kullanıma alınabilecek. Su, aynı zamanda AMD'nin Super Micro Computer gibi şirketlerle rekabet etmek gibi bir planı olmadığı için anlaşma tamamlandığında sunucu üretim işini bırakıp satmayı planladığını söyledi.

    ZT Systems'ın yaklaşık 2.500 çalışanı bulunuyor ve AMD bu çalışanların yaklaşık 1.000'ini elinde tutmayı planlıyor. Su, ZT Systems'in şu anda yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Yöneticiler anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasını ve üretim işinin satılması için 12 ila 18 ay daha geçmesini bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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