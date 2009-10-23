AMD 12 Watt TDP'ye sahip çift çekirdekli işlemci hazırlıyor

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Yüksek performans segmenti için 3.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Phenom II X4 975 Black Edition modelinin hazırlıklarıyla meşgul olan AMD öte taraftan dizüstü bilgisayarları hedef alan yeni işlemci çalışmalarına da devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre AMD, önümüzdeki yıl içerisinde yeni revizyon K10.5 mimarisini temel alan çift çekirdekli yeni mobil işlemcilerini pazara sunacak.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan masaüstü işlemcilerdeki K10.5 mimarisinde yeni revizyon güncellemesi ile birlikte ısıl güç tasarımının daha da geliştirileceği ve bu sayede daha düşük TDP seviyesine sahip işlemcilerin hazırlanacağı belirtiliyor. Firmanın yeni mobil işlemcilerinde de güncellenmiş revizyona yer verileceği ve ısıl güç tasarımı 12 Watt olan çift çekirdekli yeni işlemcilerin hazırlanabileceği bildiriliyor.

AMD'nin yeni işlemcilerinden Athlon II Neo K325, 2MB bellek kapasitesiyle gelecek. 64-bit FPU ünitesine sahip olacak işlemcide 800MHz DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne yer verilecek. Isıl güç tasarımının 12 Watt olacağı belirtilen çift çekirdekli yeni işlemcide Hypertransport hızının 2.0GT/sn olacağı da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarları hedef alan bir diğer yeni model ise çift çekirdekli AMD Turion II Neo K625 olacak. Yine 2MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin farklı olarak 128-bit FPU ünitesi ile geleceği belirtilmekte. 800MHz DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne ve 2.0GT/sn Hypertransport hızına sahip olacak işlemcinin ısıl güç tasarımının ise 15 Watt olması bekleniyor.

AMD dizüstü bilgisayarlar için tek çekirdekli yeni bir işlemci daha planlıyor. Firmanın Nile platformu altında lanse edeceği Athlon Neo serisi yeni işlemcinin 12 Watt TDP seviyesine sahip olacağı ve 1MB seviye 2 bellek ile geleceği söyleniyor. 64-bit FPU ünitesi, 800MHz DDR3 bellek desteği ve 2GT/sn Hypertransport hızı gibi detaylarla donatılan işlemcinin ikinci çeyrekte 2010'da hazır olması bekleniyor.