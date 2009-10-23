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AMD 12 Watt TDP'ye sahip çift çekirdekli işlemci hazırlıyor

9 yıl
12,4b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 12 Watt TDP'ye sahip çift çekirdekli işlemci hazırlıyor
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Yüksek performans segmenti için 3.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Phenom II X4 975 Black Edition modelinin hazırlıklarıyla meşgul olan AMD öte taraftan dizüstü bilgisayarları hedef alan yeni işlemci çalışmalarına da devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre AMD, önümüzdeki yıl içerisinde yeni revizyon K10.5 mimarisini temel alan çift çekirdekli yeni mobil işlemcilerini pazara sunacak.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan masaüstü işlemcilerdeki K10.5 mimarisinde yeni revizyon güncellemesi ile birlikte ısıl güç tasarımının daha da geliştirileceği ve bu sayede daha düşük TDP seviyesine sahip işlemcilerin hazırlanacağı belirtiliyor. Firmanın yeni mobil işlemcilerinde de güncellenmiş revizyona yer verileceği ve ısıl güç tasarımı 12 Watt olan çift çekirdekli yeni işlemcilerin hazırlanabileceği bildiriliyor.

AMD'nin yeni işlemcilerinden Athlon II Neo K325, 2MB bellek kapasitesiyle gelecek. 64-bit FPU ünitesine sahip olacak işlemcide 800MHz DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne yer verilecek. Isıl güç tasarımının 12 Watt olacağı belirtilen çift çekirdekli yeni işlemcide Hypertransport hızının 2.0GT/sn olacağı da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarları hedef alan bir diğer yeni model ise çift çekirdekli AMD Turion II Neo K625 olacak. Yine 2MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin farklı olarak 128-bit FPU ünitesi ile geleceği belirtilmekte. 800MHz DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne ve 2.0GT/sn Hypertransport hızına sahip olacak işlemcinin ısıl güç tasarımının ise 15 Watt olması bekleniyor.

AMD dizüstü bilgisayarlar için tek çekirdekli yeni bir işlemci daha planlıyor. Firmanın Nile platformu altında lanse edeceği Athlon Neo serisi yeni işlemcinin 12 Watt TDP seviyesine sahip olacağı ve 1MB seviye 2 bellek ile geleceği söyleniyor. 64-bit FPU ünitesi, 800MHz DDR3 bellek desteği ve 2GT/sn Hypertransport hızı gibi detaylarla donatılan işlemcinin ikinci çeyrekte 2010'da hazır olması bekleniyor.


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gerbay 9 yıl
gömülü (embedded) sistemler için süper işlemci olur gibi geliyor bana
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Çardakçı 9 yıl

Daha önce çıkarabilseydi bu işlemcileri iyi olurdu ama hiç yoktan iyidir. özellikle elindeki imkanlara göre iyi işler yapıyor AMD. Atom çok fazla kullanma fırsatım olmasa da , az biraz başkalarının bilgisayaranda test etme fırsatım oldu. Bana bir netbook için bile zayıf bir işlemci gibi geliyor. ayrıca şöyle bir de test var. toms hardware dan. 1.0 ghz e downclock edilmiş athlon 64 2000+ ve 780g li bir sistem ile ITX anakart ve 1.6 ghz de Atom 230 ve 945GC Intel çipsetli bir sistem karşılaştırılmış masaüstü platformu olarak. 1.0 ghz downclock edilmiş athlon64 8W olarak ölçülmüş ve yine amd sistemin toplam performans ve güç tüketimi atom 230 ve 945GC li sistemden daha iyi. tabii nvidia ion platformu daha az enerji tüketip daha iyi performans verecektir ama salt işlemci karşılaştırmalarında da atom 230 un yetersiz olduğu görülmekte.

tomshardware.com/...
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dante38 9 yıl
atomla bunun performası aynımı?:D
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sadtneverdie 9 yıl

dante38

atomla bunun performası aynımı?:D


Allah bilir
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yc#1 9 yıl
780G ile kombine edilebilirse nettoplar için güzel bir ürün olur.
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QsquR 9 yıl
kalem pille çalışanı'nıda yaparmı acaba: D
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sadtneverdie 9 yıl
atom 330 8 W
atom 200 4 W
2 ghz z550 2.5 W
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yekoo 9 yıl
800mhz ddr3? efektif 1600mü demek istendi yoksa sadece 800mü garip geldi bana...
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WinteR 9 yıl
Bu işlemcileri masaüstü sistemler içinde kullansalar gayet güzel olur, 2 mb cache yarıya indirilse ve hızı biraz daha (belirtilmemiş) düşse Atom'u dağıtabilir ( fusion :) ). Download için eski bir notebook kullanıyorum, aslında çoğu işimi rahatlıkla görüyor.
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XivA 9 yıl
bu tdp lere yakın masaüstü işlemcilerde görmek istiyoruz amd den. ofis pcleri için.
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iscanthere 9 yıl
süper haber
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fz18 9 yıl
AMD AMD AMD tüm imkanları ile intele karşı koymaya çalışıyor helal olsun.
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wacd 9 yıl
Çok güzel bir haber , notebooklarda daha uzun pil ömrü
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Confusion 9 yıl
güzel bir haber çünki AMD dizüstü piyasasında çok ezilmişti:::::::: bu işlemciler itibarını geri kazanmasına yardımcı olabilir
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