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AMD 2.9GHz'de çalışan Athlon II X4 635 modelini hazırlıyor

9 yıl
5,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 2.9GHz'de çalışan Athlon II X4 635 modelini hazırlıyor
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Athlon II X4 620 modeliyle endüstride ilk defa 99$ seviyesinde dört çekirdekli işlemci sunmaya başlayan AMD, maliyet odaklı çözümlerden oluşan Athlon II X4 serisini yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, 2.9GHz'de çalışan Athlon II X4 635 modelini yıl sona ermeden kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen Athlon II X4 635 modelinin L3 bellek birimi olmadan tasarlanan Propus tasarımını temel alacağı dolayısıyla "L3 aşırtma" yapılamayacağı bildiriliyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen Soket AM3 formundaki yeni modele ek olarak AMD'nin 3GHz'de çalışan Athlon II X4 640 modelini de planladığı ancak bu modelin önümüzdeki yıl için planlanna revizyon güncellemesinden sonra geleceği dolayısıyla 2. çeyrek 2010'dan önce lanse edilmesinin pek mümkün olmadığı üzerinde duruluyor.

Yıl sona ermeden satışa sunulması beklenen Athlon II X4 635 modelinin satış fiyatı hakkında da henüz net bir bilgi olmamakla birlikte 150$ altında bir fiyatlandırma ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.


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KANUNI61 9 yıl
amd den güzel haberler geliyor bir de şü üretim sorununu cözseler verirmlilik konusunda daha iyi işler cıkaracaklar
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aykutx 9 yıl
Yapsınlar bakalım.2010 da ortalık karışacak gibi duruyor.
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