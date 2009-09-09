Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 3.1GHz'de çalışan Athlon II X2 255 modelini hazırlıyor

9 yıl
6,4b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD 3.1GHz'de çalışan Athlon II X2 255 modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Athlon II X4 serisi dört çekirdekli yeni işlemcilerini önümüzdeki hafta içerisinde duyurmaya hazırlanan AMD, çift çekirdekli işlemcilerine de hız veriyor. Gelen bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Athlon II X2 serisine yüksek saat hızına sahip yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. AMD tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Athlon II X2 255 modelinin 3.1GHz'de (15.5 x 200 MHz) çalışacağı belirtlilirken her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 2MB seviye 2 bellek kapasitesine ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına (TDP) sahip olacağı açıklandı.

Soket AM3 formunda olacak ve DDR3 bellek desteği sunacak olan Athlon II X2 255 aynı zamanda Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.

AMD tarafından önümüzdeki haftalarda anons edilmesi beklenen yeni işlemci için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak Phenom II X2 550'den ucuz olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zimmerit 9 yıl
Zaten şuan onla uğraşıyor AMD birşey yapmıyor zannediyorsunuz ancak adamlar şuan fusion işlemcilerle ve yeni socket tasarımıyla meşguller.Ayrıca 4 kanallı DDR3 bellek desteği ilk olarak server işlemcilerinde kullanılacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 9 yıl
Niye bilmiyorum ama bu Athlon II X2 serisi işlemcileri pek bir beğendim. Athlon II X4 hayal kırıklığından sonra bu seri bana daha da cazip geldi. Hatta 2MB seviye 2 önbellek olayı da ayrı güzel. Fiyat da yerinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DISTURBED 9 yıl
zamanla her şey olur ama tabi elini biraz çabuk tutması lazım ve artık bütün enerjisini yeni mimari yeni soket yapısına harcaması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mo0rfin 9 yıl
@yelkowan
Haklısın..! Bende aynı düşünceler içindeyim intel artık kendini dahda güçlendiriyor.. AMD'nin işi zor gibi gözüküyor ki bi patlama yapsa i7lere rakip işlemciler çıkarsa ne güzel olur ahh bea AMD ahh..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 9 yıl
AMD ömrümüzü yedin valla biz senden 4 kanal DDR3 bellek desteği, yeni soket yapısı, yeni mimari, LGA1366 core i7ye core i9'a gerçek rakip olacak fiyat performans İşlemcileri isterken senin uğraştığın şeye bak...
Çok şey mi istedim ne :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 9 yıl
''Phenom II X2 550'den ucuz olması bekleniyor.''
Bunu yazmanız şaka gibi olmuş :) Zira Athlon'un Phenom'dan pahalı olmasının bir imkanı var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim