AMD 3.1GHz'de çalışan Athlon II X2 255 modelini hazırlıyor

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Athlon II X4 serisi dört çekirdekli yeni işlemcilerini önümüzdeki hafta içerisinde duyurmaya hazırlanan AMD, çift çekirdekli işlemcilerine de hız veriyor. Gelen bilgilere göre firma, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Athlon II X2 serisine yüksek saat hızına sahip yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. AMD tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Athlon II X2 255 modelinin 3.1GHz'de (15.5 x 200 MHz) çalışacağı belirtlilirken her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 2MB seviye 2 bellek kapasitesine ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına (TDP) sahip olacağı açıklandı.

Soket AM3 formunda olacak ve DDR3 bellek desteği sunacak olan Athlon II X2 255 aynı zamanda Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.

AMD tarafından önümüzdeki haftalarda anons edilmesi beklenen yeni işlemci için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak Phenom II X2 550'den ucuz olması bekleniyor.