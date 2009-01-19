AMD: 760G yonga seti Intel G41'den daha performanslı

Tam Boyutta Gör

AMD'nin giriş seviyesindeki anakartlar için hazırladığı maliyet odaklı yeni yonga seti 760G lanse edildi. İlk detaylarını bir süre önce paylaştığımız yonga seti ile AMD, ilgili segmentte başarılı olacağından emin. Zira firma yayımladığı yeni dökümanlarında 760G'nin kendi segmentinde rakibi olarak değerlendirilen G41'den hem performans hem de maliyet açısından daha başarılı bir çözüm olacağını iddia ediyor.

Yeni yonga setiyle ilgili performans değerlendirmelerine geçmeden önce teknik detaylara göz atmakta fayda var. 760G genel özellikleri itibariyle 780G'nin kırpılmış yeni bir varyasyonu olarak değerlendiriliyor. Sahip olduğu Radeon HD 3000 kod adlı entegre grafik işlem birimiyle yerini alacağı 740G modelinden farklı olarak DirectX 10 desteği sunabilen 760G'nin IGP'si üst model olan 780G'nin aksine HD Video hızlandırma yapamıyor.

AMD'nin Soket AM2, AM2+ ve yakında kullanıma sunulması beklenen DDR3 destekli Soket AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olarak kullanılabileceği belirtilen 760G'ye güney köprüsü olarak SB710 yongası eşlik ediyor. Yeni güney köprüsü geçtiğimiz Temmuz ayında 790GX ile birlikte tanıtılan güncel model SB750'den farklı olarak RAID 5 kurulumuna ve Advanced Clock Calibration teknolojisine destek vermiyor.

Yayımlanan resmi dökümanlarda 760G yonga seti, Intel'in G41 modeliyle kıyaslanıyor. Zaten dökümanlarda 760G'nin Nvidia cephesinde GeForce 8100, Intel tarafında ise G41'e rakip olarak hazırlandığına da değiniliyor. AMD'nin açıklamalarına göre hemen hemen aynı fiyat seviyesinde Athlon X2 7750 ve 760G ile kurulacak sistem, Intel'in Pentium E5200 ve G41 çözümüne göre daha yüksek oyun performans sunabiliyor.

World of Warcraft ile yapılan karşılaştırmada (1280x1024 - High), Athlon X2 7750 ve 760G'nin 31 FPS, E5200 ve G41 ikilisininse 19 FPS alabildiği, 3DMark 2006'da da kendi çözümünün 1160 puan, Intel platformununsa 1060 puan alabildiği belirtiliyor. AMD ayrıca maliyetlere de değiniyor ve E5200 ile G41 ikilisinin 84$* + 77$'a, X2 7750 ve 760G'nin ise 79$+79$'a alınabildiğine işaret ediyor.

Sonuç olarak AMD, 760G yonga setinin aynı segmentteki Intel G41'den performans, özellik ve maliyet açısından daha başarılı bir çözüm olduğunu iddia ediyor.

* Intel dün gerçekleştirdiği fiyat indirimiyle birlikte E5200'ün fiyatını 84$'dan 64$'a çekti.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör