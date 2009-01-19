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AMD: 760G yonga seti Intel G41'den daha performanslı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
35,7b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: 760G yonga seti Intel G41'den daha performanslı
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AMD'nin giriş seviyesindeki anakartlar için hazırladığı maliyet odaklı yeni yonga seti 760G lanse edildi. İlk detaylarını bir süre önce paylaştığımız yonga seti ile AMD, ilgili segmentte başarılı olacağından emin. Zira firma yayımladığı yeni dökümanlarında 760G'nin kendi segmentinde rakibi olarak değerlendirilen G41'den hem performans hem de maliyet açısından daha başarılı bir çözüm olacağını iddia ediyor.

Yeni yonga setiyle ilgili performans değerlendirmelerine geçmeden önce teknik detaylara göz atmakta fayda var. 760G genel özellikleri itibariyle 780G'nin kırpılmış yeni bir varyasyonu olarak değerlendiriliyor. Sahip olduğu Radeon HD 3000 kod adlı entegre grafik işlem birimiyle yerini alacağı 740G modelinden farklı olarak DirectX 10 desteği sunabilen 760G'nin IGP'si üst model olan 780G'nin aksine HD Video hızlandırma yapamıyor.

AMD'nin Soket AM2, AM2+ ve yakında kullanıma sunulması beklenen DDR3 destekli Soket AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olarak kullanılabileceği belirtilen 760G'ye güney köprüsü olarak SB710 yongası eşlik ediyor. Yeni güney köprüsü geçtiğimiz Temmuz ayında 790GX ile birlikte tanıtılan güncel model SB750'den farklı olarak RAID 5 kurulumuna ve Advanced Clock Calibration teknolojisine destek vermiyor.

Yayımlanan resmi dökümanlarda 760G yonga seti, Intel'in G41 modeliyle kıyaslanıyor. Zaten dökümanlarda 760G'nin Nvidia cephesinde GeForce 8100, Intel tarafında ise G41'e rakip olarak hazırlandığına da değiniliyor. AMD'nin açıklamalarına göre hemen hemen aynı fiyat seviyesinde Athlon X2 7750 ve 760G ile kurulacak sistem, Intel'in Pentium E5200 ve G41 çözümüne göre daha yüksek oyun performans sunabiliyor.

World of Warcraft ile yapılan karşılaştırmada (1280x1024 - High), Athlon X2 7750 ve 760G'nin 31 FPS, E5200 ve G41 ikilisininse 19 FPS alabildiği, 3DMark 2006'da da kendi çözümünün 1160 puan, Intel platformununsa 1060 puan alabildiği belirtiliyor. AMD ayrıca maliyetlere de değiniyor ve E5200 ile G41 ikilisinin 84$* + 77$'a, X2 7750 ve 760G'nin ise 79$+79$'a alınabildiğine işaret ediyor.

Sonuç olarak AMD, 760G yonga setinin aynı segmentteki Intel G41'den performans, özellik ve maliyet açısından daha başarılı bir çözüm olduğunu iddia ediyor.

* Intel dün gerçekleştirdiği fiyat indirimiyle birlikte E5200'ün fiyatını 84$'dan 64$'a çekti.

AMD: 760G yonga seti Intel G41'den daha performanslı
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AMD: 760G yonga seti Intel G41'den daha performanslı
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AMD: 760G yonga seti Intel G41'den daha performanslı
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Serciey 10 yıl
Intel'in IGP çözümlerini herkes geçiyor. Nvidia'nın IGP'leri ile karşılaştırsın AMD.
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XivA 10 yıl
amd bir de notebookları kurtarsa intel boardların elinden.
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the spooks 10 yıl
İntelden daha ekonomik olursa+performans AMD tabanlı bir pc de diğerlerine ek olarak toplarım...
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MrPerFormance 10 yıl
AMD platform bazında maliyet odaklı ürünlerde gerçeten iyi iş çıkarıyor.
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sampiyon bilo 10 yıl
AMD ati'yi satın aldı.En azından entegre grafik çözümlerinde AMD'nin sırtı asla yere değmez.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
evet haber güzel olmus.Düsük bütcüli ev kullanıcıları icin son derece ideal.300-350 ytl lik kasalarda intel yerine amd kullanmak bence daha mantıklı.Bu haberde benim mantıgıma uyuyor.Yanlız bu söylenenler iddia kesin degil ayrıca intelin E5200 ü 64 dolara cekmesi güzel olmus.Yinede benim 300-350 ytl arası kasadaki tercihim amd olur.Haber icin tesekkürler.
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arsoy 10 yıl
Intel'in ekran çipsetleriyle şimdiye kadar kim oyun oynayabilmiş. frame rate'i kurtarsa bile ya sürücüde sorun çıkıyor yada oyuna güncelleme geldiğinde çuvallıyor.
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