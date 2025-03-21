Nvidia, ABD’de çip üretimi için yüz milyarlarca dolar harcayacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia, önümüzdeki dört yıl içinde ABD merkezli yarı iletken üretimine yüz milyarlarca dolar harcayacağını açıkladı. Şirketin CEO’su Jensen Huang, GTC 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, üretim süreçlerini ABD’ye kaydırma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bu hamle, hem Trump yönetimi altında yeniden gündeme gelen olası tarifelerden kaçınma hem de Tayvan’daki jeopolitik belirsizliklerden etkilenmemek adına kritik bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Nvidia çipleri ABD’de üretilmeye başlandı

Huang, Nvidia’nın TSMC’nin Arizona’daki Fab 21 tesisinde üretime başladığını doğruladı. Reuters’a yaptığı açıklamada, “Şu anda Arizona'da silikon üretimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu, şirketin yalnızca test veya prototip üretimi yapmadığını, gerçek anlamda çip üretimine başladığını gösteriyor. Ancak, burada üretilen çiplerin miktarı ve hangi modellerin üretildiği konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı. Nvidia, Blackwell sistemlerinin de ABD’de üretildiğini belirtti.

500 milyar dolarlık dev harcama

Nvidia'nın ABD'de ürettiği çiplerin hacmi belirsizliğini korurken Jensen Huang, “Genel olarak, önümüzdeki dört yıl boyunca muhtemelen toplamda yarım trilyon dolar değerinde elektronik ürün tedarik edeceğiz. Ve bence bunun birkaç yüz milyarını burada, ABD'de ürettiğimizi göreceğiz” dedi.

Nvidia, GPU’larının yanı sıra CPU, DPU, NVLink anahtarları, ağ çipleri ve otomotiv sektörüne yönelik sistem çipleri (SoC) de tasarlıyor. Çoğu üretim TSMC’de gerçekleşse de, Nvidia farklı tedarikçilerden de bileşenler temin ediyor. Bu noktada, ABD’de yeni yarı iletken üretim tesislerinin devreye girmesiyle Nvidia’nın yerel tedarik zincirinin genişlediğini göreceğiz.

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Bellek (Micron, SK hynix) ve diğer bileşenleri (Analog Devices, GlobalFoundries, Texas Instruments) üreten şirketlerin hepsi ABD'de yeni üretim kapasitesi inşa ediyor. Micron'un fabrikası 2027'de faaliyete geçecek, SK hynix'in 2028'de bunu takip etmesi ve TI'nin SM1 fabrikasının 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında, Nvidia’nın ilerleyen yıllarda ABD merkezli tedarikçilere daha fazla yönelmesi bekleniyor. Şirketin x86 tabanlı sunucularında kullanılacak AMD ve Intel işlemciler de, Arizona’daki TSMC veya Intel tesislerinde üretilebilir.

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Nvidia, ABD’de çip üretimi için yüz milyarlarca dolar harcayacak