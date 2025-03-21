Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, ABD’de çip üretimi için yüz milyarlarca dolar harcayacak

    Teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, GTC 2025'te şirketin önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de üretilen çiplere yüz milyarlarca dolar harcamayı planladığını doğruladı.
    Nvidia, ABD’de çip üretimi için yüz milyarlarca dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia, önümüzdeki dört yıl içinde ABD merkezli yarı iletken üretimine yüz milyarlarca dolar harcayacağını açıkladı. Şirketin CEO’su Jensen Huang, GTC 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, üretim süreçlerini ABD’ye kaydırma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bu hamle, hem Trump yönetimi altında yeniden gündeme gelen olası tarifelerden kaçınma hem de Tayvan’daki jeopolitik belirsizliklerden etkilenmemek adına kritik bir strateji olarak değerlendiriliyor.

    Nvidia çipleri ABD’de üretilmeye başlandı

    Huang, Nvidia’nın TSMC’nin Arizona’daki Fab 21 tesisinde üretime başladığını doğruladı. Reuters’a yaptığı açıklamada, “Şu anda Arizona'da silikon üretimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu, şirketin yalnızca test veya prototip üretimi yapmadığını, gerçek anlamda çip üretimine başladığını gösteriyor. Ancak, burada üretilen çiplerin miktarı ve hangi modellerin üretildiği konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı. Nvidia, Blackwell sistemlerinin de ABD’de üretildiğini belirtti.

    500 milyar dolarlık dev harcama

    Nvidia'nın ABD'de ürettiği çiplerin hacmi belirsizliğini korurken Jensen Huang, “Genel olarak, önümüzdeki dört yıl boyunca muhtemelen toplamda yarım trilyon dolar değerinde elektronik ürün tedarik edeceğiz. Ve bence bunun birkaç yüz milyarını burada, ABD'de ürettiğimizi göreceğiz” dedi.

    Nvidia, GPU’larının yanı sıra CPU, DPU, NVLink anahtarları, ağ çipleri ve otomotiv sektörüne yönelik sistem çipleri (SoC) de tasarlıyor. Çoğu üretim TSMC’de gerçekleşse de, Nvidia farklı tedarikçilerden de bileşenler temin ediyor. Bu noktada, ABD’de yeni yarı iletken üretim tesislerinin devreye girmesiyle Nvidia’nın yerel tedarik zincirinin genişlediğini göreceğiz.

    Bellek (Micron, SK hynix) ve diğer bileşenleri (Analog Devices, GlobalFoundries, Texas Instruments) üreten şirketlerin hepsi ABD'de yeni üretim kapasitesi inşa ediyor. Micron'un fabrikası 2027'de faaliyete geçecek, SK hynix'in 2028'de bunu takip etmesi ve TI'nin SM1 fabrikasının 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında, Nvidia’nın ilerleyen yıllarda ABD merkezli tedarikçilere daha fazla yönelmesi bekleniyor. Şirketin x86 tabanlı sunucularında kullanılacak AMD ve Intel işlemciler de, Arizona’daki TSMC veya Intel tesislerinde üretilebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taşınabilir internet glory hole işlemci güncelleme rakı gribe iyi gelir mi megane 2 kalorifer ısıtmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T
    Xiaomi 14T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum