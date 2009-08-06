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AMD 795GX yonga setini de kullanıma sunabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 795GX yonga setini de kullanıma sunabilir
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Entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga setini 4 Ağustos'ta yaptığı resmi açıklamayla endüstrinin beğenisine sunan AMD, önümüzdeki haftalarda yeni bir çipset modelini daha pazara sunabilir. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ayrıca DirectX 10.1 desteği sunan, Radeon HD 4200 IGP'si bilindiği üzere 500MHz'de çalışıyor ve 40x paralel işlem biriminden güç alıyor. İlk defa 785G yonga setiyle kullanılmaya başlanan endüstrinin DirectX 10.1 destekli ilk entegre grafik çözümünün bir yeni modelde daha yer alacağı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre 780G yonga setinin yerine konumlandırılan 785G sonrasında AMD, üst segmentler için 795GX yonga setini de pazara sunacak gibi görünüyor.

Firma cephesinden henüz resmi herhnagi bir açıklama yapılmış olmasa bile 795GX için çalışmaların başladığı bildiriliyor. Peki daha çok yeni olan 785G yonga setiyle önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi beklenen 795GX yonga setleri arasında ne gibi farklılıklar olacak ? Elimize ulaşan bilgilere göre yeni yonga setinde, 785G'dekinden farklı olarak entegre grafik birimi 500MHz'de değil, 700MHz civarı daha yüksek bir frekans seviyesinde çalışacak. Öte yandan aynı 780G-790GX konumlandırmasında olduğu gibi 795GX ile çoklu ekran kartı kurulumuna yönelik olarak 8x + 8x Crossfire X desteği de sunulabilir. Ayrıca güney köprüsü olarak SB710 yerine SB750 köprüsünün kullanımı muhtemele görünen 795GX yonga setinin ne zaman lanse edileceği ise henüz bilinmiyor.


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artenis 10 yıl
CF ye 16x16 en ezından 16x8 destek verseydi iyi bir secenek olurdu gercekten
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showstopper41 10 yıl
AMD 7xx serisinin kapanış ürünlerini sunuyor. On board vgayı "ekran kartımı satıp yeni bir ekran kartı alıncaya kadar idera etsin" mantığı dışında kullanacağımı hiç zannetmiyorum. Giriş seviyesi bir kullacı olduğum halde. 790GX çipsetinde yaşanılan sorunların düzeltilmesi, yeni nesil phenom II ve athlon II lerde daha yüksek hızaşırtma potansiyeli gibi avantajlarla gelirse işler değişir.

dx11, Win7, AMD 8xx çipsetli anakartlar ve DDR3 e geçmek için bekleme/para biriktirme konumundayız.
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KANUNI61 10 yıl
güngecmiyorki amd-ati den bir haber cıkmasın hergün yeni birşey cıkarıyorlar
yongalar iyidi birde sağlam bir işlemci cıkarsa süper olacak
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yekoo 10 yıl
evet sanırım yemeği ısıtp ısıtıp sürme sırası amd de zaten son zamandaki bütün ekran kartları böyleydi neymiş demekki her firma stratejisinde eldeki malı eritmek varmış demi fan boycuklar hadi bakiim.. hiçbiri diğerinden iyi değil yani hepsi aynı ;)
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sahafiec 10 yıl
haber için teşekkürler.
bunca yonga setine ne gerek var anlamıyorum doğrusu...

her hız aşırtılmış görüntü yongası yeni yonga seti adını alacaksa yandık - kargaşa tamam...
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