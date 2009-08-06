AMD 795GX yonga setini de kullanıma sunabilir

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Entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga setini 4 Ağustos'ta yaptığı resmi açıklamayla endüstrinin beğenisine sunan AMD, önümüzdeki haftalarda yeni bir çipset modelini daha pazara sunabilir. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ayrıca DirectX 10.1 desteği sunan, Radeon HD 4200 IGP'si bilindiği üzere 500MHz'de çalışıyor ve 40x paralel işlem biriminden güç alıyor. İlk defa 785G yonga setiyle kullanılmaya başlanan endüstrinin DirectX 10.1 destekli ilk entegre grafik çözümünün bir yeni modelde daha yer alacağı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre 780G yonga setinin yerine konumlandırılan 785G sonrasında AMD, üst segmentler için 795GX yonga setini de pazara sunacak gibi görünüyor.

Firma cephesinden henüz resmi herhnagi bir açıklama yapılmış olmasa bile 795GX için çalışmaların başladığı bildiriliyor. Peki daha çok yeni olan 785G yonga setiyle önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi beklenen 795GX yonga setleri arasında ne gibi farklılıklar olacak ? Elimize ulaşan bilgilere göre yeni yonga setinde, 785G'dekinden farklı olarak entegre grafik birimi 500MHz'de değil, 700MHz civarı daha yüksek bir frekans seviyesinde çalışacak. Öte yandan aynı 780G-790GX konumlandırmasında olduğu gibi 795GX ile çoklu ekran kartı kurulumuna yönelik olarak 8x + 8x Crossfire X desteği de sunulabilir. Ayrıca güney köprüsü olarak SB710 yerine SB750 köprüsünün kullanımı muhtemele görünen 795GX yonga setinin ne zaman lanse edileceği ise henüz bilinmiyor.