AMD 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisini resmi olarak duyurdu

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AMD kısa bir süre önce Japonya'da satışa sunulan düşük güç tüketimli Phenom II X4 945 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Firmanın Soket AM3 formudaki dört çekirdeki işlemcisi daha önce kullanıma sunulan standart versiyona kıyasla 95 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile dikkat çekiyor zira hatırlanacağı üzere pazara sunulan ilk versiyonda ısıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenmişti.

Diğer özellikleri itibariyle mevcut Phenom II X4 945 modeli ile aynı karakterde olan işlemci 3GHz'de görev yapıyor. Sevyie 2 bellek miktarı 2MB, seviye 3 bellek miktarı ise 6MB olan dört çekirdekli işlemci Avrupa fiyat listelerinde 197 Avro'dan başlayan fiyatlarla yer alırken 125 Watt'lık ilk versiyonun ise 189 Avro seviyesinden satışına devam ediliyor.