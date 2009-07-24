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AMD 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisini resmi olarak duyurdu

9 yıl
16,5b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisini resmi olarak duyurdu
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AMD kısa bir süre önce Japonya'da satışa sunulan düşük güç tüketimli Phenom II X4 945 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Firmanın Soket AM3 formudaki dört çekirdeki işlemcisi daha önce kullanıma sunulan standart versiyona kıyasla 95 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile dikkat çekiyor zira hatırlanacağı üzere pazara sunulan ilk versiyonda ısıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenmişti.

Diğer özellikleri itibariyle mevcut Phenom II X4 945 modeli ile aynı karakterde olan işlemci 3GHz'de görev yapıyor. Sevyie 2 bellek miktarı 2MB, seviye 3 bellek miktarı ise 6MB olan dört çekirdekli işlemci Avrupa fiyat listelerinde 197 Avro'dan başlayan fiyatlarla yer alırken 125 Watt'lık ilk versiyonun ise 189 Avro seviyesinden satışına devam ediliyor.


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@nano@ 9 yıl
pardon ben 965 diye okumuşum ama 945 miş
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KanKoKan 9 yıl
@nano@

pardon ben 965 diye okumuşum ama 945 miş


Bir anlık heyecan olabilir


95 Watt olmasının overclock a bir faydası olurmu, yoksa işlemci voltaj sınırınamı takılır acaba ?.. ama enazından stok soğutucusu ile daha iyi hızaşırtma görür diye tahmin ediyorum.
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OverClocK1ng 9 yıl
@@nano@ arkadaşımız sallamış. Clockdown falan yok ortada. Ne Clockdown u...
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buraoca2 9 yıl
@@nano@
Neresi downclock anlayamadım? Hem 95 Wattlık hemde 125 Wattlık her iki seri de 3.0 ghz'de çalışıyor?
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@nano@ 9 yıl
bunun neresi düşük güç tüketimli down clock yapmışlar olmuş 95watt, belkide overclocklu phenomII x4 810
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taner11 9 yıl
Bu işlemcini 95 watt tdp ve black edition modeli çıkmazmı acaba
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