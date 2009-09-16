AMD Athlon II X4 620; 99$'a satışa sunulan dört çekirdekli ilk işlemci testte!

Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerine karşı güncel ürün gamında fiyat indirimine gidip gitmeyeceği tartışmalara konu olan AMD farklı bir yol izleyerek, endüstride ilk defa 99$ seviyesinde dört çekirdekli işlemci lanse ediyor. 45nm üretim teknolojisine geçişle birlikte ürün çeşitliliğini hızlı bir şekilde arttıran AMD, Phenom II X2, X3 ve X4 modellerinden sonra, farklı fiyat segmentlerinde rekabetçi çözümler sunabilmek adına Athlon II serisini lanse ederek ekonomik çözümlerden oluşan yeni işlemci ailesini kullanıma sunmaya başlamıştı. Athlon II serisine çift çekirdekli modellerle başlayan AMD, bugün itibariyle endüstrinin "fiyat" anlamında alınabilirliği en yüksek dört çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunuyor. Enerji verimli çözümler de dahil olmak üzere çok sayıda yeni modelin planlandığı dört çekirdkeli Athlon II X4 serisinin pazara sunulan ilk modelleri özellikle 99$'lık fiyatı ile dikkat çeken Athlon II X4 620 ve 630 oldu.

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Phenom II jenerasyonuyla birlikte 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan ve K10 kod adını taşıyan mikroişlemci mimarisinde başta bellek arttırımı (6MB L3) olmak üzere bazı güncellemelere yapan AMD, rekabetçi çözümler sunma noktasında yeniden potaya girmiş ve işlemcilerin yüksek hız aşırtma başarımıyla ses getirmeyi başarmıştı. Intel'in Core i7 jenerasyonu ile kıyaslandığında performans liderliğini ele geçirebilecek bir işlemcisi olmayan AMD, farklı bir yol izleyerek geriye doğru uyumluluk vurgusu yapmış ve Phenom II işlemcilerinin hem Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle hem de Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabilmesine olanak tanıyarak geçiş maliyetleri noktasında avantaj elde etmeyi hedeflemişti. Dört çekirdekli Phenom II X4 modellerini takiben iki ve üç çekirdekli Phenom II modellerini de kullanıma sunan AMD, yeni bir zar hazırlamak yerine dört çekirdekli Deneb tasarımını kırpma yoluna gittiği için "çekirdek aşırtma" uygulamalarıyla gündemde kalmayı başarmıştı.

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Phenom II X2 ve X3 serisi çift ve üç çekirdekli işlemcilerinde, Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyen SB710 veya SB750 köprüsüne sahip anakartlarla kapalı olan çekirdeklerin açılabilmesi firmanın satışlarını arttırmasına neden olmuş hatta Phenom II X4 9xx serisinden farklı olarak seviye 3 bellek kapasitesi 4MB'a çekilen Phenom II X4 8xx serisinde "bellek aşırtma" uygulaması dahi gündeme gelmişti. Tüm bu gelişmeler ışığında yılın ilk yarısında satışlarını arttırdığı belirtilen AMD, alt fiyat segmentlerinde rekabet gücünü arttırabilmek adına Athlon II serisini lanse ederek Athlon II X2 2xx serisi çift çekirdekli işlemcilerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Yeni model çalışmaları bir süredir devam eden ve uzunca bir süredir düşük maliyetli dört çekirdekli işlemciler üzerinde çalıştığı belirtilen AMD, bugün itibariyle Athlon II X4 serisi dört çekirdekli yeni işlemcilerini duyurdu. Biz bu çalışmamızda Athlon II X4 600 serisinin detaylarına ve Athlon II X4 620 ile gerçekleştirdiğimiz testlere yer vereceğiz.

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Solda Propus zarı (169mm2), sağda ise 6MB L3 bellek birimine sahip olan Deneb zarı (258mm2). Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Athlon II X4 serisi AMD için önemli çünkü firma Propus kod adını verdiği yeni bir zar tasarımını kullanmaya başlıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi AMD, Phenom II X2 ve X3 modellerinde zar tasarımında yenilik yerine ihtiyaca ve pazar koşullarına bağlı olarak çekirdek kapatma yolunu tercih etmişti. Athlon II X4 serisinde kullanılan zar tasarımı ise firma tarafından yeni geliştirildi. Mimari anlamda Phenom II jenerasyonu ile benzer özelliklere sahip olan Propus tasarımındaki en önemli farklılık olarak L3 bellek biriminin olmaması gösterilebilir. Phenom II 800 serisinde de olduğu gibi AMD, Deneb tasarımındaki L3 bellek birimine doğrudan müdahele edebilme yeteneğine sahip olsa da fabrikasyon sürecinde maliyetleri aşağı çekebilmek adına Propus tasarımında L3 bellek birimine baştan yer vermeyerek ekonomik çözümleri hedef alan yeni bir zar yapısının önünü açmış oldu. Ancak bu noktada önemli bir detayın altını çizmekte fayda zira Athlon II X4 600 serisinde Deneb tasarımına da yer veriliyor.

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AMD endüstride ilk defa 99$ seviyesinden dört çekirdekli işlemci satışına başlıyor.

Gelen bilgilere göre özellikle talebin karşılanabilmesi adına Athlon II X4 600 serisinin bir kısmında Phenom II X4 serisine güç veren Deneb tasarımının L3 bellek birimi kapatılarak kullanıldığı belirtiliyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere bu konuda ACC teknolojisi kullanılarak L3 bellek biriminin açılabildiği bazı çalışmalar da yok değil. Hatta kimi kaynaklar Propus tasarımının en azından ilk etapta ısıl güç tasarımı 45 Watt olan Phenom II X4 600e serisinde kullanılacağını iddia etse de bu konuda henüz resmi herhangi bir açıklamanın olmadığını da belirtelim. Kısacası AMD işlemcilerde "çekirdek" ve "bellek" aşırtma uygulamaları yeni modellerle devam edecek gibi görünüyor. Tek zar içerisinde dört çekirdekli doğal tasarıma sahip olan Propus tasarımının kullanıldığı Athlon II X4 600 serisi, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB L2 bellek birimiyle geliyor ve belirttiğimiz gibi L3 bellek birimine yer verilmiyor. Peki tasarım anlamındaki bu farklılık peformansa ne ölçüde yansıyor.

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L3 bellek biriminin transistör sayıs ve zar boyutuna olan etkisi

Phenm II X4 serisi ile kıyaslandığında L3 bellek birimine sahip olmayan Athlon II X4 serisinin özellikle "cache" hassasiyeti yüksek uygulamalarda bir miktar geride kalacağı düşünülse de Athlon II X4 serisi bir işlemci aynı saat hızındaki bir Phenom II X4 modelinin sunduğu performansı %90'a varan oranda karşılayabiliyor. Peki yeni işlemciler aradaki %10-%15 performans farklılığına karşı neler sunuyor diye sorduğumuzda iki önemli parametreden bahsedilebilir ki bunlar maliyet ve hız aşırtma yetenekleri. L3 bellek birimine sahip olmadıkları için üretim maliyetleri çok daha düşük olan Athlon II X4 serisi dört çekirdekli işlemciler, yine L3 bellek birimine sahip olmadıkları için daha az ısınıyor ve dolayısıyla hız aşırtma konusunda yüksek potansiyel vaat ediyorlar. Zira biz yaptığımız çalışmada MSI'ın 790GX+sb750 yonga setini kullanan 790GX-GD65 anakartı ve OCZ'nin 1600MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek kiti ile yaptığımız testlerde işlemciyi 3.55GHz'de tam stabil olarak çalıştırmayı başardık.

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Test sonuçlarını üzerlerine tıklayarak büytebilirsiniz!

AMD bugün itibariyle Athlon II X4 serisi altında iki yeni işlemcisini kullanıma sunuyor ki bunlar 2.6GHz'de çalışan Athlon II X4 620 ve 2.8GHz'de çalışan Athlon II X4 630. Sadece saat hızı ile ayrılan Soket AM3 işlemcilerin her ikisi de 95 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile geliyorlar. Sırasıyla 99$ ve 122$ seviyesinden satışa sunulan yeni işlemcilerden Athlon II X4 620 modelini test masasına yatırdık ve hem AMD hem de Intel'in çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle karşılaştırmalı bir test yaptık. Athlon II X4 620 modeline ek olarak testlerimizde AMD'den Phenom II X2 550, Phenom II X4 940 ve Phenom II 955 Black Edition modellerini, Intel cephesinden ise Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad QX6700, Core 2 Quad QX9650 ve Core i7 860 modellerini kullandık. Bu noktada özellikle çift çekirdekli Core 2 Duo E8400'e yer vermek istedik zira Athlon II X4 620 modeline kıyasla Avrupa satış fiyatı 35- 40 Avro daha yüksek olan ve 3GHz'de çalışan E8400 ile karşılaştırma ilginç olabilir.

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Intel'in yüksek saat hızına sahip çift çekirdekli Core 2 jenerasyonuna karşı ağırlıklı olarak üç çekirdekli modellerini konumlandıran AMD, Athlon II X4 600 serisi ile birlikte çıtayı biraz daha yukarı çekiyor ve Core 2 Duo E8000 serisinin tamamından Core 2 Duo E7000 serisinin ise bir kısmından daha ucuz olan Athlon II X4 620 modeliyle iddialı olmayı hedefliyor. 2.6GHz'de çalışan Athlon II X4 620 ile gerçekleştirdiğimiz ilk test 3DMark 2006 CPU oldu. Tablodan da görülebileceği üzerinde çift çekirdekli katılımcıların açık ara önünde yer alan Athlon II X4 620, dört çekirdekli diğer modeller arasında en yavaş çözüm olurken, Intel'in dört çekirdekli ilk işlemci modellerinden birisi olan Core 2 Quad QX6700'e yakın bir performans sergilediğini görüyoruz. 3DMark 2006 sonrasındaki ikinci test istasyonumuz Cinebench 10 x64 oldu. Çok çekirdekli işlemcilerle sıkı ilişikiler kurabilen uygulamada Athlon II X4 620 dört çekirdekli modellerin en yavaşı olurken, çift çekirdekli modelleri ise açık ara geride bıraktı.

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WinRAR 3.8 ile gerçekleştirdiğimiz ve düşük değerin daha iyi skor anlamına geldiği ölçüm testinde ise 2.6GHz'de çalışan Athon II X4 620 ilk defa QX6700'ü geride bırakırken ayrıca Phenom II X2 550 ve Core 2 Duo E8400 modellerini de geride tutmayı başardı. Saat hızının sonuca ciddi şekilde etki ettiği Hexus Pifast testinde ise QX6700'ün kıl payı gerisinde kalır iken testi en arkada tamamlayan isim olmakta kurtulamadı. Özellikle hız aşırtmacılar tarafından sıkılıkla kullanılan Fritz Chess Benchmark 9 testinde de benzer bir tablonun çıktığını görüyoruz. Çift çekirdekli işlemcileri arkasında tutmayı başaran Athlon II X4 620, Core 2 Quad QX6700'e karşı yakın takibini sürdürüyor. Dört çekirdekli işlemci arenasında fiyatıyla rakipsiz olan Athlon II X4 620, performans noktasında en hızlı model olmasa da çift çekirdekli pek çok işlemciden daha ucuz olması ve uygulamasına göre daha yüksek performans sergileyebilmesi nedeniyle giriş seviyesi sistemlerde 785G ile iddialı bir ikili olacağının sinyallerini veriyor.

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Athlon II X4 620'nin hız aşırtma konusunda dikkat çekici sonuçlara imza atabileceğini belirttik. Bu konuda yaptığımız ilk çalışmada hava soğutma ile standart olarak 2.6GHz'de çalışan işlemciyle 3.55GHz'de yani yaklaşık 1GHz'lik hız arttırımıyla stabil olarak testleri tamamlamayı başarabildik. Bu noktada 3.55GHz'in işlemci için sınır olmadığını, yapılacak detaylı çalışmalar sonucunda daha yüksek değerlerine ulaşılabileceğini de belirtemeliyiz. Peki yaklaşık 1GHz'lik saat hızı arttırımı Athlon II X4 620'nin performansına ne ölçüde katkı sağlayıyor. Standart ölçümlerde 3DMark 2006 işlemci testinde 3594 puan alan işlemci, saat hızını 3.55GHz'e çıkardığımızda ise 4804 puana ulaşmayı başarıyor. Benzer bir sıçrama Cinebench 10 x64 için de geçerli zira standart saat hızında 10009 puan alan Athlon II X4 620, hız aşırtma ile ulaştığımız 3.55GHz'de 13064 puan almayı başardı. Merak edenler için hız aşırtmayla elde edilen değerlerin 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 BE'ninkilerden daha iyi olduğunu da belirtelim.

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Güç tüketim değerleri tüm sistemi kapsamaktadır.

Athlon II X4 620'nin güç tüketim değerlerini de masaya yatırdık. Tüm sistemin tüketim değerlerini yansıtan tablomuzda işlemcinin standart çalışma frekansında 138 Watt (bekleme durumunda) ve 205 Watt (yük altında), 3.55GHz'de ise bekleme durumu için 17 Watt, yük altında ise 53 Watt'lık bir artışın olduğunu görmekteyiz. 99$'lık (Türkiye'de 111$'dan başlayan fiyatlarla) etiket fiyatına sahip olan Athlon II X4 620 AMD'nin çok satanlar listesine üst sıralardan giriş yapacak gibi görünüyor.

AMD cephesinde baktığımızda ise endüstride ilk defa 100$ altında dört çekirdekli işlemci sunan firma, Athlon II X4 620 modelinin entegre grafik peformansıyla öne çıkan 785G anakartlarla ideal ikili olacağını belirtiyor. Yaptığımız testlerde hava soğutma ile 3.5GHz için günlük kullanıma olanak tanıyan işlemci, bu sayede L3 bellek birimi olmamasının oyun performasına yapacağı olumsuz etkiyi de hız aşırtma noktasında yüksek saat hızı ile telafi etmeyi vaat ediyor. Şimdiz gözler Intel cephesinde zira 99$'lık agresif bir fiyatlandırma ile pazara sunulan Athlon II X4 620 modeline karşı Intel'in özellikle çift ve dört çekirdekli Core 2 jenerasyonunda fiyat indirimine gidip gitmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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